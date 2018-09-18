Фигурант дела «Нового величия» Крюков, объявивший голодовку, обратился за помощью к омбудсмену по правам человека
Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, объявивший голодовку, обратился за помощью к омбудсмену по правам человека. Сейчас он жалуется на проблемы со здоровьем, — сказал «Эху» член ОНК Москвы Евгений Еникеев.
В открытом письме к Москальковой Крюков просит о своем переводе под домашний арест.
Комментарии4
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abuvgrobu 18 сентября 2018 | 16:10
Животик зболел у гаденыша ? А должна болеть срака, которую необходимо отбить, дабы неповадно было из себя заговорщика строить, революционеры сраные..
babai007 18 сентября 2018 | 16:16
Шо твориться,террористы жрать отказываются,куды мир катиться
yralez 18 сентября 2018 | 16:20
Эта поможет.....
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 16:35
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz