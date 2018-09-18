СКР потратит почти 1 миллион 300 тысяч рублей на выпуск сборника интервью Бастрыкина

Следственный комитет России потратит почти 1 миллион 300 тысяч рублей на выпуск сборника интервью Александра Бастрыкина. Это стартовая стоимость контракта, — сообщает Znak.com со ссылкой на сайт госзакупок. Победитель аукциона должен будет изготовить 2 тысячи сборников. В книге будут напечатаны фотографии и интервью, которые Бастрыкин давал «Российской газете».