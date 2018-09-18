СКР потратит почти 1 миллион 300 тысяч рублей на выпуск сборника интервью Бастрыкина
Следственный комитет России потратит почти 1 миллион 300 тысяч рублей на выпуск сборника интервью Александра Бастрыкина. Это стартовая стоимость контракта, — сообщает Znak.com со ссылкой на сайт госзакупок. Победитель аукциона должен будет изготовить 2 тысячи сборников. В книге будут напечатаны фотографии и интервью, которые Бастрыкин давал «Российской газете».
Комментарии17
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cromwel 18 сентября 2018 | 16:37
Там будет интервью про его проделки в лесу?
djuga 18 сентября 2018 | 16:52
cromwel: Там будет интервью про его проделки в лесу?
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Значит, газетных и интернет-публикаций не хватает?
Какие же они все тщеславные, эти пропутинские "гомеры-аристотели"!
И смех, и грех...
kindman_a 18 сентября 2018 | 17:00
Нужная и необходимая в каждой российской семье подборка произведений А.Бастрыкина будет сметаться с прилавков книжных магазинов миллионными тиражами.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:26
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
alcatraz 18 сентября 2018 | 16:38
Эти воры-жулики уже не знают на чем можно деньги сделать за счет государства и народа.
fikus74 18 сентября 2018 | 16:42
подтереться этим сборником и только.
tks 18 сентября 2018 | 16:43
Очень, очень ценный материал! Доктор юрнаук писал, профессор!!
klegg 18 сентября 2018 | 16:44
может, больным детям было бы полезнее передать эти деньги?
aleks50 Алексей Клубников 18 сентября 2018 | 16:47
Вроде в стране не всё так плохо с бумагой для клозетов. Так зачем ещё пригодится эта книга, кто нибудь знает?
stopkran1969 18 сентября 2018 | 16:47
Разве что сразу в рулонах издавать
piter_ug 18 сентября 2018 | 16:50
Скока экземпляров уйдёт в Гаагу?
gregor 18 сентября 2018 | 16:51
СКР потратит почти 1 миллион 300 тысяч рублей на выпуск сборника интервью Бастрыкина
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Я и 86 % телевизионного растениеводства ,уже заранее одобрямс .
Ну не ВЕТЕРАНА ВОВ же переселить из лачуги в квартиру с удобствами , в самом -то деле . ВЕТЕРАН ВОВ потерпит , выпуск сборника интервью Бастрыкина на много важней для 86 % населения .
Вот для НАРОДА , не для населения ,а именно для НАРОДА это маразм ,лицемерие ,подлость и издевательство над здравым смыслом .
А для населения ,коих большинство , а 86 % это большинство , это выпуск сборника интервью Бастрыкина , вполне себе одобрямс .
Вот такое большинство .
Позорище какое-то ,а не ........... мрак .
yralez 18 сентября 2018 | 16:54
Из всей его чуши нужно одно и главное......допросы должны вестись в лесу.
Или как в лесу.
sim202_ 18 сентября 2018 | 17:02
Эпохальный труд.
"Дед Пахом и пан в ночном"...
ed10075 18 сентября 2018 | 17:07
Миллион 300 тысяч рублей, - это на доплату к распространяемым книгам? Бесплатно это чтиво брать никто не будет?
zhrv 18 сентября 2018 | 17:09
Я не совсем понял... А в положениях об СКР, есть пункт про книгопечатание за счет средств бюджета РФ?
hrzn877 18 сентября 2018 | 17:11
Бастрыкин это кто, не тот ли бандит, который завёз журналиста Соколова в лес и угрожал убить его? И почему вообще он не на нарах? Хотя да, забыл, в России же вся власть такая - бандитская...