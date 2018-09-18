В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка
В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук», использованную для атаки на МН-17, обнаружена ошибка. Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала, — пишет «Новая газета». В документе утверждается, что ракета была собрана в декабре 86-го года. При этом на странице указано, что подлинник был восстановлен в январе 86-го.
Комментарии78
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y_alex 18 сентября 2018 | 18:14
тем не менее документы похоже подлинные. хохлы уже вовсю вопят что этот бук они отдали грузии несколько лет назад
slovoidelo199 18 сентября 2018 | 18:20
y_alex: а где генерал российский что утверждал что-то с указанием на летчика Волошина и диспетчера Карлоса:? Его уже уволили? И он забрал всю тогдашнюю доказуху с собой и протопил ею камин на своей дачке?
yasnovilyashi 18 сентября 2018 | 18:20
y_alex:
Дык! Так и фюрер с камарильей издалека похожи на порядочных людей, но как присмотришься........ А вот Ольгинские даже с первого взгляда не похожи. Клоуны-то должны быть хоть чуть-чуть умнее публики в зале.А тут всё наоборот.
compare 18 сентября 2018 | 18:20
y_alex: помните фильм "Даун-Хаус"? так вот,там один из героев произнес фразу,к которой и вы,похоже имеете прямое отношение:"сказочный долбо б"....
novyrusich 18 сентября 2018 | 18:21
y_alex: Какой Бук, пидорапша?
Врать научись и понимать прочитанное тоже.
Разговор о ракете идет.
О зенитной ракете.
И никаких воплей нет, кроме твоего.
bja_1950 18 сентября 2018 | 18:14
А когда в России не врали?
tks 18 сентября 2018 | 18:14
Ха-ха-ха, даже подделать толком не смогли!
satttana_perrrrkele 18 сентября 2018 | 18:18
tks: ну, каких "специалистов" набирают в МО РФ мы знаем на собственной шкуре. Очередной раз доказали уровень своей компетентности.
Ощущение, что их всех готовят в МГИМО: Машка Захарова, Ксюшадь, Небеньзя...
fekoff 18 сентября 2018 | 18:16
Потому что рукожопые.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 18:17
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
compare 18 сентября 2018 | 18:18
воистину,дети у нас-хорошие...
vovchik 18 сентября 2018 | 18:25
Ты ж понимаешь! Ну, немножко перепуталось... Январь-декабрь... Это всё мелочи...
Главное, что правда всегда на стороне России... А в мелочах разбираться не царское дело.
cypher 18 сентября 2018 | 18:34
Помимо странной даты, Новая также подмечает, что в документе под названием "комплектовочная ведомость" номер ракеты 8868720 написан странно: цифры 20 светлее чем остальные, и 2 написана другим образом, чем другие 2 -ки в документе.
Отлично! Это значит, что голландцам есть что поизучать ))
alexander444 18 сентября 2018 | 18:35
МО в своем репертуаре. Срочникам что ли поручили сделать?