Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, переговорит с  Владимиром Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, переговорит с президентом России Владимиром Путиным, — сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Ранее российские военные возложили на Израиль ответственность за гибель российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит сирийскими ПВО во время израильского авианалета. Израиль считает, что виноват Дамаск и сирийские военные, а также выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих.

В заявлении подчеркивается, что российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне операции. Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле.