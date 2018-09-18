Фигурант дела «Нового величия» Крюков, объявивший голодовку, обратился за помощью к омбудсмену по правам человека

Фигурант дела «Нового величия» Вячеслав Крюков, объявивший голодовку, обратился за помощью к омбудсмену по правам человека. Сейчас он жалуется на проблемы со здоровьем, — сказал «Эху» член ОНК Москвы Евгений Еникеев.

В открытом письме к Москальковой Крюков просит о своем переводе под домашний арест.