В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук» обнаружена ошибка

В представленных Минобороны России документах на зенитную ракету комплекса «Бук», использованную для атаки на МН-17, обнаружена ошибка. Копия документа была заверена на год раньше подписания оригинала, — пишет «Новая газета». В документе утверждается, что ракета была собрана в декабре 86-го года. При этом на странице указано, что подлинник был восстановлен в январе 86-го.