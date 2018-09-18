Андрей Ищенко утверждает, что отказался от предложенной ему должности вице-губернатора
Коммунист Андрей Ищенко, который был соперником исполняющего обязанности губернатора Приморья Андрея Тарасенко на выборах, утверждает, что отказался от предложенной ему должности вице-губернатора. По словам Ищенко, с таким предложением к нему обратились люди из окружения Тарасенко. «Я их послал», — сказал Ищенко «Коммерсанту». Впрочем, в пресс-службе администрации Приморья не подтвердили информацию о приглашении бывшего кандидата на работу.
Комментарии4
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:46
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
tv_victim 18 сентября 2018 | 16:18
Деньгами взял?
sokal123 18 сентября 2018 | 16:31
tv_victim: Лоялностью взял - предан по гроб жизни.
ugas 18 сентября 2018 | 16:34
"Я их послал..." Да они тебя давно послали, ты и пошел...