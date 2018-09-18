Двух футболистов «Спартака» отстранили от тренировок из-за лайков в соцсетях
Как сообщает Чемпионат.ком, Денис Глушаков и Андрей Ещенко поставили отметку «нравится» под видео, записанным актером и болельщиком клуба Дмитрием Назаровым, который на своей странице в Инстаграме разместил стихотворение с критикой в адрес тренера Массимо Карреры.
Стихотворение появилось после поражения «Спартака» в матче с «Ахматом».
Глушаков написал в Инстаграме, что видел работу Назарова, но лайка не ставил. «Я не идиот ставить лайк публично под пост с наездом на тренера», — говорится в записи. Ещенко свою отметку «нравится» убрал.
Комментарии1
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:12
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