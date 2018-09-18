Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, переговорит с Владимиром Путиным
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, переговорит с президентом России Владимиром Путиным, — сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Ранее российские военные возложили на Израиль ответственность за гибель российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит сирийскими ПВО во время израильского авианалета. Израиль считает, что виноват Дамаск и сирийские военные, а также выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих.
В заявлении подчеркивается, что российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне операции. Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле.
Комментарии77
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johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:36
... а нашим ВСЕГДА кто-то гадит ... то англичанка, то пиндосы ... иногда и евреи ... и каждый раз наша власть Обещает Обидеться ... правда ТОЛЬКО обещает ...
semia 18 сентября 2018 | 15:37
Пусть Путин вышлет Ротенбергов из России! Получи,Израиль!
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:39
semia: нууууу - если Начинать с этих, то Продолжить можно(нужно?) МНОГО кем будет ....
sandro_007 18 сентября 2018 | 15:42
johnbmw:
Обе столицы опустеют, а в Биробиджане без изменений.
sandro_007 18 сентября 2018 | 15:44
А на Эхо Москвы останется Алексей Осин в гордом одиночестве.
alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:48
sandro_007:
Эхо уже евреи из израиля режут - фельгеншухеру чуть кастрюлю не отрезали.
Немлюбят жители Израиля местную демшизу, а потом самолёты сбивают.
novirusic 18 сентября 2018 | 15:55
alexsokoll: Пидораша, самолет вообще-то друзья-сирийцы сбили.
Не по злобе, просто у них дерьмо в голове, как и у тебя.
Они пока очухались израильских самолетов уже давно не было, зато в 100 км от места откуда они выпустили ракеты летал российский.
Вот его и саданули. а чо летает-то?
Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле.
gordy 18 сентября 2018 | 16:06
@В заявлении подчеркивается, что российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне операции. Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле.@
... но сирийцы стреляли не глядя?
kottigr1 18 сентября 2018 | 16:24
gordy: ... но сирийцы стреляли не глядя?
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По-ковбойски, с двух рук..
zhiklemon 18 сентября 2018 | 15:52
sandro_007: Тебя,устала бендеровского,туда пошлём,золото намывать для народа.Антисемитскими виршами срать-страна прибыли не имеет.А ты попаши на страну,скот,на народ,пусть люди хоть копеечку от тебя,вонючего людыря,записного бездельника,паскудного неуча,получат.
kindman_a 18 сентября 2018 | 15:40
"...Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле..."
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Сирия ответит нам за 15 погибших ребят?
arye_11 18 сентября 2018 | 15:41
kindman_a:
В любой ситуации самое первое стремление у нерадивого идиота - найти крайнего, на кого можно спихнуть вину.
Сирийская бригада сбила российский самолет российской же ракетой, но виноват Израиль.
Во времена кампании "борьбы с космополитизмом", 70 лет назад, ходила эпиграмма по совсем другому поводу и совсем другой ситуации, но с тем же смыслом, что и сегодня.
Поэт горбат, стихи его горбаты
Кто виноват? Евреи виноваты!
novyrusich 18 сентября 2018 | 16:10
arye_11: Горбатый поэт был действительно горбат и стихи были крайне слабы.
Видимо поэтому он действительно был страшным антисемитом.Звали его сергей Смирнов.
Тем интереснее рассказ о его поведении на похоронах М. Светлова.
Написал очевидец
Сережа Смирнов на похоронах рыдал, его невозможно было успокоить, он буквально терял сознание, хоть скорую вызывай. Он кричал: «Это мой литературный батя! Это мой отец, как же без него?! Без него невозможно. Как же мы теперь будем жить, мы же все перессоримся».
И малоизвестное раннее стихотворение Высоцкого. будет к месту, как мне кажется.
О еврейской вине.
Запретили все цари всем царевичам
Строго-настрого ходить по Гуревичам,
К Рабиновичам не сметь, тоже - к Шифманам,-
Правда, Шифманы нужны лишь для рифмы нам.
В основном же речь идет за Гуревичей:
Царский род ну так и прет к ихней девичьей -
Там три дочки - три сестры, три красавицы -
За царевичей цари опасаются.
И Гуревичи всю жизнь озабочены:
Хоть живьем в гробы ложись из-за доченек!
Не устали бы про них песню петь бы мы,
Но назвали всех троих дочек ведьмами.
И сожгли всех трех цари их, умеючи,
И рыдали до зари все царевичи.
Не успел растаять дым костров еще,
А царевичи пошли к Рабиновичам.
Там три дочки - три сестры, три красавицы -
И опять, опять цари опасаются.
Ну, а Шифманы смекнули - и Жмеринку
Вмиг покинули,- махнули в Америку.
1967 или 1968г
fadey_erei 18 сентября 2018 | 16:52
novyrusich:
Спасибо.
Действительно малоизвестное стихотворение.
michael_c 18 сентября 2018 | 15:43
kindman_a: Россия вложила в Сирию уже столько средств , и положила столько ребят , что это - мелочь ...
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:43
kindman_a: Вопрос актуальный ... но вот КТО на него отвечать будет???
alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:53
johnbmw: Вопрос актуальный ... но вот КТО на него отвечать будет???
---
Евреи.
Кому де ещё отвечать?
Израиль теперь будет сосать у Путина, а народ будет колотить носатых на улице.
К сожалению.
Виновен Израиль и не дай бог русские военные по ошибке не туда стрельбанут - сметут половину Израиля, а то и весь, да ещё заденут с десяток арабских стран.
Ярса одного на весь ближний восток хватит.
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:57
alexsokoll: мозгов нет? от слова СОВСЕМ???? - сочувствую :-((((
kaplan911 18 сентября 2018 | 15:54
johnbmw:
\\ _a: Вопрос актуальный ... но вот КТО на него отвечать будет??? \\
Известно кто.....РОССИЯНЕ!!!
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:56
kaplan911: ... в смысле - Воронеж?????
alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:51
kindman_a: Сирия ответит нам за 15 погибших ребят?
---
Майданутый, а ты давно за русских военных переживать стал?
И Сирия тут причём?
Виновен Израиль и не дай бог русские военные по ошибке не туда стрельбанут - сметут половину Израиля, а то и весь, да ещё заденут с десяток арабских стран.
Ярса одного на весь ближний восток хватит.
kindman_a 18 сентября 2018 | 15:53
alexsokoll:
Тебя в этом ИЛ-20 точно не хватало.
vinidbi 18 сентября 2018 | 15:57
alexsokoll: Убульдос пригожинский, что разве ракета была израильская или от постоянного просмотра кремль-ТВ-пропаганды ваш мозг окончательно дерьмом заполнился?!!!
gregor 18 сентября 2018 | 16:02
alexsokoll:
Москва тоже ...красивый город .
alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:43
Все местные шизики с брайтонской помойки и бандеростана в полном восторге!
Как же, радость то какая, сбили русский самолёт, лётчики погибли.
Восторг.
Твари, а лётчики и из семьи в чём виноваты?
Лозанулись евреи и извиняются, но людей то не вернуть.
А может уу кого-из русских потом по ошибке чегр в Израиль щалетит?
Не думали об этом?
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:46
alexsokoll: ... язык заплетается? переволновались????
polsan 18 сентября 2018 | 15:48
Тролль ты занимаешь много места своим враньём! Тебя же недавно банили уж! Иди на свою помойку, там ты будешь среди своих и можешь врать сколько тебе угодно! ) )
lager23 18 сентября 2018 | 15:50
alexsokoll: Твари, а лётчики и из семьи в чём виноваты?
Лозанулись евреи и извиняются, но людей то не вернуть.
/////////
Задайте эти вопросы старику Кабаеву, слабо?
«Лучшего учения трудно себе представить. Мы, в принципе, достаточно долго можем там тренироваться без существенного ущерба для нашего бюджета", – заявил российский президент.
compare 18 сентября 2018 | 15:51
alexsokoll: а ты,сокол со свалки,уже извелся весь? тебе бы,не "хрены" здесь,виртуальные распихивать.а пребывать в скорбном молчании,со скромностью, сопереживать момент...а ты-вона как! рад,что возможность появилась на нвости свою "пидриотичность" поднять в глазах шакалят своих...
shmuel63 18 сентября 2018 | 15:56
alexsokoll: Похоже, вы думаете, что самолет сбили израильтяне
igorrrpadlowitchs 18 сентября 2018 | 15:44
semia: то у нас хохлы виноваты, то израилетяне! А может просто самим перестать сбивать самолёты ? И пока тренироваться на кошках? Тем более, что отмазки получаются ну очень лажовые!
ugas 18 сентября 2018 | 16:16
igorrrpadlowitchs: На кошках не надо, они хорошие, ласковые. Лучше на пригожинских подстилках.
tvitov66 18 сентября 2018 | 15:45
Интересно, почему сирийские ПВО постоянно пуляют здоровенными жидкотопливными ракетами С-200, хотя у них полно всяких Буков, квадратов и прочих Ос, Панцирей и С-125? Неужели им так нравится заправлять гептилом эти офигенные сигары и ждать пока прогреется ламповые блоки в аппаратной кабине К-2В, кабине подготовки к старту К-3В, распределительной кабине К21В, и постоянно заливать соряру в дизельную электростанцию 5Е67 ???
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:48
tvitov66: понимал бы ЧЕГО!!!!! чем ПРОЩЕ - тем НАДЁЖНЕЕ!!!!!
tvitov66 18 сентября 2018 | 15:56
johnbmw: я то как раз понимаю, ибо в молодости пришлось послужить ... на С-200, а потом переучиваться на С-300. Что бы поставить дивизион С-200 на дежурство это целый геморрой, а что бы С-300 его надо просто включить
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 16:10
tvitov66: я служил в связи 87-89 ... знаю что такое наша аппаратная косм.связи - это комплекс из двух здоровенных ЗИЛов тонн на 5 каждый ... аналогом которого уже тогда была натовская система из дипломатика + 1.5 метровая тарелка ... так то :-))))))))))))
shplint_05 18 сентября 2018 | 16:07
Надо Израиль бомбануть. А то жиды совсем обнаглели: стреляют по Сирии, когда захотят, самолёт наш подвели под удар сирийских ПВО. Надо их самолёты сбивать и над Ливаном, и над Средиземным морем. Их кровь за нашу кровь.
buzukin1905 18 сентября 2018 | 16:36
shplint_05: Специально? Да Б-г с вами! Вовсе не надо этого делать! А вот если што-нибудь случится совершенно случайно, раз пять-семь, и кто его знает, што там будет дальше - ну извинимся, жалко штоле? Можно и заранее, это даже более прилично, чем потом. Шойгу даже пообещал этим херовым танцорам уроки танцев - тоже чисто по европейски! И никакой крови :)
sinoptik2016 18 сентября 2018 | 15:39
johnbmw: новая тактика ведения боя - прикрываться вражескими самолётами от вражеских ракет. Молодцы израилетяне
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:40
sinoptik2016: ПОЧЕМУ израильтяне Должны думать о безопасности наших Корыт от нашего же оружия??????
alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:55
johnbmw:
Ваших???
Корыт?
Шиз, пассивный, ты какое отношение к русским имеешь ?
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 16:11
alexsokoll: заткнись УБЛЮДОК ... у меня в родне (минимум 5 поколений) ни одного не русского, а по матери только москвичи ...
vpu2011 18 сентября 2018 | 15:54
sinoptik2016: Тактика стара как средства пво. Прикрывались - красивые слова.
Израиль просто включил свои "никудышные и неработающие" помехи, и "точные и смертельные" ракеты навелись на тех, кто их же и наводил. Что ты думаешь там этот радиолокационный самолёт-разведчик делал.
igorrrpadlowitchs 18 сентября 2018 | 15:41
johnbmw: тстория смёётся над рашкой путинской- только вчера рукожопые лепили очередную отмазку по боингу, а тут на тебе , - теперь придется лепить по ИЛ-- му! Дел не впроворот - как говорится от тупой головы ногам покоя нет!
rus 18 сентября 2018 | 16:36
johnbmw: ... наша власть Обещает Обидеться ... правда ТОЛЬКО обещает ...
:-)) Предлагаете ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ русскому сапогу посетить столицы европейских государств, думаете пришла пора?
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:38
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:41
yulyatsikina: ... осеннее ОБОСТРЕНИЕ???? ... сочувствую :-((((
alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:46
yulyatsikina:
Бандеры совсем обнищали....
Иди работай, дура
edyunia 18 сентября 2018 | 15:50
alexsokoll: \\Иди работай, дура\\
Думаю даже эта девушка не захочет работать в вашей шаражке.
alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:58
edyunia:
:)))
Нищебро с голой жопой, в бандеростане такая нищета, что даже со львова гастеры моют туалеты в России, а их дочери сосут.
Ну и в мою шарагу я беру только юных секретарш, а ты бы с удовольствием сосал у всех за зарплату моих уборщиц.
compare 18 сентября 2018 | 15:56
alexsokoll: да не к тебе она длани свои простирает! она же понимает,что ты так "изработался",что и про "краник" свой,вспоминаешь только после пивасика..зачем ей "инструмент вмятия",да еще от того,кто и сам,как "ежик" резиновый,с дырочкой(не в правом боку)...
sagen 18 сентября 2018 | 15:39
. Ситуация.в России аховая. Спалились на массе вещей, надо отвлекать народ от действительного положения вещей. В таких случаях всегда в ходу пускалась антисемитская волна. Метод проверенный, надежный и безотказный. В данном случае ситуация становится интересной. Как поведет себя Путин, Проверка на вшивость началась.
tks 18 сентября 2018 | 15:39
Это были "учения, приближенные к боевым" © В.В.Путин
askol2016 18 сентября 2018 | 15:41
Странно, такой крутой самолет, напичканный локаторами и прочей электронной аппаратурой, а ракету, пущенную в него, не смог обнаружить?
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:44
askol2016: вполне вероятно, что успел ... но ЧТО с того???? дальше делать он НИЧЕГО не может ...
tks 18 сентября 2018 | 15:54
johnbmw: "Тепловые ловушки" должны быть, против самонаводящихся ракет. То же случилось и с су-24, сбитым турками. В руководстве ВКС видимо, сэкономить решили на средствах активной защиты.
johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:55
tks: ... скорее всего :-(((
sashapetrov 18 сентября 2018 | 16:26
tks: "Тепловые ловушки"
У С-200 полуактивное радиолокационное наведение. От таких ракет защищаются дипольными отражателями. Впрочем, на Ил-20 нет ни того, ни другого.
tks 18 сентября 2018 | 16:34
sashapetrov: Нет, но должно было быть? Или нет и не предусматривалось?
lager23 18 сентября 2018 | 15:46
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, переговорит с президентом России Владимиром Путиным
///////
Наверное, попытается объяснить Володе, что там война, а не учения, и никто церемонится «с тренирующимися туристами» не собирается, каждый сам должен думать головой, а не ждать преференций и заботы от других!
vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 15:46
израильтянка нагадила.
Точно говорю.
zhiklemon 18 сентября 2018 | 15:55
vasya_von_smetankin:Запей чем-нибудь
ss2020 18 сентября 2018 | 15:48
Биньямин - это кто...!?? это у вовы связной с абрамовичем!)))
vpu2011 18 сентября 2018 | 15:50
Скажет Беня Вове прямо: ну а чего ты ожидал?
kaplan911 18 сентября 2018 | 15:52
Российский самолёт ИЛ -20 с российскими военнослужащими на борту сбит
сирийском ПВО С - 200.......РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Напичкали нашим оружием почти весь мир, а теперь.....УДИВЛЯЮТСЯ,
что наших россиян убивают нашим же оружием?!
Это просто.....ДИКОСТЬ.
gostrax 18 сентября 2018 | 15:57
Гнусное преступление израильской военщины.
Сегодня утром сионистские оккупанты совершили очередную грязную провокацию, в результате которой был сбит мирно летящий самолет радиолокационной разведки с пятнадцатью пассажирами на борту, держащий курс на родную сирийщину. Ракета комплекса СС-200, управляемая братским сирийским расчётом была умышленно введена в заблуждение и изменив траекторию полета уничтожила Российский самолёт!
Ответственность за это вопиющее зверство полностью лежит на сионистском режиме нагло нарушающем воздушные границы суверенного государства и наносящего ракетно-бомбовые удары по мирно спящим сирийским городам ,уничтожая беспомощных женщин и детей , а также стариков и инвалидов , по данным независимого агентства Симонян ни разу не было зафиксировано попадание ракет в зрелых мужчин и бойцов сирийской армии.
Господа из Тель-Авива надеются, что им это сойдет с рук, но уже сегодня в экстренном режиме было принято постановление об уничтожении партии израильской морковки в полном объеме на всей территории Российской Федерации! Также в Генштабе обсуждаются меры военного характера, касающиеся картофеля и авокадо. Жителей Воронежа просят в ближайшие два часа спуститься в бомбоубежища во избежание дополнительных жертв среди мирного населения (данное объявление не относится к людям пенсионного возраста).
kaplan911 18 сентября 2018 | 16:00
Нынешняя власть превратила нашу страну в..... ПОЗОРИЩЕ!
o_smirnov 18 сентября 2018 | 16:06
Путин:
- Вы сбили наш самолет Ил-20.
Нетаньяху:
- Настамнебыло. Мынесбивали. Вашсамолётзаблудился. Высамисбили.
И вообще, вы сами подложили в свой самолёт бомбу, её подорвали, чтобы обвинить нас.
А перед вылетом засунули в свой самолёт кучу несвежих трупов.
bmrt 18 сентября 2018 | 16:09
Епстессно. в бесконечный раз, враги (таперича Израиль) ужо назначены путинской властью виновными за погибель очередного примитивного летательного аппарата МО РФ. Грустно сие.
Да здравствует путинизьм во всех видах и проявлениях отныне и во веки веков!!! Гип - гип-ура!
...тьфу...
israeli_gae 18 сентября 2018 | 16:10
И с чего бы такая истерика.
Ну сбили они свой самолет.
Это что первый такой самолет?
Но есть другой аспект. Первое , что меня удивило , при чем тут удары по Латакии, далековато на север.
Читая материалы выяснил многое.
Дело в том, что последнее время русские продвигающие в Сирии идею "прокси" войны против Израиля посредством иранцев и сталкивающиеся с большими проблемами ввиду постояного уничтожения с воздуха Израилем, начал проводить новую компанию разгрузки иранских сил и средств с моря под прикрытием русских.\Вот наши и нанесли там удар.
Отсюда ясно, почему русский самолет разведки был имено там, а так же степень истерики русских говорит о мере успешности удара.
privod 18 сентября 2018 | 16:11
Одним обезьянам дали бук, те сбили боинг, другим обезьянам дали с-200 те их же и сбили. Хотя ничего удивительно, сами уже деградировали практически до их уровня. Стремно только что гранат намного больше чем у обезьян из Сирии и Донбасса.
israeli_gae 18 сентября 2018 | 16:15
"Ожидаеться что Беньямин Натаньягу переговорит"!!!!
А почему не "ожидаеться что Владимир Путин переговорит"???
Впрочем это уже как то ближе к правде чем Беньямин Нтаньягу истошно крича умолял , что бы ему дали опрвдаться перед нашим великм вождем и любимым руководителем.
peresvet73 18 сентября 2018 | 16:23
Утешит - "Не плачь, Вова! Бабы новых нарожают, а старые советские самолёты у тебя ещё в достатке!"
stalk25 18 сентября 2018 | 16:33
О чём можно разговаривать с шизофреником? (Это про Путина :))
chichanik 18 сентября 2018 | 16:41
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается,
переговорит с президентом России Владимиром Путиным
Но не сегодня.Судный день начался.
Биби ушёл в синагтгу и просил не беспокоить.
stalk25 18 сентября 2018 | 16:45
Сколько же говна вылезло на этой ветке....
vana_kurat75 18 сентября 2018 | 16:58
Я надеюсь даст наконец совет перестать дружить с придурками асадами. Которые обошлись уже бюджету СССР и России в десятки миллиардов долларов, проэбав все войны Израиль какие вели.