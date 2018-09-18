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16:31, 18 сентября 2018

Петр Верзилов участвовал в расследовании причин гибели российских журналистов в ЦАР

Участник Pussy Riot Петр Верзилов, который, по одной из версий, был отравлен, участвовал в расследовании причин гибели российских журналистов в ЦАР. В день предполагаемого отравления он должен был получить результаты расследования, — пишет «Новая газета» со ссылкой на источники. Кроме того, стало известно, что Верзилов мог быть в составе съемочной группы, погибшей в Центральной Африке. У него был забронирован билет, однако в самый последний момент он не смог поехать, поскольку лично решил принять участие в акции в поддержку политзаключенных во время Чемпионата мира по футболу.

Верзилова госпитализировали неделю назад в Москве. Позднее его перевезли на лечение в Берлин.

Комментарии

23

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aleks50 Алексей Клубников 18 сентября 2018 | 16:35

Это наверняка проделки Трампа отравителя, чтобы бросить тень на святого лидера российских портянок.

parasuk_ 18 сентября 2018 | 16:57

aleks50: или кто-то утонченно глумится над глупыми хомячками, скармливая им очевидную дезу

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 17:21

C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

petervladov 18 сентября 2018 | 16:37

Участник Pussy Riot Петр Верзилов, который, по одной из версий, был отравлен, участвовал в расследовании причин гибели российских журналистов в ЦАР.
============================
В каком там расследовании участвовал этот наркоман кроме как купить впоротся отравой ?

ixy6 18 сентября 2018 | 16:44

petervladov: как в каком? Чувак же погоны получил, перед ЧМ. Он, поди, чуваков и слил боевичкам, за коробок травы)

tks 18 сентября 2018 | 16:39

Поскольк

tks 18 сентября 2018 | 16:41

Поскольку сам путинский режим токсичен, то и его оружием выбраны токсичные материалы и вещества. Простейшая логика.

good_sky 18 сентября 2018 | 16:43

Чем меньше будет у нас такого .овна
Тем чище станет моя Страна!

marek 18 сентября 2018 | 17:10

good_sky:
Это не твоя страна. Даже если ты участвуешь в её ограблении и разрушении - всё равно не твоя. Ты тут - чужой, захватчик, не более того.

parasuk_ 18 сентября 2018 | 16:43

А еще верзилов должен был гулять с немцовым вместо дурицкой и убить хотели его :)

neon001 18 сентября 2018 | 17:04

parasuk_: не устал еще рабочих и крестьян изображать за 11.80:)?

parasuk_ 18 сентября 2018 | 17:21

neon001: Иногда мне удается достучаться до мозга тупых хомячков и вернуть их в лоно истиной веры. Тружусь :)

kaplan911 18 сентября 2018 | 16:45

\\ Петр Верзилов участвовал в расследовании причин гибели российских
журналистов в ЦАР \\

Потому и отравили.
Убийственная логика.

gluhoy2250 18 сентября 2018 | 16:45

Что... Перзилов тоже следоваль??? Однако... Демшиза от скуки, на все руки!

tv_victim 18 сентября 2018 | 16:51

А так же на развалинах часовни....

ivfn 18 сентября 2018 | 16:53

Петр Верзилов участвовал в расследовании причин гибели российских журналистов в ЦАР//
ОХРЕНЕТЬ!!!!!

igogor64 18 сентября 2018 | 16:55

Петр Верзилов, на самом деле, один из крупнейших криминалистов. Его уровень как криминалиста сопоставим с уровнем Борюсика Джонсона, если не Терезы Мэй. И нет совершенно ничего удивительного, что именно Верзилову, известному среди наркоманов под прозвищем "русский Шерлок Холмс", и было поручено расследование убийства в ЦАР. И нет никаких сомнений в том, что агенты Лубянки по прямому приказу Путина пытались отравить великого сыщика Верзилова-Холмса. Причем пытались это сделать тем же страшным боевым отравляющим веществом (БОВ), которое они до этого применили против Скрипаля и особенность которого состоит в том, что после действия этого БОВ жертвы обязательно остаются живы и через пару недель полностью выздоравливают. Только Путин и его сподручные способны применять такое страшное химическое оружие!

henry52 18 сентября 2018 | 16:55

Верзилов в расследовании гибели журналистов - фигура пока мало понятная, но вот реакция на него "пригожинских" очень симптоматичная...

irdo 18 сентября 2018 | 17:00

henry52:

Верзилов в расследовании гибели журналистов - фигура пока мало понятная, но вот реакция на него "пригожинских" очень симптоматичная...
===========
Чем больше они возбуждаются, тем правдоподобней версия отравления.

igogor64 18 сентября 2018 | 17:14

irdo: "Чем больше они возбуждаются, тем правдоподобней версия отравления. " ---->

Очень логичное умозаключение. В стиле самого Верзилова.

andreyoo 18 сентября 2018 | 16:58

... Петр Верзилов, ... участвовал в расследовании причин гибели российских журналистов в ЦАР. В день предполагаемого отравления он должен был получить результаты расследования, — пишет «Новая газета» со ссылкой на источники. 
-- Фак! Ребята, ну уж полную чушь-то гнонять не надо. Даже не смешно.

sg100 18 сентября 2018 | 17:00

Эта пиздец ))))))))))))))))))
Бля, всякое ожидал, но ТАКУЮ версию )))))))))))
Ходорковский как узнал что САМ Педенька взялся за дело, то сразу свернул расследование...
В какую желтизну превращается ВСЯ рпеесса. И Эхо, и западная и прочая российская тоже, если честно..

motooppic 18 сентября 2018 | 17:10

участвовал в расследовании? Ржунемогу! Он все время или ужратый, или обдолбанный!!! Ушлепок полный, чего ему расследовать то?

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