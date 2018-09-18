Комитет по финансовому рынку рекомендует принять законопроект о контроле за снятие наличных с карт иностранных банков
Комитет по финансовому рынку Госдумы рекомендует принять в первом чтении правительственный законопроект о контроле за снятие наличных с карточек, выпущенных иностранными банками. Этим займется Росфинмониторинг. Поправки предлагается ввести в закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Будет установлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю – в частности, это большинство операций на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью более трех миллионов, а также некоторые виды операции по Гособоронзаказу.
Комментарии6
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tvitov66 18 сентября 2018 | 15:51
В ответ будут введены встречные ограничения для карт высокодуховных банков на проклятом Западе и пострадают детки и жены самих госдурцев ... у граблей два конца ... однако
arabtom 18 сентября 2018 | 15:55
tvitov66: Особенно хорошо звучит - "некоторые виды операций по Гособоронзаказу" - с карты иностранного банка))) Видать были прецеденты)))
archibald_dandy_esquire 18 сентября 2018 | 15:52
Этим займется РосФИНТмониторинг
sapienti sat
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:52
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
vladislav 18 сентября 2018 | 15:56
Кто на ком стоял??
ugas 18 сентября 2018 | 16:32
А у самих госдуровцев, неужели- карты "Мир"?