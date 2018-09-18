Израиль выразил соболезнования в связи с гибелью экипажа российского военного самолета в Сирии
Всю ответственность за инцидент ЦАХАЛ возлагает на Дамаск.
Минувшей ночью истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где шло производство оружия, предназначенного для атак на еврейское государство. Когда израильские самолеты уже покинули воздушное пространство Сирии, правительственные ПВО продолжили вести беспорядочный огонь. Об этом говорится в первом официальном заявлении армии обороны Израиля в ответ на претензии Москвы. Отмечается, что во время авианалета, российский Ил-20 находился вне зоны проведения операции. Кроме того, израильские военные также считают соучастниками этого происшествия Иран и шиитскую группировку «Хезболла» в Ливане, которой, по их данным, должно было передаваться произведенное на объекте оружие.
Ил-20, на борту которого находились 15 человек, был сбит минувшим вечером над Средиземным морем вблизи побережья Сирии. В Минобороны России заявили, что израильские летчики подставили российчский самолет-разведчик под огонь сирийских ПВО.
В военном ведомстве отметили, что Россию слишком поздно предупредили об атаке. Кроме того утверждается, что израильские военные не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км.
Комментарии66
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sensei54 18 сентября 2018 | 16:03
Израиль сражается за свою жизнь, враг стоит у его границ.
Россия же сидит в Сирии из-за понтов какого-то мелкого жулика.
Он сам же и привёл в Сирию иранскую армию.
Ну, а если «лучшая в мире» ПВО не смогла отследить маршрут своего Ил-20 от момента взлета, и впоследствии классифицировать его, как вражеский истребитель (!), то это, как говорится, ваши проблемы, Клава.
В общем, очередное позорище. Не умеете, не беритесь.
kryimzdick 18 сентября 2018 | 16:04
sensei54: "Оно утонуло"
arye_11 18 сентября 2018 | 16:14
kryimzdick:
Случилось то, о чем я писал еще несколько лет назад.
Если на тесном танцполу крутится куча народа, то рано или поздно, но кому-то отдавят ноги.
Пусть и непреднамеренно, пусть и нечаянно, но отдавят.
Просто в следствии того факта, что танцпол узкий, а ног много.
gordy 18 сентября 2018 | 16:18
"Кроме того утверждается, что израильские военные не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км."
Тут, наверно, вкралась ошибка: это сирийцы не могли не видеть тихоходный самолёт, идущий на снижение?
vokk 18 сентября 2018 | 16:32
"...истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где шло производство оружия, предназначенного для атак на еврейское государство"
\\\
Соответственно Россия должна ускоренным порядком поставить Сирии Искандеры, которыми Ассад абсолютно законно в ответ будет утюжить объекты, предназначенные для нападения на сирийское государство, как то, еврейские аэродромы, армейские базы итп.
gorga2 18 сентября 2018 | 16:47
vokk: Попадyт в Воронеж
edyunia 18 сентября 2018 | 16:18
arye_11: \\танцпол узкий, а ног много.\\
Да и танцоришко, так себе, - его хозяйство его и губит.
book_publisher 18 сентября 2018 | 16:38
"...истребители ВВС Израиля бомбили объект сирийских вооруженных сил, где шло производство оружия, предназначенного для атак на еврейское государство"
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- Ну, конечно! Евреям лучше знать, для чего предназначено то или иное оружие... Мало того, что они втихаря сделали себе атомную бомбу и внаглую бомбят по собственному желанию любую страну на Ближнем Востоке, так еще и прячутся за спинами наших летчиков, как настоящие террористы.
novyrusich 18 сентября 2018 | 16:53
book_publisher: Где ты накопипастила этот бред, публичная?
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Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает, что израильские ВВС в ночь на вторник атаковали военный объект в районе Латакии. По данным ЦАХАЛа, с этого объекта должны были переправить в Ливан для Ирана и "Хизбаллы" системы для производства оружия.
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У Израимля и России есть договоренность, что Израиль будет бомбить иранские объекты и военных в Сирии.
Это раз.
Израильтяне никогда и ни за кого не прячутся.
Израильские самолеты уже были в Израиле, когда сирийцы начали стрелять. Это два.
\Как они могли спрятаться за российский самолет, если ближе 100 км к берегу не подлетали, а он заходил на посадку? Это три.
жалко людей, но Израиль их в Сирию не посылал. И сбили самолет сирийцы.
book_publisher 18 сентября 2018 | 17:03
novyrusich:
- Адвокатские корочки тебе евреи выдали?
doktor_mikhail 18 сентября 2018 | 17:25
book_publisher: Вам же сказали,что ВВС Израиля были уже в Израиле,когда сбили самолёт России
buzukin1905 18 сентября 2018 | 16:24
arye_11: Похоже, Шойгу зачислил таки вас в херовые танцоры и поручил заняться повышением вашей танцорской квалификации. Йом кипур, говоришь? Ну, попляши, дальше будет лучше получаться - помогут...
arye_11 18 сентября 2018 | 16:27
buzukin1905:
Изяслав, Изенька, родной...
Всех евреев и тебя тоже с Йом Кипур.
Гмар хатима това.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 16:33
arye_11: C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
wlnw 18 сентября 2018 | 16:38
arye_11: Согласен, но, пожалуйста: "вследствие"
waytothesun 18 сентября 2018 | 16:19
kryimzdick: у нас в бразилии этих доноф педрофф...
michael_c 18 сентября 2018 | 16:04
Биби расскажет Володе , что счастлив общаться с великим правителем нашей эпохи .
После чего они придут к согласию ...
semia 18 сентября 2018 | 16:10
Наша ракета сбила наш самолет.А как же опознание свой-чужой..
michael_c 18 сентября 2018 | 16:11
semia: "Восток дело тонкое"...
fadey_erei 18 сентября 2018 | 16:32
michael_c:
Какой восток, милейший..?
Оружие и его жертва произведены в одной и той же стране, не очень далеко от уральского хребта.
novyrusich 18 сентября 2018 | 16:20
semia: Еще когда Маяковский описал такой образ действий.
Вт наши вагоны
На нашем пути
Наши грузим дрова.
Российские ракеты сбивают россимйские самолеты, скорее всего и ракетчики российские.
а кому еще можно это дело доверить.
палили в белый свет как в копеечку.
Других самолетов в радиусе 100 км уже не было.
А ракета самонаводящаяся. Вот и навелась, сама.
persev Виктор Перцев 18 сентября 2018 | 16:44
semia: semia:Уважаемый Игорь!
Сирии и Ирану вместе с хизбалой очень не нравятся нанесение Израилем ударов по объектам производства и доставки оружия для нанесения ударов по Израилю.
Ограничить работу Израиля в Сирии может только Россия. Провокация не исключена.
В связи с тем, что у ракеты достаточно большой радиус захвата, а скорости военных самолётов очень большие, получается, что если в зоне захвата окажутся два самолёта, большой и тихоходный будет поражён, а другой улетит. Для этого необходимо на небольшое время задержать пуск ракеты. Территории маленькие.
Уверен, что после детального анализа информации о ЧП будет известен виновник произошедшего.
Погибли военнослужащие! Беда! Конечно это очень плохо.
sandro_007 18 сентября 2018 | 16:04
Израиль поджигает Ближний Восток.
edyunia 18 сентября 2018 | 16:07
sandro_007: \\Израиль поджигает Ближний Восток.\\
Типа РФия там работает пожарником.
sandro_007 18 сентября 2018 | 16:10
edyunia:
Товарищ Сталин подложил свинью мусульманскому миру.
edyunia 18 сентября 2018 | 16:13
sandro_007: \\Товарищ Сталин подложил свинью\\
Я так понял это о РФии?
sandro_007 18 сентября 2018 | 16:14
edyunia:
Об образовании Израиля.
edyunia 18 сентября 2018 | 16:22
sandro_007: \\Об образовании Израиля.\\
Израиль, как говорится, кошерный.
sandro_007 18 сентября 2018 | 16:25
edyunia:
Да жрете в три горла, это у мусульман строго соблюдаются посты.
edyunia 18 сентября 2018 | 16:29
sandro_007: \\у мусульман строго соблюдаются посты.\\
Это о тех постах что блок?
prade 18 сентября 2018 | 16:33
sandro_007: "Об образовании Израиля"
Европа обязана была евреям после холокоста. Одни за то, что совершали холокост, другие за то, что наблюдали за этим. Западный мир и создал Израиль. Мир не вращается вокруг России.
arye_11 18 сентября 2018 | 16:08
sandro_007:
Израиль поджигает Ближний Восток.
___________________________________________________
Трудно поджечь то. что уже 1500 лет горит неугасаемым пламенем.
ur_sus 18 сентября 2018 | 16:29
arye_11: \Давайте посмотрим на факты и попробуем представить, что будет:
1 российский самолёт был сбит в результате НЕПРОФЕССИОНАЛИЗМА российских военных (о сирийцах говорить в принципе не стоит)
2 российская власть любит чванливо кичиться тем "фактом", что у неё "хорошие" отношения со ВСЕМИ сторонами конфликта на БВ. При этом, России НЕ МЕШАЕТ, что её "союзник" (Иран) угрожает УНИЧТОЖЕНИЕМ Израилю
3 В Сирии идёт ВОЙНА Израиля и Ирана ЗА ВЫЖИВАНИЕ. Ни для кого не секрет, что резкая активизация Ирана в Сирии произошла "по крылышком" российского присутствия
Что будет? Очевидно,будет резкое охлаждение российско-израильских отношений. Уверен, что Россия не станет отвечать Израилю военными способами напрямую, но ОБЯЗАТЕЛЬНО подкинут подлянки через "союзников". Насколько это плохо для Израиля? Чтобы не писать много и долго ответим просто: куда более слабый Израиль противостоял могучему СССР более 30 лет. Где теперь СССР и где Израиль - всем известно.
arye_11 18 сентября 2018 | 16:37
ur_sus:
Все правильно, но считаю нынешнюю реакцию России обусловленной причинами гораздо более прозаическими.
Россия образца сентября 2018 находится в глубокой ж****, причем без всякой перспективы из этой самой ж*** выползти.
И что ей остается, как не воспользоваться самым древним и самым эффективным способом отвлечения внимания от себя и своих проблем - громко и истошно заорать - "Еврей, еврей, еврей...!!!"
Веками доказано - способ на 100% эффективный.
ur_sus 18 сентября 2018 | 16:51
arye_11:
Полностью с Вами согласен! "Еврейская карта" очень скоро снова пойдёт в дело, к этому всё шло. Но, не в первой, как говорится.
"Гмар Хатима Това" Вам и всему еврейскому народу!
rihard 18 сентября 2018 | 16:09
sandro_007: Стесняюсь спросить, а Турки с Иранцами тушат?
cypher 18 сентября 2018 | 17:06
sandro_007: sandro_007: все-все, быстренько переобуваемся!
Великий Пу назвал это "цепью трагических случайностей", а не наглой провокацией жидобандеромусульман!
16:09, риа-новости
Эхо , как обычно, мышей не ловит)
sensei54 18 сентября 2018 | 16:06
sensei54: И вообще, не хрен там лазить.
Независимо от того, на чьей стороне правда – израильтян, арабов или персов – посторонним там делать нечего.
Идёт жестокая война за выживание, раздумывать и разбираться с «варягами» никто не будет.
8 июня 1967, во время «шестидневной войны», американский корабль-разведчик был атакован израильской авиацией и торпедными катерами. Погибло 34 человека, 170 было ранено.
ВС СССР принимали в этой войне активное участие, однако торпеду в борт получил американец, союзник Израиля.
РФ открыто встала на сторону врагов Израиля. Какие ещё могут быть недоумения?
tvitov66 18 сентября 2018 | 16:11
sensei54: /Ну, а если «лучшая в мире» ПВО не смогла отследить маршрут своего Ил-20 ...
Ракете С-200 пофиг - она с полуактивным самонаведением от старта до самого конца. Кого радар подсвечивает - в ту цель она и летит, а если в луче несколько целей, то какая "жирнее" ... посему оператору, увидев на радаре ИЛ-20, надо было сразу вырубать "высокое" ...
relocated 18 сентября 2018 | 16:41
tvitov66: Ну вот. Теперь, кажется, понятно, как россиянцам удалось сбить МН17.
sensei54 18 сентября 2018 | 17:14
tvitov66: Наша ПВО вместе с Сирийской - единая система. Во всяком случае, другого просто быть не может.
Короче, объяснять Вам ничего не надо, поэтому сразу скажу.
Всё больше склоняюсь к мысли, что самолетом на КП не занимались намеренно.
Есть еще один вариант - все они там упились до столбняка. Но это вряд ли.
zolingen 18 сентября 2018 | 16:23
sensei54: да уж . Страна юморист по всем направлениям. Мир ржет последнее время от души и бесплатно.
begly_ 18 сентября 2018 | 16:09
Россия всегда могла правильной ногой в кучу вступить., и чего тут извиняться..
edyunia 18 сентября 2018 | 16:15
begly_: \\правильной ногой в кучу вступить.\\
Я думаю в Кремле перестали парится с выбором правильной ноги, - теперь запрыгивает обеими.
begly_ 18 сентября 2018 | 16:18
edyunia:
Ну да - кремлевские кучкодавы, порода управленцев такая.
stopkran1969 18 сентября 2018 | 16:33
edyunia: стоя по уши в куче под ноги смотреть без толку
polsan 18 сентября 2018 | 16:11
Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле.
Нельзя давать этим сирийцам в руки никакое оружие! Это может быть не последняя трагедия из-за этих горе -вояк!
fadey_erei 18 сентября 2018 | 16:44
polsan: /Нельзя давать этим сирийцам в руки никакое оружие/
Это то, что нужно сказать. Спасибо.
15 человек, вполне цивилизованных, расстались с жизнью.
На чьей то совести этот грех останется.
aleks50 Алексей Клубников 18 сентября 2018 | 16:14
Как здорово, израильтяне видели, как российский самолёт заходил на посадку. А что же эти чёртовы союзники Вовы скрепоносного слепые по определению? Мало того, что это питерское чудо тратит миллиарды на поддержание штанов заморского стоматолога, но он ещё и храбро рискует чужими жизнями.
arye_11 18 сентября 2018 | 16:23
aleks50:
Все правильно, за исключением врачебной специальности.
Оно офтальмолог, а не стоматолог.
sensei54 18 сентября 2018 | 17:06
arye_11: Психанул сначала. Для тех, кто в теме изнутри, такое видеть невыносимо.
Пока мотался весь день, спокойно пересчитал все случаи участия нашей ПВО в каких-либо конфликтах. Нет, сегодня ничего особенного не произошло. Всё закономерно, статистика - упрямая вещь.
А с другой стороны, и баранам ничего не объяснишь. Мозги отключены.
yralez 18 сентября 2018 | 16:16
Еще неизвестно, что они разведывали......может как по тому же Израилю обстрелы вести.
kp6ic 18 сентября 2018 | 16:21
угробили 15 человек. и чего? айм сорри. вот и все. нелепость и абсурдность всей этой ситуации поражает просто.
gригорьич 18 сентября 2018 | 16:21
Израиль выразил соболезнования
……………………………………………………………
Участок исправно пылал с четырех сторон. Городовые, тряся задами, бегали по задымленным лестницам и выкидывали из окон сундучки. Под шумок разбегались арестованные. Пожарные были исполнены рвения, но в близлежащем кране не оказалось воды. Пристав, та самая метла, что чисто метет, стоял на противоположном тротуаре и покусывал усы, лезшие ему в рот. Новая метла стояла без движения. Беня, проходя мимо пристава, отдал честь по военному.
- Доброго здоровьичка, ваше высокоблагородие, - произнес он сочувственно. Что вы скажете на это несчастье. Это же кошмар. (C)
kryimzdick 18 сентября 2018 | 16:34
gригорьич: в тех краях воюют уже 5000 лет, а вот зачем туда полезла Россия?
gригорьич 18 сентября 2018 | 16:45
kryimzdick: Россия рвалась чинить крышу над Гробом Господним ещё со времён Крымской войны. Ну вот, хочется придуркам поставить разбитое корыто где-то в районе Хайфы. И союзников находят соответствующих: нацист Насер, Хафез Асад и сыновья, нечистый на руку кровавый Арафат, десяток аятол (ов?). В общем коалиция уродов.
prade 18 сентября 2018 | 16:23
Израиль показал себе как цивилизованная страна и выразил соболезнование. Что-то от друга Асада не слышно слов соболезнования и готовность платить компенсацию семьям погибших.
zukero_ 18 сентября 2018 | 16:28
Иногда кажется, что Россией управляют не разумные государственные мужы, а какие-то рептилоиды....
Доказывать целый день, что они не сбивали «Боинг» над Донбассом, и в тот же вечер сбить в Сирии свой же самолёт - это конечно искусство. Так нужно уметь.
Дебилы млять.... (с) Конь говорящий.
neyexo 18 сентября 2018 | 16:30
Хотелось бы услышать Соловьева и Шайтановского
xuato 18 сентября 2018 | 16:30
Мухамед, тут казаки Асада борт замочили. Сейфул молодцы нечего там летать врагам Асада. Мухамед, кажись это русский борт. Молчи.... пи, пи, пи
piter_ug 18 сентября 2018 | 16:31
//израильские летчики подставили российчский самолет-разведчик под огонь сирийских ПВО.//
А кто виноват, что эта телега в районе боевых действий летела без прикрытия?
andre_klimov 18 сентября 2018 | 16:42
piter_ug:
Да тут еще смешнее...
Израильское командование предупредило российское в оговоренное время - что бы успели убрать "советников". ИЛ был поднят в воздух непосредственно перед атакой. Судя по всему он занимался либо "разведкой", шпионя за израильтянами и их координацией с французами, либо выставляя помехи и пытаясь помешать атаке. Когда атака закончилась и израильские самолеты вернулись в воздушное пространство Израиля, Ил стал возвращаться на базу. В этот момент сирийцы решили - "давайте хоть этого замочим" и открыли беспорядочную пальбу по большой медленной мишени. И - надо же! - попали...
wlnw 18 сентября 2018 | 16:32
Был у нас на службе мужик по фамилии Балашов. Кретин исключительный. Про него стишок сочинили: "И нужен был нам Балашов, как уопе поперечный шов".
Вот то же самое я сказал бы и про эту сирийскую авантюру и ее авторов.
Змеи, змеи, змеи кругом. Когда придет время мангустов?
vpu2011 18 сентября 2018 | 16:33
Про то, что поздно предупредили - туфта; росея прослушивает весь регион, официальные уведомления - формальность.
Значит знали и заранее подвесили туда свой самолёт радиолокационной разведки. Для чего? - всё верно, наводить пво на израильские самолёты. Ну и кто тут кого хотел кинуть?
Израиль и Сирия официально в состоянии войны. Израиль бомбил Сирию до русских, продолжит бомбить и после.
Вот Израиль дал понять, что в любом случае, при любом раскладе, самолёты боевое задание выполнят.
na555 18 сентября 2018 | 16:48
Глупее отмазку цахал придумать не смогли, смешали все в кучу. Вслед за отмазкой подтянулись группа поддержки ближневосточных пригоженцев и мастера словесного паноса. Лучше было бы если вся эта свора промолчала, чем херню нести.
marazumnyj 18 сентября 2018 | 16:55
Система свой чюжой сработала на ура.