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16:32, 18 сентября 2018

СКР потратит почти 1 миллион 300 тысяч рублей на выпуск сборника интервью Бастрыкина

Следственный комитет России потратит почти 1 миллион 300 тысяч рублей на выпуск сборника интервью Александра Бастрыкина. Это стартовая стоимость контракта, — сообщает Znak.com со ссылкой на сайт госзакупок. Победитель аукциона должен будет изготовить 2 тысячи сборников. В книге будут напечатаны фотографии и интервью, которые Бастрыкин давал «Российской газете».

Комментарии

17

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cromwel 18 сентября 2018 | 16:37

Там будет интервью про его проделки в лесу?

djuga 18 сентября 2018 | 16:52

cromwel: Там будет интервью про его проделки в лесу?
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Значит, газетных и интернет-публикаций не хватает?
Какие же они все тщеславные, эти пропутинские "гомеры-аристотели"!
И смех, и грех...

kindman_a 18 сентября 2018 | 17:00

Нужная и необходимая в каждой российской семье подборка произведений А.Бастрыкина будет сметаться с прилавков книжных магазинов миллионными тиражами.

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:26

C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

alcatraz 18 сентября 2018 | 16:38

Эти воры-жулики уже не знают на чем можно деньги сделать за счет государства и народа.

fikus74 18 сентября 2018 | 16:42

подтереться этим сборником и только.

tks 18 сентября 2018 | 16:43

Очень, очень ценный материал! Доктор юрнаук писал, профессор!!

klegg 18 сентября 2018 | 16:44

может, больным детям было бы полезнее передать эти деньги?

aleks50 Алексей Клубников 18 сентября 2018 | 16:47

Вроде в стране не всё так плохо с бумагой для клозетов. Так зачем ещё пригодится эта книга, кто нибудь знает?

stopkran1969 18 сентября 2018 | 16:47

Разве что сразу в рулонах издавать

piter_ug 18 сентября 2018 | 16:50

Скока экземпляров уйдёт в Гаагу?

gregor 18 сентября 2018 | 16:51

СКР потратит почти 1 миллион 300 тысяч рублей на выпуск сборника интервью Бастрыкина
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Я и 86 % телевизионного растениеводства ,уже заранее одобрямс .
Ну не ВЕТЕРАНА ВОВ же переселить из лачуги в квартиру с удобствами , в самом -то деле . ВЕТЕРАН ВОВ потерпит , выпуск сборника интервью Бастрыкина на много важней для 86 % населения .
Вот для НАРОДА , не для населения ,а именно для НАРОДА это маразм ,лицемерие ,подлость и издевательство над здравым смыслом .
А для населения ,коих большинство , а 86 % это большинство , это выпуск сборника интервью Бастрыкина , вполне себе одобрямс .
Вот такое большинство .
Позорище какое-то ,а не ........... мрак .

yralez 18 сентября 2018 | 16:54

Из всей его чуши нужно одно и главное......допросы должны вестись в лесу.
Или как в лесу.

sim202_ 18 сентября 2018 | 17:02

Эпохальный труд.
"Дед Пахом и пан в ночном"...

ed10075 18 сентября 2018 | 17:07

Миллион 300 тысяч рублей, - это на доплату к распространяемым книгам? Бесплатно это чтиво брать никто не будет?

zhrv 18 сентября 2018 | 17:09

Я не совсем понял... А в положениях об СКР, есть пункт про книгопечатание за счет средств бюджета РФ?

hrzn877 18 сентября 2018 | 17:11

Бастрыкин это кто, не тот ли бандит, который завёз журналиста Соколова в лес и угрожал убить его? И почему вообще он не на нарах? Хотя да, забыл, в России же вся власть такая - бандитская...

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