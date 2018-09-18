"«Собеседник» обнаружил секретное постановление Медведева, позволяющее Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках"

Издание «Собеседник» обнаружило очередное секретное постановление Дмитрия Медведева, которое позволяет Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках. Благодаря ему, не только еда, но и форменное обмундирование для бойцов закупается по завышенным ценам.

Достоверность материалов нового расследования журналистов издания «Собеседник» о секретном постановлении премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, позволяющем Росгвардии избегать конкурсов при госзакупках, не вызывает сомнения. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь. «К сожалению, я не успела посмотреть это расследование коллег из «Собеседника», но я знаю, что они делают профессиональные расследования и у меня нет сомнений, что если это расследование в отношении Росгвардии было опубликовано, значит журналисты из «Собеседника» проверили всю информацию и уверены в публикации сведений», — сказала Соболь. Она напомнила, что ранее ФБК также опубликовал расследование о коррупционных схемах закупок продовольствия для службы войск. Как считает юрист, оба расследования требуют адекватной реакции: «официальной проверки со стороны Счетной палаты, прокуратуры, и Росгвардии, администрации президента». «Когда были бы проверены все факты из наших расследований, установлены виновные лица, которые ответственны за коррупцию, понесли бы наказание вплоть до уголовного», — подчеркнула Соболь.