Минобр предлагает разрешить гражданам с ВИЧ-инфекцией и вирусом гепатита С усыновлять детей
Министерство образования и науки предлагает разрешить гражданам с ВИЧ-инфекцией и вирусом гепатита С усыновлять детей, которые проживают с ними «в силу сложившихся семейных отношений». По мнению министерства, решение должны принимать суды с учетом мнения ребенка. Законопроект был разработан после того, как КС России признал противоречащим Конституции запрет на усыновление детей с ВИЧ, напоминает издание «Медуза».
Комментарии4
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:44
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
irinaapril 18 сентября 2018 | 15:59
А почему бы не разрешить тогда усыновление лицам с сифилисом, туберкулёзом и прочими подобными заболеваниями?А то получается дискриминация, а это нехорошо.
morshoff 18 сентября 2018 | 16:06
irinaapril: Не надо сравнивать член с пальцем . ВИЧ и гепс не умеют распространяться контактно-бытовым путём , им для передачи нужен половой контакт или попадание заражённой крови в кровь . Сифилис и туберкулёз распространяются в том числе и контактно-бытовым путём ; тубик ещё и по воздуху .
archibald_dandy_esquire 18 сентября 2018 | 16:07
irinaapril:
видать, как-то мало усыновляют детей в РФ, а вся госдупа после принятия "закона подлецов" орала, что "пиндосы" усыновляют российских детей-инвалидов для издевательств, пыток и чтобы покушать "православного" молодого мясца и попить кровь "християнских младенцев"
то ли дело в российских интернатах - детей сдают для утех "незнакомым" приходящим мужчинам и в квартиры, положенные сиротам, заселяются дети, родственнички и знакомые чиновничьих рыл