Израиль сожалеет о гибели экипажа российского Ил-20, сбитого сирийскими ПВО
Об этом говорится в официальном сообщении израильской армии. Военные подчеркивают, что возлагают полную ответственность за случившееся на режим Башара Асада. Как соучастников Израиль рассматривает Иран и «Хезболлу».
Сирийские ПВО сбили российский самолет Ил-20, на борту которого находились 15 человек, вчера вечером. Минобороны России возложило ответственность на Израиль. Как сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под огонь средств ПВО Сирии.
Президент России Владимир Путин сказал, что эта ситуация похожа на цепь трагических случайных обстоятельств. Что касается ответных действий, они будут, прежде всего, направлены на дополнительное обеспечение безопасности в Сирии, — сказал Путин и добавил, что «эти шаги заметят все».
Депутаты Госдумы от КПРФ предлагают российскому МИДу разорвать дипломатические отношения с Израилем. Об этом говорится в письме Валерия Рашкина и Дениса Парфенова министру иностранных дел Сергею Лаврову, — сообщает РБК. Депутаты пишут, что «инцидент с самолетом Ил-20 — это враждебный по отношению к России шаг, который нельзя воспринимать иначе, чем действия противников» .
Комментарии43
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michael_c 18 сентября 2018 | 16:36
Путин: " К крушению Ил-20 привела цепь трагических случайностей..."
Володя решил не обострять , когда уже по уши в дерьме ..
gordy 18 сентября 2018 | 16:39
«эти шаги заметят все»
Но слова не дал, что больше потерь не будет?
sandro_007 18 сентября 2018 | 16:41
Не верьте евреям, что они сожалеют о сбитом российском экипаже. Посмотрите, как они скачут от радости на сайте.
michael_c 18 сентября 2018 | 16:43
sandro_007: Держите в себе культурно !
persev Виктор Перцев 18 сентября 2018 | 16:59
sandro_007: sandro. Не неси ФИГНЮ!
Сирии и Ирану вместе с хезболой очень не нравятся нанесение Израилем ударов по объектам производства и доставки оружия для нанесения ударов по Израилю.
Ограничить работу Израиля в Сирии может только Россия. Провокация не исключена.
В связи с тем, что у ракеты достаточно большой радиус захвата, а скорости военных самолётов очень большие, получается, что если в зоне захвата окажутся два самолёта, большой и тихоходный будет поражён, а другой улетит. Для этого необходимо на небольшое время задержать пуск ракеты. Территории маленькие.
Уверен, что после детального анализа информации о ЧП будет известен виновник произошедшего.
Погибли военнослужащие! Беда! Конечно, это очень плохо.
novyrusich 18 сентября 2018 | 17:03
sandro_007: Голубок, это из тебя дерьмо сыплется на сайт. а из Конашенкова вообще течет потоком.
как израильтяне могли подставить российский самолет и видеть его, если в момент запуска ракет сирийцами уже в Израиле были?
да они вообще ближе 100 км от берега не были, а сирийцы сбили российский самолет при заходе на посадку в Хмеймим.
Конашенков свою жопу защищает, а ты чью?
perectukin 18 сентября 2018 | 17:04
sandro_007: michael_c:
Трагическая случайность для России это что Путин в Кремле.
bmrt 18 сентября 2018 | 17:29
perectukin: к огромному сожалению, это не случайность, а продолжение коммуняцкой системы. Смотрите и читайте о Моисее. Боюсь, что если Россия выживет после Путина, то придётся начать строить страну наново....
vezdehod 18 сентября 2018 | 17:18
"Ил-20" оказался в ненужном месте и в ненужную минуту - особенно на чужой территории.
ur_sus 18 сентября 2018 | 16:45
// сказал Путин и добавил, что «эти шаги заметят все».//
Произошло то, что рано или поздно ДОЛЖНО было произойти. Непрофессиональная российская армейская группировка с её "союзниками" пытается оправдаться и свалить вину за собственные ошибки. Никого это не удивляет. Если у России хватит "ума" попробовать выставить Израиль крайним, то Россия тоже "кое-что заметит".
perectukin 18 сентября 2018 | 17:08
ur_sus:
Хватит нести херню.
Путин жидомасонский ставленник Абрамовича и насрать ему на Россию и народ, для него главное чтоб жиды начиная с Ельцина перои и воровали в России что хотели , а все остальное болтовня - тексты которой пишет Сурков.
bmrt 18 сентября 2018 | 17:31
perectukin: ...опять евреи ( по-польски просто - жиды) убили Расею.
...тьфу...
stopkran1969 18 сентября 2018 | 17:18
ur_sus: шаги заметят все? Если только Вова на шухере будет
andrew111 18 сентября 2018 | 16:36
10 февраля 2018 года, четыре истребителя-бомбардировщика F-16I "Sufa" ("Гроза") летели в воздушном пространстве Израиля над областью Галилея на высоте примерно 3000 метров, когда по ним с территории Сирии было выпущено около 25 разнотипных зенитных ракет от SA-5 (С-200) до SA-17 ("Бук-М2" и "Бук-М3"), обломки которых потом обнаруживали на территории как Израиля, так и соседнего Ливана. Осколки одной из зенитных ракет (9М317М, выпущенной российским зенитным расчётом ЗРК "Бук-M3" российской войсковой ПВО) нанесли лёгкие повреждения одному из израильских самолётов и тяжело ранили лётчика. Самолёт разбился недалеко от жилых строений кибуца Хардуф в Израэльской долине (ибо лётчик не мог его дальше вести из-за частых впадений в бессознательное состояние), лётчик и штурман-оператор катапультировались.
andrew111 18 сентября 2018 | 16:38
Не думаю, что вечером 17 сентября 2018 года израильские лётчики намеренно "подставили" заходивший на посадку Ил-20 под огонь сирийских (или российских?) зенитных ракет, так как это весьма сложное дело, связанное с опасным маневрированием на виду у сильной ПВО. Но если так действительно произошло, то надо отдать должное высочайшему мастерству и твёрдой выдержке лётчиков израильской истребительно-бомбардировочной авиации – они изящно сработали. Ответка (месть) за сбитый русскими 10 февраля 2018 года в израильском воздушном пространстве F-16I состоялась. По-видимому, в Израиле хорошо знают всегдашнее русское правило: "делай не то, что нужно, а то, что легче". Проще всего русским или сирийцам навестись на радиолокационно яркую и неманевренную воздушную цель – на неё и навели зенитную ракету ЗРК С-200 (если, конечно, верить официальным сообщениям Минобороны РФ). Можно отметить два момента в этой истории… Первый – в Сирии ни у русских, ни у сирийцев-асадовцев нет никакого взаимодействия и элементарной координации между наземной ПВО и авиацией. Второй – возникает вопрос, а как русские со своими друзьями-асадовцами собираются (в случае чего) участвовать в большой войне, если они даже в простейшей воздушной обстановке (без активных помех и ложных целей) "заплутали" между пятью самолётами?
nemez1 18 сентября 2018 | 16:38
Израиль, как партнёр и союзник РФ на ближнем востоке был бы многократно полезнее и выгоднее чем иранские и асадовские полудурки.
korikov 18 сентября 2018 | 16:54
nemez1: пока Израиль оказывается полезным только для ИГ.
nns33 18 сентября 2018 | 17:12
korikov: пока Израиль оказывается полезным только для ИГ.===== а ничего,что это война?! Ситуация может быть разной. Даже обычные учения могут быть с жертвами. Даже есть % допустимых потерь.
ur_sus 18 сентября 2018 | 16:58
nemez1:
//Израиль, как партнёр и союзник РФ на ближнем востоке был бы многократно полезнее и выгоднее чем иранские и асадовские полудурки.//
Израилю совершенно НЕ НУЖНЫ партнерские, а тем более союзнические отношения с государством, которое привыкло всех продавать за копейку.
kotvinder2 18 сентября 2018 | 16:38
Куда там Путину с Израилем обострять, если у него мать еврейка..
novyrusich 18 сентября 2018 | 17:28
kotvinder2: Не только мать, но и отец, а также все прочие родственники, которые из Жмеринки.
Но теперь махнули в Америку.
peresvet73 18 сентября 2018 | 16:39
Путину выразили снисходительное сожаление.
banyi4 18 сентября 2018 | 16:42
Будем посмотреть. Какая ответка будет, без неё никак нельзя в данном случае. Или ВВП чмошником будет выглядеть.
andrew111 18 сентября 2018 | 16:47
banyi4: А какая может быть ответка? Вот такая?..
30 июля 1970 года в Египте в воздух на перехват противника были подняты 24 советских истребителя МиГ-21МФ, которые подверглись настоящему разгрому со стороны 16 израильских истребителей (четыре истребителя-бомбардировщика F-4E "Фантом" и 12 истребителей "Мираж"IIICJ), тактически полностью переигравшими советских лётчиков. Капитан Юрченко был сбит ракетой AIM-7 "Спэрроу" с израильского "Фантома" (и погиб, не успев катапультироваться). Звено истребителей "Мираж" ракетами почти одновременно сбило МиГи-21МФ капитана Сыркина (катапультировался и остался жив) и капитана Яковлева (катапультировался, но погиб). Капитан Журавлёв, как описывают у нас, в одиночку будто бы дрался с четырьмя-шестью истребителями противника (???), но был сбит 30-мм пушкой "Миража" (катапультировался на малой высоте и погиб). Капитан Каменев со своим МиГом-21МФ пропал без вести – по ряду признаков был сбит ракетой, выпущенной с "Миража". В итоге за 6 минут воздушного боя было сбито 5 советских истребителей МиГ-21МФ и погибли 4 советских лётчика. Израильская авиация потерь не имела. (У нас утверждают, что четыре "Миража" были серьёзно повреждены, израильтяне говорят лишь об одном легко повреждённом "Мираже" Ашера Снира, который благополучно приземлился на аэродроме Рафидим.)
2 августа 1970 года командующий советскими Военно-Воздушными Силами маршал Кутахов отдал приказ о прекращении полётов советских лётчиков вблизи Суэцкого канала и запретил им вступать в бой с израильскими истребителями. Если бы не этот приказ, то все советские истребители там, на Ближнем Востоке, и полегли бы один за другим…
chapavas 18 сентября 2018 | 17:16
andrew111: Надо понимать, что всё не так просто. И очень вероятно, что у нас с лётным составом всё достаточно грустно. Да и самолёты у нас староваты. А путинская экономика не может это производить. Это факт, т.к. экономика слаба.
perectukin 18 сентября 2018 | 16:56
banyi4:
Что есть то есть ...
Все для блага жидов - его так Абрамович проинструктировал.
eternity88 18 сентября 2018 | 17:06
banyi4: ага, Турция уже "помидорами не отделывалась". Путин хоть и недалёкий, но поадекватнее вас, полудурков, будет. Прекрасно понимает, что Израиль тут сыграл роль не больше, чем какое-нибудь темное и облачное небо. Причина не в израильских самолётах, а в том, что поперлись перед всем миром гарцевать, гарцевать на самом деле не умея, что и падавшие в море истребители, и сбитый турками штурмовик и расстрелянный минометами генерал ярко продемонстрировали. С ил20 то же самое случилось. Штабные полудурки не отдали через диспетчерв команду борту не входить в зону обстрела, наивно решив, что не попутают сирийцы большой и медленный разведчик с мелкими истребителями. А получилось "как всегда"
polsan 18 сентября 2018 | 16:43
Рашкин, давай, больше Ада, больше Ада!
olexa30 18 сентября 2018 | 16:49
"Израиль сожалеет о гибели экипажа российского Ил-20, сбитого сирийскими ПВО"
В этом заголовке всё прекрасно.
vpu2011 18 сентября 2018 | 16:50
цепь трагических случайных обстоятельств - да што вы говорите.
ИЛ20 там случайно летал.
perectukin 18 сентября 2018 | 16:53
Ага .... Держи карман шире !
Вы еще предложите Путину без кипы по Кремлю ходить .
Не для этого жиды , захватывали власть при Ельцине и Путина просовывали во власть , чтоб с Россией воевать.
Бей жидов - спасай Россию !
buzukin1905 18 сентября 2018 | 16:55
Израиль сожалеет? Израиль пожалеет!
perectukin 18 сентября 2018 | 16:59
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point3d 18 сентября 2018 | 17:00
Хизбалла убила русских солдат, а виноваты евреи.
Какие же вы убогие ничтожества ватники...
na555 18 сентября 2018 | 17:14
point3d: Пост слишком жиденький, надо было для веса Бин Ладена приписать.
point3d 18 сентября 2018 | 17:31
na555: Хизбалла в этом конфликте часть вооруженных сил Сирии. Но стреляли по самолету конечно не арабы, стреляли россияне.
na555 18 сентября 2018 | 17:03
Депутаты Госдумы от КПРФ предлагают российскому МИДу разорвать ...
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Совсем офигели.
bun777 18 сентября 2018 | 17:10
Случайность? Не думаю. Можем повторить.
shmuel63 18 сентября 2018 | 17:11
Ближайший ход Путин будет следуюший. Сегодня около 18:20 наступает Судный день. Путин об этом знает и попробует поговорить с нетаниягу только после этого времени, чтобы вынудить его нарушить святость Судного дня. Надеюсь, что Биби не поддастся.
chichanik 18 сентября 2018 | 17:17
shmuel63: Биби будет в любимой синагоге, как и каждый год.
Не ответит,конечно.
ebze 18 сентября 2018 | 17:14
Простите мне мое «дилетантство», но разве не для подобных ситуаций существует технология «свой-чужой»
Мне правда это интересно.
Может кто сведущий в данном вопросе объяснит (так сказать «на пальцах») как так получилось?
pomeranche 18 сентября 2018 | 17:18
Израиль сожалеет что сирийцы сбили российский самолёт и погибли люди и официально заявил об этом. Что то не слышно сирийских сожалений
bmrt 18 сентября 2018 | 17:24
Абсолютно еппстессно, что толпа путинских припиздулков начнёт вякать на эту тему.
Это работа у них такая. Гавкаем чем побыстрей и гнусней, тем обеспечиваем себе к зряплате и ещё не хилую премию, позволяющую отдохнуть от трудов праведных в настоящей Европе, а то и в прочих фешенебельных местах.
...тьфу на соловьёва и киселёва и их смотрителей...