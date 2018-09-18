«Собеседник» обнаружил секретное постановление Медведева, позволяющее Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках
Издание «Собеседник» обнаружило очередное секретное постановление Дмитрия Медведева, которое позволяет Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках. Благодаря ему, не только еда, но и форменное обмундирование для бойцов закупается по завышенным ценам.
Достоверность материалов нового расследования журналистов издания «Собеседник» о секретном постановлении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, позволяющем Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках, не вызывает сомнения. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. «К сожалению, я не успела посмотреть это расследование коллег из «Собеседника», но я знаю, что они делают профессиональные расследования и у меня нет сомнений, что если это расследование в отношении Росгвардии было опубликовано, значит журналисты из «Собеседника» проверили всю информацию и уверены в публикации сведений», — сказала Соболь. Она напомнила, что ранее ФБК также опубликовал расследование о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск. Как считает юрист, оба расследования требуют адекватной реакции: «официальной проверки со стороны Счетной палаты, прокуратуры, и Росгвардии, администрации президента». «Когда были бы проверены все факты из наших расследований, установлены виновные лица, которые ответственны за коррупцию, понесли бы наказание вплоть до уголовного», — подчеркнула Соболь.
Комментарии15
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huyt 18 сентября 2018 | 18:18
Антимонопольным законодательством жонглировать можно так что и не требуется никаких постановлений. Такие законы и приняты ,как оказывается для того, чтобы воры и жулики могли безнаказанно воровать.
danko1 18 сентября 2018 | 18:24
huyt: А не пора ли на Медведева и Золотова за это уголовное дело завести?
А там попутно еще множество преступлений вскроется.
gordy 18 сентября 2018 | 18:28
"...очередное секретное постановление Дмитрия Медведева, которое позволяет Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках."
И сколько от того перепало Дмитрию Анатольевичу?
archibald_dandy_esquire 18 сентября 2018 | 18:40
danko1:
не удивлюсь, если вскроется, что и солярку с бензином для карателей они оптово закупают по 70-100 долларов за литр - разница идёт в общак на разные милые шалости вроде войнушек, наручных часиков от 300 тысяч до 1,5 миллионов, "мерсиков" по 6-10 миллиончиков, пара яхточек, несколько дворцов и прочее
marktretiy 18 сентября 2018 | 18:21
Димона можно понять - бабло не пахнет.
danko1 18 сентября 2018 | 18:26
marktretiy: Такое бабло воняет, к тому же очень отвратительно.
От него не отмыться.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:22
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nikolashin2017 18 сентября 2018 | 18:23
еще вам воровской указ,
чтоб жил в печали гондурас...
post_v 18 сентября 2018 | 18:24
а Медведев случаем сам себя не снял со своего же поста?
секретным постановлением?
kryimzdick 18 сентября 2018 | 18:29
Медведев и не в курсе, что там подписывал
ansata 18 сентября 2018 | 18:30
Не "вплоть до уголовной", а уголовную.
tks 18 сентября 2018 | 18:31
Узаконенная мерзость.
vadimp 18 сентября 2018 | 18:33
"«Собеседник» обнаружил секретное постановление Медведева, позволяющее Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках"
Вот делать им больше нечего, обнаружили и помалкивайте!
Аль им так хочется чтоб "хлопцы" лихо лупящие нас на митингах были сыты, обуты, одеты и хорошо вооруженны?
sabotage_nik 18 сентября 2018 | 18:35
Спелись в дуэт два жулика и начали грабить Россию!
putin_itogy 18 сентября 2018 | 18:36
В ЛЮБОЙ. ДРУГОЙ СТРАНЕ,(Франции, Израиль, и т.д)
такой ПРЕСТУПНИК как Медведев,
давно сидел бы 10-15 лет.
А в такой стране как Китай, был бы РАССТРЕЛЯН на следующий день!
Но благодаря тому что он ПОВЯЗАН с Пуйлом,
кровью и долларами(украденными у населения)
он ПОКА пусть поживёт во дворцах - откаченных ему олигархатом..
Мразь!