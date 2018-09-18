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17:32, 18 сентября 2018

Верховная Рада Украины выдвинула кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира

Как сообщает телеканал «112 Украина», депутаты предлагают наградить украинского режиссера, который отбывает наказание в российской колонии, за мужественное поведение, выступления против оккупации Крыма и районов Донецкой и Луганской областей, за отстаивание прав человека и готовность пожертвовать своей жизнью ради свободы других.

Сенцов голодает в колонии, требуя освободить украинских политзаключенных в России. Сегодня 128-й день его голодовки.

Комментарии

14

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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:35

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

romashka__ 18 сентября 2018 | 18:01

Нобелевскую премию мира Олегу Сенцову!
Отличная идея.

veniy_diktov 18 сентября 2018 | 18:04

yulyatsikina: Вы хомяки уже совсем обнаглели прямо на сайте готовы заниматься своей профессиональной деятельностью! Нет уж хомячок вали лучше в свой хомячий бидлам и там делай

veniy_diktov 18 сентября 2018 | 18:06

veniy_diktov: ....и там делай шикарный минет клиентам и раздвигай свои ножки для куни.

evgeny_biolog 18 сентября 2018 | 17:42

" выдвинула кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира"

Посмертно?

blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 17:53

Рожа, однако, у террориста-бандеровца "Режиссера" совсем ожирела, вразнос пошла )))
Как не поздравить )) не наградить !!!

lion64__4 18 сентября 2018 | 17:43

Надо бы его вместе с усатым бен-ладеном в паре предложить. За "щирого козака" сошёл бы Усама.....

venezianez49 18 сентября 2018 | 17:46

Не сомневаюсь , что в Нобелевском комитете достаточно идиотов, чтобы поддержать эту сволочь.

zik14 18 сентября 2018 | 17:48

Та то ладно. Надюху нашу Савченку тоже много куда выдвинули)))

(комментарий скрыт)

echomazy___etnopamoyka 18 сентября 2018 | 17:56

А почему только на премию мира? Ещё его можно выдвинуть на Нобелевку по физиологоии и кинемотографии.

veniy_diktov 18 сентября 2018 | 17:59

Вначале дадут, а потом как у Надюшке Сукченко отберут - покушал казачок дай другим покушать!

varigor 18 сентября 2018 | 18:00

Террористическое государство выдвигает террориста на Нобелевскую премию. Ничего удивительного. А невиновную Бутову пытают в американском гестапо и никому на хвалёном Западе нет до этого никакого дела. Они даже смолчали когда Болтон пригрозил европейским судам и судьям санкциями, если те надумают судить американцев виновных в убийстве мирного населения в суверенных странах, которые США бомбят. А про бандеровскую нечисть и говорить нечего. Нечисть, она и есть нечисть. Хочет Нобелевку испоганить.

fekoff 18 сентября 2018 | 18:13

Хороший ход.

jblack2 18 сентября 2018 | 18:17

Мало ли какой бред несут в Раде, для которой война со своим народом - нормальное состояние.
... Война - это мир, рабство - это свобода...

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