Андрей Ищенко утверждает, что отказался от предложенной ему должности вице-губернатора

Коммунист Андрей Ищенко, который был соперником исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко на выборах, утверждает, что отказался от предложенной ему должности вице-губернатора. По словам Ищенко, с таким предложением к нему обратились люди из окружения Тарасенко. «Я их послал», — сказал Ищенко «Коммерсанту». Впрочем, в пресс-службе администрации Приморья не подтвердили информацию о приглашении бывшего кандидата на работу.