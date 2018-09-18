«Дождь»: «Единая Россия» присвоила себе проект помощи детям-аутистам в подмосковной Балашихе
Об этом сообщает телеканал «Дождь».
На сайте проектов «Единой России» появился отчет об открытии первого класса для детей с аутизмом в Балашихе. Куратором этой программы названа член местного отделения партии власти Лидия Рольщикова, а сам проект имеет статус партийного.
Директор Центра проблем аутизма Екатерина Мень возмущена этой ситуацией – по ее словам, единороссы не имеют никакого отношения к созданию класса. Женщина подчеркивает, что над проектом два года занимался как сам Центр проблем аутизма, так и другие организации и фонды. По словам Мень, речь идет о банальном воровстве, поскольку даже текст для отчета «Единой России» с описанием подробностей процесса подготовки класса был взят из ее поста в Фейсбуке. Директор Центра заявила, что учредители проекта планируют обратиться в центральный аппарат партии, чтобы решить эту ситуацию.
По словам Екатерины Мень, в этом году благодаря проекту в школу вышли пятеро детей с аутизмом.
Комментарии4
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viktorova 18 сентября 2018 | 17:15
против природы не попрешь. у едросов воровство в крови.
osj99 18 сентября 2018 | 17:18
viktorova:
Там, где надо и не надо
ходят черти знает кто.
Ловят души, роют клады,
могут своровать пальто.
Все, что могут сделать руки
и придумать голова -
все воруют - мысли,
и хорошие слова.
Одурачат и обманут,
на других свалив вину,
все обчистят - и карманы,
и квартиру, и страну.
Все, чего достигли люди
вдохновеньем и трудом,
поднеси им, как на блюде
и плати за них потом.
Переловят в водах мутных
всех белуг и осетров,
украдут прозренье мудрых,
ум последних дураков.
В дом чужой войдут злодеи
ясным днем, не в тишине,
свистнут музыку, идеи
и любовь к родной стране.
(с)
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:18
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
klegg 18 сентября 2018 | 17:18
ворье+жулики=ЕР