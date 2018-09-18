В Подмосковье «Единая Россия» присвоила себе чужой проект помощи детям-аутистам, — утверждает телеканал «Дождь». В Балашихе открылся первый класс для детей с этим расстройством. Проектом 2 года занимался Центр проблем аутизма, фонды «Галчонок» и «Журавлик» и другие организации. Между тем сайт, на котором публикуются проекты партии «Единая Россия», опубликовал новость об открытии класса, приписав себе это достижение. При этом не была упомянута ни одна организация, которая работала над открытием класса. В Центре проблем аутизма заявили, что «Единая Россия» не имеет никакого отношения к проекту.