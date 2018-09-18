Владимир Путин выполнил просьбу Рамзана Кадырова и передал республике компанию «Чеченнефтехимпром»

Это сделано в целях развития промышленного производства в регионе, — говорится в указе президента. Кадыров попросил Путина передать республике нефтяную компанию в 2015-м году. В письме президенту глава Чечни писал, что значительный потенциал предприятия не используется, и отмечал, что передача компании не ущемит интересов «Роснефти».