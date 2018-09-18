Владимир Путин пообещал укрепить безопасность российских военных в Сирии
Как заявил глава государства, это будут «шаги, которые заметят все». Путин также сообщил, что позиция Москвы о роли Израиля в крушении российского Ил-20 изложена в заявлении Минобороны нашей страны, которое было полностью с ним согласовано. По версии министерства, Израиль наносил удары по Сирии, прикрываясь российским Ил-20, что привело к крушению самолета и гибели 15-ти человек.
Израиль возложил ответственность за случившееся на сирийского лидера Башара Асада. В ближайшее время президент Путин планирует обсудить крушение самолета с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, — сообщили в Кремле.
Комментарии7
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:42
❤️❤️❤️
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
huyt 18 сентября 2018 | 17:42
Скоро НДС поди будет как и раньше - 28%. Иначе где взять деньги на войну. Одним повышением пенсионного возраста уж никак не отделаемся.
danko1 18 сентября 2018 | 17:47
huyt: Правящая банда себя ни в чем ограничивать не будет, затевая и новые войны, чтобы рейтинг свой поднять.
А на обнищание населения эти бандиты плюют. Надо будет и выборы отменят, и расстрелы вернут.
tag188 18 сентября 2018 | 17:56
Сегодня прошло незамеченным одно знаменательное событие - с начала военной компании количество официально признанных погибших там российских военнослужащих перевалило сотню. Кто-то продолжает обещать...
huyt 18 сентября 2018 | 18:07
tag188: Официально признанных ? А неофициально? Ах,да, эти данные засекречены.....
nikolaitschi 18 сентября 2018 | 18:02
Дома надежней всего.
tunis 18 сентября 2018 | 18:21
Учитывая, что так называемая армия Асада это просто русская армия, "случайное" попадание русских по русскому же самолёту выглядит более чем некрасиво.
Как минимум, в русской армии существуют минимум две группировки, готовые профессионально уничтожить друг друга.