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17:00, 18 сентября 2018

Путин пообещал в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии предпринять шаги, которые заметят все

Владимир Путин пообещал в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии предпринять шаги, которые заметят все. Они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих в Сирии, — сказал Путин. При этом он призвал не сравнивать гибель экипажа Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в 2015 году.

Путин добавил, что позиция Москвы о роли Израиля в случившемся изложена в заявлении Минобороны. В военном ведомстве нашей страны ранее сказали, что российский самолет попал под обстрел системы ПВО Сирии по вине Израиля. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Ил-20 проводил разведку в зоне деэскалации. Погибли 15 человек. Израиль утверждает, что в момент крушения российского самолета его авиация уже покинула этот район, — сообщает агентство «Интерфакс».

Комментарии

46

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michael_c 18 сентября 2018 | 17:07

Да , но Воронежу всё равно пиз.ец !

roman_i_olga 18 сентября 2018 | 17:09

michael_c: не верьте ему

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 17:10

ПОЧЕМУ израильтяне Должны думать о безопасности наших Корыт от нашего же оружия??????

kindman_a 18 сентября 2018 | 17:19

"...шаги, которые заметят все..."
==================================

Неужели снижение тарифов ЖКХ, цен на бензин и жратву, доллар за 50 руб., повышение зарплат врачам и учителям?!

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:23

C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

ur_sus 18 сентября 2018 | 17:12

Самой "заметной мерой" для Москвы было бы убраться из Сирии, прихватив с собой иран и хизбаллу.

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 17:20

ur_sus: ... НО - этого НЕ будет ... и с этим НИЧЕГО НЕ ПОДЕЛАЕШЬ ...

ur_sus 18 сентября 2018 | 17:23

У России большие и территория и население. У Израиля НЕТ территории и небольшое население. Израиль "с колен не встаёт" - он воюет за право жить, на колени никогда не упускался и не опустится. Это война еврейского народа против многочисленного и беспощадного врага, а для кремлёвских - понты да пиар. России НЕЧЕГО делать там, где серьёзные люди занимаются серьёзными вопросами. Собирайте манатки и валите строить мост на Сахалин.

vbgolub 18 сентября 2018 | 17:09

michael_c: Задолбал всех этот горе вояка!

romashka__ 18 сентября 2018 | 17:11

Достал уже всех своими угрозами. Путин - это война.

bozman_xl 18 сентября 2018 | 17:12

:Вспоминается баснописец Крылов: "Ты (Израиль) виноват лишь в том, что хочется мне кушать"

zollendorf 18 сентября 2018 | 17:28

bozman_xl: Только (по Крылову же) Израйль здесь точно не в роли ягненка!

luger_max_otto 18 сентября 2018 | 17:12

Может, он решил повеситься на вытянутой руке памятника Минину и Пожарскому? Это будет заметно всем.

neon001 18 сентября 2018 | 17:20

luger_max_otto: желательно вместе с мэром

zztop1960 18 сентября 2018 | 17:29

luger_max_otto: Опозорился Путин , рвёт и мечет , то с Петровыми-Бошаровыми , то решил показать крутизну нагнав российский флот к берегам Сирии , но получилось как в прошлом году , посмешище на весь мир с коптящим " Адмиралом Кузнецовым" и утопленным истребителям , а тут опять в говно вляпался и вместо крутизны очередной позор.

zurich_106 18 сентября 2018 | 17:22

"Российский самолет попал под обстрел ПВО Сирии по вине Израиля" - звучит как если бы на боксерском ринге рефери попал под удар боксера по вине соперника.

zztop1960 18 сентября 2018 | 17:23

michael_c: Теперь самолётам НАТО или Израиля с Украиной и Грузией , надо залететь на территорию России и Россия нанесёт ядерный удар сама по себе

igorrrpadlowitchs 18 сентября 2018 | 17:24

michael_c: самое интересное, что высказались все, а вот Сирия молчит, как будто, вообще, не при делах!

olexa30 18 сентября 2018 | 17:09

Ну шо, пенсионеры, готовтесь.

apels 18 сентября 2018 | 17:09

Даже страшно подумать чего он надумать может, чтобы все заметили. Тут Воронежем не отделаться!

gригорьич 18 сентября 2018 | 17:22

apels: универсальный текст от классика, пуйлу на заметку:
«Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время начали позволять, вас ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам Бенцион Крик".

gregor 18 сентября 2018 | 17:09

Путин пообещал в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии предпринять шаги, которые заметят все
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Быстрее бы уже доктор заметил, и принял меры , не то весь мир за собой потащит в небытие .

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 17:11

gregor: ... а КТО у нас Доктор?(с)по_мотивам_Обыкновенного_Чуда

vladislav 18 сентября 2018 | 17:10

Там же всех победили уже 3 раза.

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 17:13

vladislav: +1! ... и 5 раз освободили ВСЮ территорию страны ...

pna 18 сентября 2018 | 17:29

johnbmw: //и 5 раз освободили ВСЮ территорию страны //
Про освобождение Израиля еще ничего не говорилось. Его тоже надо освобождать?

za_stalina 18 сентября 2018 | 17:10

Я так понял нам нужно лично просить иранцев или палестинцев чтобы они отомстили военщине израильской? У нас в кремле походу сплошной телявив

novyrusich 18 сентября 2018 | 17:19

za_stalina: маленький, иранцы сами давно в штаны наложили и сидят на дерпьме боясь шевельнуться, как бы не потекло.
Они по весне дернулись чуток и так по башке получили что сразу закаялись.
СМ тех пор сидят тихо, хотя Израиль их долбает периодически.
А палестинцы что могут? ну покрышки жгут, Иногда с ножами кидаю.тся.
Но друг друга они куда чаще режут.
Так что и на них оставь надежду.Если ты лично не отомстишь, то никто не отомстит.
Отрывай зад от дивана, подмойся , смени штаны и вперед с криком "засрали на"

kondrat_vlad 18 сентября 2018 | 17:12

Дык мы заметили уже, Росквардия мочит наших детей дубинками !

Мы заметили уже ...

Мы то знаем как Путин наказывает мировое сообщество.

vpu2011 18 сентября 2018 | 17:12

российский самолет попал под обстрел системы ПВО Сирии по вине Израиля - угу, заставили МО росеи туда самолёт послать.

viktorova 18 сентября 2018 | 17:13

путин профинансировал командировку военных в Сирию. путин не обеспечил безопасность экипажа. следовательно, путин лично несет ответственность за гибель военных.

zollendorf 18 сентября 2018 | 17:14

обеспечение безопасности российских военнослужащих//

Это возможно только единственным образом. Срочно вытащить их оттуда, упрятать в какой нибудь казарме за Уралом и выключить свет. Проинструктировать их также чтоб сидели как мыши, громко не кашляли и не матерились. В таком случае могут и выжить.

moncegorskyi 18 сентября 2018 | 17:14

Еще металлолома от уралвагонзавода С-200-300-400 поставит Ассаду. Наш ответ Чемб... ой израильским партнерам....

blacktape 18 сентября 2018 | 17:16

...предпринять шаги, которые заметят все...

Да у нас каждый день - это шаг...в бездну.

kunst54 18 сентября 2018 | 17:16

Если производил разведку, то зачем имел на борту 15 человек? Это все разведчики были?

(комментарий скрыт)

riots 18 сентября 2018 | 17:16

Лучшая защита для военных РФ это их дислокация на своей земле.

gригорьич 18 сентября 2018 | 17:17

Я вам а) отомщу, б) скоро отомщу, в) страшно отомщу. (С) Снежная королева

rook76 18 сентября 2018 | 17:18

Помидоры в Турции покупать перестанем?

klegg 18 сентября 2018 | 17:20

союзмультфильм получил большой заказ от МО на создание новых мультиков

danmestari 18 сентября 2018 | 17:20

Чо за шаги? Запретить израильские овощи - фрукты? Дед мастак на суровые и адекватные ответы, это мы по Эрдогану помним.

zollendorf 18 сентября 2018 | 17:24

Какие же израильтяне противные. Не закрыли своими самолетами русских заметив летящую в них ракету.
Израиль вообще когда занимается своим делом замечает всякую сирийскую или российскую тупорылую солдатню и подобных им рожденых ползать?

ss2020 18 сентября 2018 | 17:25

если у вовы такие как золотов-инбицил охрана, то где чечня и где дубровка... вовой просто никто не занимался на предмет устранения! жалели маленького на высоких каблучках!)))

mosser 18 сентября 2018 | 17:26

Вова ты вор и врун.

sadda 18 сентября 2018 | 17:27

Может Щойгу вызовет министра обороны Израиля на дуэль? Вроде это сейчас модно.

ohrjr 18 сентября 2018 | 17:28

Опять пужает, нагонит туда защитников защитников и будет защищать! Эх, Вова..., не вышло из тебя ничего толкового!

hiryrg 18 сентября 2018 | 17:28

"дополнительное обеспечение безопасности". Что он мелит? Какое обеспечение безопасности? Идет бесконечная война! Выводи войска скорее!

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