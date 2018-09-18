Владимир Путин пообещал в ответ на крушение самолета Ил-20 в Сирии предпринять шаги, которые заметят все. Они будут направлены, прежде всего, на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих в Сирии, — сказал Путин. При этом он призвал не сравнивать гибель экипажа Ил-20 с уничтожением российского Су-24, который сбили турецкие военные в 2015 году.

Путин добавил, что позиция Москвы о роли Израиля в случившемся изложена в заявлении Минобороны. В военном ведомстве нашей страны ранее сказали, что российский самолет попал под обстрел системы ПВО Сирии по вине Израиля. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Ил-20 проводил разведку в зоне деэскалации. Погибли 15 человек. Израиль утверждает, что в момент крушения российского самолета его авиация уже покинула этот район, — сообщает агентство «Интерфакс».