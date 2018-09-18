Алла Гербер: Обвинение Израиля в крушении самолета Ил-20 в Сирии может разжечь антисемитские настроения в России

Обвинение Израиля в крушении самолета Ил-20 в Сирии может разжечь антисемитские настроения в России. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Холокост» Алла Гербер.

«Это нехорошая реакция и она, скорей всего, скажется на отношении не только к Израилю, но и к еврейскому населению нашей страны. Сейчас антисемитизм в России в потухшем состоянии, но повода может быть достаточно, чтобы такие настроения вспыхнули и активизировались», — сказала она.

Как сообщалось, российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Ил-20 подставили под удар израильские самолеты.