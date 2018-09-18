«Дождь»: «Единая Россия» присвоила себе проект помощи детям-аутистам в подмосковной Балашихе

Об этом сообщает телеканал «Дождь».

На сайте проектов «Единой России» появился отчет об открытии первого класса для детей с аутизмом в Балашихе. Куратором этой программы названа член местного отделения партии власти Лидия Рольщикова, а сам проект имеет статус партийного.

Директор Центра проблем аутизма Екатерина Мень возмущена этой ситуацией – по ее словам, единороссы не имеют никакого отношения к созданию класса. Женщина подчеркивает, что над проектом два года занимался как сам Центр проблем аутизма, так и другие организации и фонды. По словам Мень, речь идет о банальном воровстве, поскольку даже текст для отчета «Единой России» с описанием подробностей процесса подготовки класса был взят из ее поста в Фейсбуке. Директор Центра заявила, что учредители проекта планируют обратиться в центральный аппарат партии, чтобы решить эту ситуацию.

По словам Екатерины Мень, в этом году благодаря проекту в школу вышли пятеро детей с аутизмом.