В Подмосковье «Единая Россия» присвоила себе чужой проект помощи детям-аутистам, — утверждает «Дождь»
В Подмосковье «Единая Россия» присвоила себе чужой проект помощи детям-аутистам, — утверждает телеканал «Дождь». В Балашихе открылся первый класс для детей с этим расстройством. Проектом 2 года занимался Центр проблем аутизма, фонды «Галчонок» и «Журавлик» и другие организации. Между тем сайт, на котором публикуются проекты партии «Единая Россия», опубликовал новость об открытии класса, приписав себе это достижение. При этом не была упомянута ни одна организация, которая работала над открытием класса. В Центре проблем аутизма заявили, что «Единая Россия» не имеет никакого отношения к проекту.
Комментарии11
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vladimir1_57 18 сентября 2018 | 16:37
в смысле чужой, на него него патент у кого-то есть? )
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:16
vladimir1_57: C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
gvs 18 сентября 2018 | 16:39
ПЖиВ - она и есть ПЖиВ
aleks50 Алексей Клубников 18 сентября 2018 | 16:44
И здесь своровали, вот, что значит партия Вовы скрепоносного.
marineru 18 сентября 2018 | 16:55
Ну просто не могут не украсть. Клептоманы в законе, понимаш.
nns33 18 сентября 2018 | 16:56
Всё хорошее---это ЕР. Всё,что плохо---кто угодно,но не они.
y3emen1 18 сентября 2018 | 16:57
а когда было по другому?
yralez 18 сентября 2018 | 16:57
Если денег из бюджета на проект не будет.........отвалятся
y3emen1 18 сентября 2018 | 16:59
yralez: а если будет украдут и отвалятся
leonidrb 18 сентября 2018 | 17:01
yralez: Не отвалятся. Если проверками и уголовными делами замучают, вот тогда отвалятся.
ed10075 18 сентября 2018 | 17:10
Жулье ничем не гнушается, тырит все, что под руку попадается!