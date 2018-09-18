В Нижнем Тагиле суд отпустил под домашний арест трех полицейских, которые обвиняются в избиении задержанного
В Нижнем Тагиле суд отпустил под домашний арест трех полицейских, которые обвиняются в избиении задержанного. Подозреваемый в краже из полиции попал в больницу, где и скончался спустя несколько дней. Полицейских арестовали в октябре прошлого года. Их обвиняют по нескольким статьям, в том числе, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и превышении должностных полномочий, — сообщает ТАСС.
Комментарии12
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:40
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
ed10075 18 сентября 2018 | 15:59
Носители любых погон в нашей стране становятся привилегированной кастой.
За мелкое хулиганство в храме - заключение девушек под стражу и реальное наказание "двушечкой".
За пытки, повлекшие гибель человека, при исполнении служебных обязанностей по обеспечению правопорядка - домашний арест.
stichirichi 18 сентября 2018 | 16:00
ed10075: есть один маленький нюанс к Вашему комментарию...давно стали привилегированной кастой...
archibald_dandy_esquire 18 сентября 2018 | 16:01
ed10075:
мало того, что отпустили под домашний арест - дело тихо замнут, убийц поощрят - потому что они выполняют "работу, необходимую для ОПГ" - уменьшение численности населения РФ любыми средствами
ss2020 18 сентября 2018 | 16:06
василий аллибабаевич кадыркульдыбердыев ушёл в отставку!))))))))))
sadda 18 сентября 2018 | 16:10
На митингах полицаи избивают людей, а тех кто отталкивал полицейских или пытался от них вырваться, садят под арест. А сами полицаи творят любой беспредел и все им сходит с рук. Путинская Россия.
yralez 18 сентября 2018 | 16:10
Ну а чо ?......люди все положительные, проверенные, надежные.
И доказали преданность.
Опора !
fadey_erei 18 сентября 2018 | 16:46
yralez: Не смешно.....
yralez 18 сентября 2018 | 17:08
fadey_erei:: и это хорошо, что не смеетесь.
Но и не негодуете, так ?
fadey_erei 18 сентября 2018 | 17:25
yralez: /Но и не негодуе.../
Произвол людей в погонах поддается простейшей сортировке.
Жесткий разгон протестующих - это одна сплошная мерзость, но имеющая логику исполнителей.
Избиение ментами задержанного со смертельным исходом - другая. Это практически убийство. С особым цинизмом.
Так..?
xuato 18 сентября 2018 | 16:42
А что делать, идти в ВУЗ изучать криминологию, давать деньги на Полицейскую экспертную лабораторию? А тут просто и эффективно дубинка вводится в область прямой кишки и легким движением делает поворот по часовой. Задержанный в это время в позе Исуса Хрисьа на ломике между двумя сейфами делает движения дождевого червя на рыбацком крючке. Единственный маленький недостаток метода, подозреваемый задержаны, а не приговоренный к четвертованию и пыткам 16 века. А так все нормалек, даже сотрудник без мозгов может быть следователем типа знаменитого следователя Хвата, который избивал Академика Вавилова и говорил - Ты г... о! ( ну политкорректно ты навоз). Может и орден им. Хвата учредить «За экономный метод допроса»?
yralez 18 сентября 2018 | 17:06
Надо им к Москальковой обратиться.....за справедливостью.
Впрочем, она сама заступится.
Тот померший гад то наверняка лайк в сети поставил.