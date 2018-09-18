Алла Гербер: Обвинение Израиля в крушении самолета Ил-20 в Сирии может разжечь антисемитские настроения в России
Обвинение Израиля в крушении самолета Ил-20 в Сирии может разжечь антисемитские настроения в России. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» президент фонда «Холокост» Алла Гербер.
«Это нехорошая реакция и она, скорей всего, скажется на отношении не только к Израилю, но и к еврейскому населению нашей страны. Сейчас антисемитизм в России в потухшем состоянии, но повода может быть достаточно, чтобы такие настроения вспыхнули и активизировались», — сказала она.
Как сообщалось, российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии в ночь на 18 сентября. Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Ил-20 подставили под удар израильские самолеты.
Комментарии9
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:44
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lion64__4 18 сентября 2018 | 17:45
Воровать не надо лицам либерастической национальности, как они привыкли за годы дерьмократии.
polikarpich 18 сентября 2018 | 18:09
lion64__4: Это за последние 18 лет? Правильно! Это время можно с уверенностью назвать "дерьмократией".
Путинская Раша - страна победившей дерьмократии.
unprejudiced 18 сентября 2018 | 18:08
А как быть если однозначно вина Израиля? Это их боевики напали на Сирию и бомбили её, за что в ответ пришлось использовать ПВО
polikarpich 18 сентября 2018 | 18:23
unprejudiced: Вот ты тоже передо мной зело виноват! Пока я размышлял над твоим заковыристым мышлением и "железной" логикой, у меня макароны переварились.
Извиняться будем?
veniy_diktov 18 сентября 2018 | 18:10
Евреев не тронем, а вот жидовское отродье, прикрывающиеся личиной либерала, разорвём как последнего пидараса!
polikarpich 18 сентября 2018 | 18:20
veniy_diktov: А что же про "пуки" и "каки" не написал, пидарас №1?
Всё, что ли выдавил из себя, до капли?
nikolaitschi 18 сентября 2018 | 18:23
Вокруг столько врагов, что ни на кого конкретно даже слюны не хватает.
ox1 18 сентября 2018 | 18:43
Отношение к еврейскому населению будет зависеть от того, найдет ли это население в себе силы критически оценить действия Израиля, или будет тупо твердить: "Израиль всегда и во всем прав".