"Израиль сожалеет о гибели экипажа российского Ил-20, сбитого сирийскими ПВО"

Об этом говорится в официальном сообщении израильской армии. Военные подчеркивают, что возлагают полную ответственность за случившееся на режим Башара Асада. Как соучастников Израиль рассматривает Иран и «Хезболлу».

Сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек, вчера вечером. Минобороны России возложило ответственность на Израиль. Как сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.



Президент России Владимир Путин сказал, что эта ситуация похожа на цепь трагических случайных обстоятельств. Что касается ответных действий, они будут, прежде всего, направлены на дополнительное обеспечение безопасности в Сирии, — сказал Путин и добавил, что «эти шаги заметят все».

Депутаты Госдумы от КПРФ предлагают российскому МИДу разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом говорится в письме Валерия Рашкина и Дениса Парфенова министру иностранных дел Сергею Лаврову, — сообщает РБК. Депутаты пишут, что «инцидент с самолетом Ил-20 — это враждебный по отношению к России шаг, который нельзя воспринимать иначе, чем действия противников» .