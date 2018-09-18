Минобр предлагает разрешить гражданам с ВИЧ-инфекцией и вирусом гепатита С усыновлять детей

Министерство образования и науки предлагает разрешить гражданам с ВИЧ-инфекцией и вирусом гепатита С усыновлять детей, которые проживают с ними «в силу сложившихся семейных отношений». По мнению министерства, решение должны принимать суды с учетом мнения ребенка. Законопроект был разработан после того, как КС России признал противоречащим Конституции запрет на усыновление детей с ВИЧ, напоминает издание «Медуза».