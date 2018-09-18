В Нижнем Тагиле суд отпустил под домашний арест трех полицейских, которые обвиняются в избиении задержанного. Подозреваемый в краже из полиции попал в больницу, где и скончался спустя несколько дней. Полицейских арестовали в октябре прошлого года. Их обвиняют по нескольким статьям, в том числе, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий, — сообщает ТАСС.