Петр Верзилов участвовал в расследовании причин гибели российских журналистов в ЦАР//

Участник Pussy Riot Петр Верзилов, который, по одной из версий, был отравлен, участвовал в расследовании причин гибели российских журналистов в ЦАР. В день предполагаемого отравления он должен был получить результаты расследования, — пишет «Новая газета» со ссылкой на источники. Кроме того, стало известно, что Верзилов мог быть в составе съемочной группы, погибшей в Центральной Африке. У него был забронирован билет, однако в самый последний момент он не смог поехать, поскольку лично решил принять участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу.

Верзилова госпитализировали неделю назад в Москве. Позднее его перевезли на лечение в Берлин.