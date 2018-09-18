Владимир Путин выполнил просьбу Рамзана Кадырова и передал республике компанию «Чеченнефтехимпром»
Это сделано в целях развития промышленного производства в регионе, — говорится в указе президента. Кадыров попросил Путина передать республике нефтяную компанию в 2015-м году. В письме президенту глава Чечни писал, что значительный потенциал предприятия не используется, и отмечал, что передача компании не ущемит интересов «Роснефти».
Комментарии26
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huyt 18 сентября 2018 | 17:36
А как насчёт развития промышленного производства в остальных регионах ? Ведь при нынешней власти закрыты почти 2/3 фабрик и заводов в стране. И это за 19 путинских лет.
zztop1960 18 сентября 2018 | 17:52
huyt: Дань то платить надо , а денег для дани нет , вот и платит как может , а то начнётся третья чеченская война
luger_max_otto 18 сентября 2018 | 17:57
Это скорее оплата лояльности Рамзанки Дырова хотя бы на ближайшие несколько недель.
huyt 18 сентября 2018 | 17:59
luger_max_otto: Я тоже так думаю, что "бабло" закончилось. Иначе на самом деле Рамзанка со своими бывшими сепаратистами-бандитами уйдёт снова в горы как в басаевские времена.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:02
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
viktorova 18 сентября 2018 | 17:55
/..выполнил просьбу Рамзана.…/
просьбу от выполнения которой невозможно отказаться?
это есть следующий шаг к развалу России. какой он нахрен собиратель земель...
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:37
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
kindman_a 18 сентября 2018 | 17:43
Админы - уберите отсюда эту проститутку!
fikus74 18 сентября 2018 | 17:59
yulyatsikina: мы интересуемся только политическими проститутками ;)) , это ты не туда зашла.
tv_victim 18 сентября 2018 | 17:40
""– Выдал, гадюка? – добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окурок большим и указательным пальцем, щелкнул языком. При этом из его рта вылетел плевок, быстрый и длинный, как торпеда.
Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой в штанину, Берлага туманно пояснил:
– Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды."
И.Ильф и Е. Петров "Золотой теленок"
fikus74 18 сентября 2018 | 17:40
ну чем не царь - взял и отдал. а что же скажет сечин?
ohrjr 18 сентября 2018 | 17:46
Вот это подарочек, мля-тля... Они "разовьют"...
platonnekafrin 18 сентября 2018 | 17:52
Сечин в растерянности - На какой из этих двух хозяйствующих субъектов в суд подавать? Ни на какой... здесь только на себя. Корзинку с колбасой вручите!
mamiluk 18 сентября 2018 | 17:57
правильно сделал,что отдал республике«Чеченнефтехимпром»... бы всё равно бы отобрали.
vadimp 18 сентября 2018 | 18:03
"Владимир Путин ... передал республике компанию ..."
бОгатый чувак! :) :(
bear123581321 18 сентября 2018 | 18:04
Кадыров выдал Пу ярлык на московское княжение, вот и собирает дань.
sab171 18 сентября 2018 | 18:04
пенсионерам просьбу исполнил, Чечне исполнил, рабочему люду 25млн. мест исполнил, сейчас чего-то израэльтянам обесчал - выполним, вот соокооператоры из "Озеро" - бедствуют, ближайшие шесть лет надо им помогать, для остальных обещан экономический рывок - как рванете - все ваше.
zurrog_ 18 сентября 2018 | 18:05
Рамзан, проси пол-России. Отдаст.
urza 18 сентября 2018 | 18:07
По сравнению с тем,что твориться в усраине,то нормально,хохлы просто пришли и забрали,вот там цивилизация типо.
peresvet73 18 сентября 2018 | 18:12
Значит, Хрущёв был дурак, что Крым отдал, а Путин - умный?!
Русал попавший под санкции сокращает производство начиная с зарубежных активов а Армении. Возможно, что передача Чечне чеченского нефтепрома, это такое же сокращение, только Путин хочет, чтобы Кадыров провёл его своими руками.
На первый взгляд, всё логично - начинать надо с чужих. Как и при развале СССР в РСФСР был популярен лозунг "хватит кормить эти республики". Вот, только потом, место уже будет занято, и снова мы услышим знакомые стенания о "продвижении на Восток" "в сферу наших исторических интересов". А предательства на забываются, и те, кого так легко сейчас сбрасывают в качестве балласта, впоследствии будут глухи на уговоры и переговоры.
poster6996 18 сентября 2018 | 18:13
А москву ещё не попросил ему передать? Чего мелочиться!
tks 18 сентября 2018 | 18:19
Какой жирный кусок Рамзанка от Сеченка оторвал, однако! А ведь так заверял да клялся в дружбе!
zkotor 18 сентября 2018 | 18:22
китайцам территории, японцам видимо тоже, чеченцам - то что реально принадлежит чеченскому народу, а "Ивану" ссыкуну и терпиле - больше налогов, поборов и ничего более и виноват не какой то вова, он следствие, а сам этот пресловутый иван которому на всё пох, даже на свою жизнь и именно при нём мог ла завестись и процветать банда оккупантов трофейщиков. Русский, учи чеченский, украинский, армянский...
lager23 18 сентября 2018 | 18:24
Гоблин любит дарить чужое, на большее этот удило уже не способен вследствие старческой деменции, одним словом дурак!
bramlin 18 сентября 2018 | 18:27
В 2014 году Росимущество отжало Башнефть и продало в 2017 Роснефти. А ведь компания нужна башкирам, они тоже хотят развивать промышленное производство.
vinokur 18 сентября 2018 | 18:49
А нынешние собственники компании не будут возражать? Акционеры какие-нибудь.
Или это была личная компания Путина?