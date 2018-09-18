Комитет по финансовому рынку рекомендует принять законопроект о контроле за снятие наличных с карт иностранных банков

Комитет по финансовому рынку Госдумы рекомендует принять в первом чтении правительственный законопроект о контроле за снятие наличных с карточек, выпущенных иностранными банками. Этим займется Росфинмониторинг. Поправки предлагается ввести в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Будет установлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю – в частности, это большинство операций на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью более трех миллионов, а также некоторые виды операции по Гособоронзаказу.