Верховная Рада Украины выдвинула кандидатуру Олега Сенцова на Нобелевскую премию мира

Как сообщает телеканал «112 Украина», депутаты предлагают наградить украинского режиссера, который отбывает наказание в российской колонии, за мужественное поведение, выступления против оккупации Крыма и районов Донецкой и Луганской областей, за отстаивание прав человека и готовность пожертвовать своей жизнью ради свободы других.

Сенцов голодает в колонии, требуя освободить украинских политзаключенных в России. Сегодня 128-й день его голодовки.