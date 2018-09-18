Путин называет трагической случайностью гибель российского самолета в Сирии

Президент Путин назвал трагедией для всей страны гибель пятнадцати военнослужащих в результате атаки на российский Ил-20 в Сирии. По его словам, российская сторона намерена провести серьезное разбирательство. При этом Путин связывает гибель самолета с цепью трагических случайных обстоятельств.

Путин добавил также, что Россия усилит безопасность своих военнослужащих и объектов в Сирии после гибели Ил-20.

Сегодня Путин проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент подчеркнул, что мнение России о роли Израиля в инциденте изложено в заявлении Министерства обороны, которые, как сказал Путин, «полностью со мною согласовано».

В Минобороны уверены, что опасная ситуация сложилась не случайно, сообщил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков. Он добавил, что Минобороны расценивает действия израильских ВВС как враждебные и не оставит это без адекватного ответа.

В Армии обороны Израиля отрицают свою вину в случившемся и полностью возлагают ответственность за инцидент на войска Башара Асада, которые, по утверждению израильских военных, вели беспорядочный огонь, даже не удосужившись выяснить национальную принадлежность самолета. При этом, отмечается, что израильские истребители в тот момент уже находились в своем воздушном пространстве, а в ходе самого авианалета российский Ил-20 был вне зоны проведения операции. Кроме того, соучастниками этого происшествия Израиль также считает Иран и шиитскую группировку «Хезболла». Военные подчеркивают, что целью атаки в Латакии был объект по производству оружия, предназначенного для ударов по еврейскому государству.

Обвинения российского Минобороны в адрес Израиля противоречат фактам, сказал «Эху» израильский политолог Алекс Векслер. Он считает, что инцидент «сделает более сложными» отношения России и Израиля.

В Госдуме призвали министра иностранных дел России Сергея Лаврова разработать комплекс мер в ответ на, цитирую, провокацию Израиля в Сирии, вплоть до разрыва дипломатических отношений. Об этом говорится в письме депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова. По мнению авторов письма, речь идет о жизни российских военнослужащих, и в этой ситуации приемлемых компромиссов с Израилем просто не просматривается.

Обвинение Израиля в крушении самолета Ил-20 в Сирии может разжечь антисемитские настроения в России. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Холокост» Алла Гербер. «Это нехорошая реакция и она, скорей всего, скажется на отношении не только к Израилю, но и к еврейскому населению нашей страны. Сейчас антисемитизм в России в потухшем состоянии, но повода может быть достаточно, чтобы такие настроения вспыхнули и активизировались», — сказала она.