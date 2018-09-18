Владимир Путин пообещал укрепить безопасность российских военных в Сирии

Как заявил глава государства, это будут «шаги, которые заметят все». Путин также сообщил, что позиция Москвы о роли Израиля в крушении российского Ил-20 изложена в заявлении Минобороны нашей страны, которое было полностью с ним согласовано. По версии министерства, Израиль наносил удары по Сирии, прикрываясь российским Ил-20, что привело к крушению самолета и гибели 15-ти человек.

Израиль возложил ответственность за случившееся на сирийского лидера Башара Асада. В ближайшее время президент Путин планирует обсудить крушение самолета с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху, — сообщили в Кремле.