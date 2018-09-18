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17:31, 18 сентября 2018

Владимир Путин выполнил просьбу Рамзана Кадырова и передал республике компанию «Чеченнефтехимпром»

Это сделано в целях развития промышленного производства в регионе, — говорится в указе президента. Кадыров попросил Путина передать республике нефтяную компанию в 2015-м году. В письме президенту глава Чечни писал, что значительный потенциал предприятия не используется, и отмечал, что передача компании не ущемит интересов «Роснефти».

Комментарии

26

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huyt 18 сентября 2018 | 17:36

А как насчёт развития промышленного производства в остальных регионах ? Ведь при нынешней власти закрыты почти 2/3 фабрик и заводов в стране. И это за 19 путинских лет.

zztop1960 18 сентября 2018 | 17:52

huyt: Дань то платить надо , а денег для дани нет , вот и платит как может , а то начнётся третья чеченская война

luger_max_otto 18 сентября 2018 | 17:57

Это скорее оплата лояльности Рамзанки Дырова хотя бы на ближайшие несколько недель.

huyt 18 сентября 2018 | 17:59

luger_max_otto: Я тоже так думаю, что "бабло" закончилось. Иначе на самом деле Рамзанка со своими бывшими сепаратистами-бандитами уйдёт снова в горы как в басаевские времена.

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:02

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

viktorova 18 сентября 2018 | 17:55

/..выполнил просьбу Рамзана.…/
просьбу от выполнения которой невозможно отказаться?
это есть следующий шаг к развалу России. какой он нахрен собиратель земель...

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:37

❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

kindman_a 18 сентября 2018 | 17:43

Админы - уберите отсюда эту проститутку!

fikus74 18 сентября 2018 | 17:59

yulyatsikina: мы интересуемся только политическими проститутками ;)) , это ты не туда зашла.

tv_victim 18 сентября 2018 | 17:40

""– Выдал, гадюка? – добродушно спросил Шура. И, отняв от губ окурок большим и указательным пальцем, щелкнул языком. При этом из его рта вылетел плевок, быстрый и длинный, как торпеда.
Прыгая на одной ноге и нацеливаясь другой в штанину, Берлага туманно пояснил:
– Я сделал это не в интересах истины, а в интересах правды."


И.Ильф и Е. Петров "Золотой теленок"

fikus74 18 сентября 2018 | 17:40

ну чем не царь - взял и отдал. а что же скажет сечин?

ohrjr 18 сентября 2018 | 17:46

Вот это подарочек, мля-тля... Они "разовьют"...

platonnekafrin 18 сентября 2018 | 17:52

Сечин в растерянности - На какой из этих двух хозяйствующих субъектов в суд подавать? Ни на какой... здесь только на себя. Корзинку с колбасой вручите!

mamiluk 18 сентября 2018 | 17:57

правильно сделал,что отдал республике«Чеченнефтехимпром»... бы всё равно бы отобрали.

vadimp 18 сентября 2018 | 18:03

"Владимир Путин ... передал республике компанию ..."
бОгатый чувак! :) :(

bear123581321 18 сентября 2018 | 18:04

Кадыров выдал Пу ярлык на московское княжение, вот и собирает дань.

sab171 18 сентября 2018 | 18:04

пенсионерам просьбу исполнил, Чечне исполнил, рабочему люду 25млн. мест исполнил, сейчас чего-то израэльтянам обесчал - выполним, вот соокооператоры из "Озеро" - бедствуют, ближайшие шесть лет надо им помогать, для остальных обещан экономический рывок - как рванете - все ваше.

zurrog_ 18 сентября 2018 | 18:05

Рамзан, проси пол-России. Отдаст.

urza 18 сентября 2018 | 18:07

По сравнению с тем,что твориться в усраине,то нормально,хохлы просто пришли и забрали,вот там цивилизация типо.

(комментарий скрыт)

peresvet73 18 сентября 2018 | 18:12

Значит, Хрущёв был дурак, что Крым отдал, а Путин - умный?!

Русал попавший под санкции сокращает производство начиная с зарубежных активов а Армении. Возможно, что передача Чечне чеченского нефтепрома, это такое же сокращение, только Путин хочет, чтобы Кадыров провёл его своими руками.
На первый взгляд, всё логично - начинать надо с чужих. Как и при развале СССР в РСФСР был популярен лозунг "хватит кормить эти республики". Вот, только потом, место уже будет занято, и снова мы услышим знакомые стенания о "продвижении на Восток" "в сферу наших исторических интересов". А предательства на забываются, и те, кого так легко сейчас сбрасывают в качестве балласта, впоследствии будут глухи на уговоры и переговоры.

poster6996 18 сентября 2018 | 18:13

А москву ещё не попросил ему передать? Чего мелочиться!

tks 18 сентября 2018 | 18:19

Какой жирный кусок Рамзанка от Сеченка оторвал, однако! А ведь так заверял да клялся в дружбе!

zkotor 18 сентября 2018 | 18:22

китайцам территории, японцам видимо тоже, чеченцам - то что реально принадлежит чеченскому народу, а "Ивану" ссыкуну и терпиле - больше налогов, поборов и ничего более и виноват не какой то вова, он следствие, а сам этот пресловутый иван которому на всё пох, даже на свою жизнь и именно при нём мог ла завестись и процветать банда оккупантов трофейщиков. Русский, учи чеченский, украинский, армянский...

lager23 18 сентября 2018 | 18:24

Гоблин любит дарить чужое, на большее этот удило уже не способен вследствие старческой деменции, одним словом дурак!

bramlin 18 сентября 2018 | 18:27

В 2014 году Росимущество отжало Башнефть и продало в 2017 Роснефти. А ведь компания нужна башкирам, они тоже хотят развивать промышленное производство.

vinokur 18 сентября 2018 | 18:49

А нынешние собственники компании не будут возражать? Акционеры какие-нибудь.
Или это была личная компания Путина?

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