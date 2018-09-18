Путин называет трагической случайностью гибель российского самолета в Сирии
Президент Путин назвал трагедией для всей страны гибель пятнадцати военнослужащих в результате атаки на российский Ил-20 в Сирии. По его словам, российская сторона намерена провести серьезное разбирательство. При этом Путин связывает гибель самолета с цепью трагических случайных обстоятельств.
Путин добавил также, что Россия усилит безопасность своих военнослужащих и объектов в Сирии после гибели Ил-20.
Сегодня Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент подчеркнул, что мнение России о роли Израиля в инциденте изложено в заявлении Министерства обороны, которые, как сказал Путин, «полностью со мною согласовано».
В Минобороны уверены, что опасная ситуация сложилась не случайно, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Он добавил, что Минобороны расценивает действия израильских ВВС как враждебные и не оставит это без адекватного ответа.
В Армии обороны Израиля отрицают свою вину в случившемся и полностью возлагают ответственность за инцидент на войска Башара Асада, которые, по утверждению израильских военных, вели беспорядочный огонь, даже не удосужившись выяснить национальную принадлежность самолета. При этом, отмечается, что израильские истребители в тот момент уже находились в своем воздушном пространстве, а в ходе самого авианалета российский Ил-20 был вне зоны проведения операции. Кроме того, соучастниками этого происшествия Израиль также считает Иран и шиитскую группировку «Хезболла». Военные подчеркивают, что целью атаки в Латакии был объект по производству оружия, предназначенного для ударов по еврейскому государству.
Обвинения российского Минобороны в адрес Израиля противоречат фактам, сказал «Эху» израильский политолог Алекс Векслер. Он считает, что инцидент «сделает более сложными» отношения России и Израиля.
В Госдуме призвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова разработать комплекс мер в ответ на, цитирую, провокацию Израиля в Сирии, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Об этом говорится в письме депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова. По мнению авторов письма, речь идет о жизни российских военнослужащих, и в этой ситуации приемлемых компромиссов с Израилем просто не просматривается.
Обвинение Израиля в крушении самолета Ил-20 в Сирии может разжечь антисемитские настроения в России. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Холокост» Алла Гербер. «Это нехорошая реакция и она, скорей всего, скажется на отношении не только к Израилю, но и к еврейскому населению нашей страны. Сейчас антисемитизм в России в потухшем состоянии, но повода может быть достаточно, чтобы такие настроения вспыхнули и активизировались», — сказала она.
Комментарии43
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michael_c 18 сентября 2018 | 18:06
Дружно сдуваем с Израиля ядерную пыль ....
морковь спасена !
vasyakirin 18 сентября 2018 | 18:08
michael_c: бук и случайность синонимы?
kryimzdick 18 сентября 2018 | 18:09
vasyakirin: С Израилем могут ссориться только куски идиотов
vavylo 18 сентября 2018 | 18:16
"...называет трагической случайностью" -
Как изящно покрыто расп...йство! ))
gs1112 18 сентября 2018 | 18:31
Вот и выянилось где прятался экипаж "Бука" завалившего МН-17.
luger_max_otto 18 сентября 2018 | 18:33
Хуже. Значительно хуже. Покрывается путинский кентуха Асад. Теперь его нукерам- как и нукерам Рамзанки Дырова- дано разрешение на уничтожение российских граждан. Включая военных.
haldey 18 сентября 2018 | 18:36
vavylo: Вы тут вообще о чем? Поглумиться над прахом наших военнослужащих?
Какой процесс идет? Процесс нормализации в Сирии. Кому это невыгодно, кто хочет чужими руками опять разжечь костер войны?
Когда мозги начнете включать?
Россия горящий регион выводит в нормальное русло, где не гибнут люди, где иррегулярные войска Америки "ИГИЛ" не отрезают головы, не жгут людей в автомобилях из гранатомета...
Мы с турками пришли к сложному, но выигрышному решению... Но тут евреи выполнили команду своих покровителей и совершили провокацию. Закрыть глаза на разборки Иранских и проиранских сил с евреями? Допустить новый холокост? Вот к чему ведут американцы.
Но Израиль, как это не парадоксально, является точкой стабильности в мире, т.к. он еще и точка сборки евреев всего мира. А значит из инструмента глобальщиков этот народ переходит в субъект мировой политики. Сталин не зря способствовал построению этого государства.
И тут такой казус, вполне может перерасти в казус бели... Америке очень нужна полномасштабная война подальше от сшы(((
Потому и все эти белокасочные сказки, и турецкий инцидент, и израильский...
Нас всех считают хорошим хворостом в пожаре войны, а америка будет подсчитывать свою прибыль. Да вы тут все слепцы или глупцы? ИдиЁты... Венедиктоффф первый идиот, он слишком умен, что бы такого не понимать(((
ur_sus 18 сентября 2018 | 18:23
kryimzdick:
Хороший вопрос, который не мешало бы задать российскому МО:
ил-20 - это самолёт радиолокационной разведки, верно? К тому же, "не имеющий аналогов". Такой самолёт ДОЛЖЕН был видеть израильские самолёты ещё на взлёте и отслеживать весь их маршрут. Даже если предположить,что Ф16е вышли с самой северной точки Израиля у ил-20го было МИНИМУМ 10мин на то, чтобы связаться с базой и израильскими службами. Кароче, надоело российское враньё!
viktorova 18 сентября 2018 | 18:23
//Путин называет трагической случайностью...//
Самая трагичная случайность - Это то, что Путин - президент России.
slovoidelo199 18 сентября 2018 | 18:31
viktorova: это не случайно, но это трагедия. Для России трагедия.
timwlad89 18 сентября 2018 | 18:26
kryimzdick: С Израилем могут ссориться только куски идиотов
-------------
Наоборот,кто с евреями в дружбе ,то Москву спалённую пожаром маджахедам французским гитлеровцам сдают.
kryimzdick 18 сентября 2018 | 18:33
timwlad89: по вам давно плачет хорошая психиатрическая клиника в Хайфе или Тель-Авиве
kottigr1 18 сентября 2018 | 18:16
vasyakirin: Скорее всего российский самолет был сбит не случайно, а преднамеренно и это хотели свалить на евреев, но только произошла ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ НАКЛАДКА..
Самолеты ВВС Израиля оказались на момент уничтожения ИЛ-20, в очень многих километрах от места событий.. Не получилось подставить евреев и навесить на них сбитый российский самолет.
Эту подставу Путин готовил для Израиля и ради этого пожертвовал своими летчиками..
Он их принес в жертву, как уже раньше принес в жертву батальон Вагнера, сознательно послав их на убой..
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:08
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sergo_25_26 18 сентября 2018 | 18:16
yulyatsikina: вовчик пререстань дурковать.
huyt 18 сентября 2018 | 18:09
michael_c: Официально названное количество погибших это видать тоже "трагическая случайность" для нынешней правящей власти.
vezdehod 18 сентября 2018 | 18:15
Путин называет трагической случайностью гибель российского самолета в Сирии
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Надеюсь. что он извинился перед Израилем, за Клевету. которую сам же вначале и возвёл?
sensei54 18 сентября 2018 | 18:06
«Шаги, которые заметят все.»
Очень возможно, что адекватным ответом должно быть введение бесполётной зоны над Сирией. С контролем за неукоснительным соблюдением.
Хорошо. Но кто эту зону обеспечивать будет? Войска ПВО РФ?
Израильтяне и американцы на нашу и сирийскую ПВО плевать хотели – летают где угодно и как угодно.
После первой же нашей попытки сбивать «чужие» самолеты можно нарваться на такую мощную ответку, после которой разгром нашей ПВО в июне 1982-го в долине Бекаа покажется детским утренником.
И будет тогда уже вселенский позор, на долгие времена.
Который действительно заметят все.
waldy 18 сентября 2018 | 18:16
sensei54: БЛИН... Просто безобразие... Израиль имел наглость не попросить Россию о своём желании летать когда захочется и где захочется в районах средиземного моря.... А вообще-то раша страдает психическим нездоровьем.. Что бы с ней непроизошло-виноваты все кругом, а не криворукие спецы из раши и их питомцы.
piterjanis 18 сентября 2018 | 18:30
waldy: Израиль бомбит Сирию так-то
neon001 18 сентября 2018 | 18:08
смягчился вождь. шанс, что овощи в магазинах останутся растет.
lapuh 18 сентября 2018 | 18:11
Ну да. Они трагически случайно оказались в Сирии.
oktabr 18 сентября 2018 | 18:13
Зачем России это Израиль. Кабзон уже сдох, потеряв надежду вылечиться на исторической родине.
venezianez49 18 сентября 2018 | 18:15
Гербер : «нехорошая реакция»................
Рука руку моет.
Естественная и гнусная этническая солидарность.
persev Виктор Перцев 18 сентября 2018 | 18:21
venezianez49: А если подключить мозги?
Сирии и Ирану вместе с хизбалой очень не нравятся нанесение Израилем ударов по объектам производства и доставки оружия для нанесения ударов по Израилю.
Ограничить работу Израиля в Сирии может только Россия. Провокация не исключена.
В связи с тем, что у ракеты достаточно большой радиус захвата, а скорости военных самолётов очень большие, получается, что если в зоне захвата окажутся два самолёта, большой и тихоходный будет поражён, а другой улетит. Для этого необходимо на небольшое время задержать пуск ракеты. Территории маленькие.
Уверен, что после детального анализа информации о ЧП будет известен виновник произошедшего.
Погибли военнослужащие! Беда! Конечно это очень плохо.
mayk18_10 18 сентября 2018 | 18:26
venezianez49: Естественная и гнусная этническая солидарность..
Веня-это ты про свои интимные отошения с твоей Лошадью?
venezianez49 18 сентября 2018 | 18:36
mayk18_10:
Это про Вашу интимную связь с Гербер.
sadda 18 сентября 2018 | 18:15
И никаких претензий к сирийско-российским ПВО, которые сбили самолет.....
ivar1964 18 сентября 2018 | 18:16
Угрожать Израилю - дело бесперспективное. Разрыв дипломатических отношений он переживет. Не впервой. Да и воевать евреи умеют получше россиян, привыкших заваливать врага собственным мясом. Шма Исраэль!
mosser 18 сентября 2018 | 18:25
ivar1964: с гитлером или за гитлера жиды хорошо воевали, и сейчас в Германии много жидов живёт. Вот такие они вояки
bukshish 18 сентября 2018 | 18:31
ivar1964: АШЕМ ЭЛОХЭЙНУ, АШЕМ ЭХАД!
peresvet73 18 сентября 2018 | 18:16
Пусть начальник Генштаба и главком ВКС придут к Симоньян и расскажут, как занялись любовью и отвлеклись от радара.
curious69_ 18 сентября 2018 | 18:16
Вот что интересно... Откажется Р. Абрамович от Израильского гражданства в знак солидарности с Путиным?
sergo_25_26 18 сентября 2018 | 18:18
с рогатки стреляли как пить дать.
ansata 18 сентября 2018 | 18:21
За пультом управления сирийским комплексом случаем не экипаж Бука с Донбасса сидел? Уж больно почерк похож. Шмаляют во все, что движется.
wojskowy Марек Качоровски 18 сентября 2018 | 18:23
Разбираться с Израилем это значит разбираться с США, что в свою очередь разбираться с НАТО. И как это представляют паркетные генералы из МО? США недвусмысленно заявили ещё в прошлом году, что на любые попытки атаки на Израиль, США применят всю мощь своей Армии для защиты Израиля. Неужели Путин не понимают, что заявления этих идиотов из МО толкают его на войну, которую выиграть просто невозможно.
kryimzdick 18 сентября 2018 | 18:26
wojskowy: Израиль и без США половина мирового запаса интеллекта, а ссориться с умными людьми не стоит
nabluda_tel 18 сентября 2018 | 18:27
очередной пустой треп путина и смерть российских военных. Стабильность.
black_velvet 18 сентября 2018 | 18:28
*** Президент Путин назвал трагедией для всей страны гибель пятнадцати военнослужащих в результате атаки на российский Ил-20 в Сирии. ***
Девятнадцать лет правления Путина есть трагедия для всей страны.
black_velvet 18 сентября 2018 | 18:35
*** В Госдуме призвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова разработать комплекс мер в ответ на, цитирую, провокацию Израиля в Сирии, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Об этом говорится в письме депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова. ***
Еще один штрих кабаевской "мудрой" международной политики: подвязаться за гнилой режим Асада и нажить врага в виде мощного и влиятельного государства Израиль.
zolingen 18 сентября 2018 | 18:33
Случайность, что этого не произошло раньше. Ну и обычное дело с больной головки на здоровую голову. Кстати, а с кем мы еще не разосрались?
riots 18 сентября 2018 | 18:37
Несчастный случай на производстве ?
severnaj 18 сентября 2018 | 18:43
Вот так-то лучше. СпокойнЕе надо, спокойнЕе.