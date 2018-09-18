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15:30, 18 сентября 2018

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, переговорит с  Владимиром Путиным

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, переговорит с президентом России Владимиром Путиным, — сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. Ранее российские военные возложили на Израиль ответственность за гибель российского самолета Ил-20 над Средиземным морем. Он был сбит сирийскими ПВО во время израильского авианалета. Израиль считает, что виноват Дамаск и сирийские военные, а также выразил сожаление в связи с гибелью российских военнослужащих.
В заявлении подчеркивается, что российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне операции. Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле.

Комментарии

77

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johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:36

... а нашим ВСЕГДА кто-то гадит ... то англичанка, то пиндосы ... иногда и евреи ... и каждый раз наша власть Обещает Обидеться ... правда ТОЛЬКО обещает ...

semia 18 сентября 2018 | 15:37

Пусть Путин вышлет Ротенбергов из России! Получи,Израиль!

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:39

semia: нууууу - если Начинать с этих, то Продолжить можно(нужно?) МНОГО кем будет ....

sandro_007 18 сентября 2018 | 15:42

johnbmw:
Обе столицы опустеют, а в Биробиджане без изменений.

sandro_007 18 сентября 2018 | 15:44

А на Эхо Москвы останется Алексей Осин в гордом одиночестве.

alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:48

sandro_007:

Эхо уже евреи из израиля режут - фельгеншухеру чуть кастрюлю не отрезали.
Немлюбят жители Израиля местную демшизу, а потом самолёты сбивают.

novirusic 18 сентября 2018 | 15:55

alexsokoll: Пидораша, самолет вообще-то друзья-сирийцы сбили.
Не по злобе, просто у них дерьмо в голове, как и у тебя.

Они пока очухались израильских самолетов уже давно не было, зато в 100 км от места откуда они выпустили ракеты летал российский.
Вот его и саданули. а чо летает-то?


Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле.

gordy 18 сентября 2018 | 16:06

@В заявлении подчеркивается, что российский самолет, который позже был сбит, не находился в зоне операции. Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле.@


... но сирийцы стреляли не глядя?

kottigr1 18 сентября 2018 | 16:24

gordy: ... но сирийцы стреляли не глядя?
--------------------------------------------------
По-ковбойски, с двух рук..

zhiklemon 18 сентября 2018 | 15:52

sandro_007: Тебя,устала бендеровского,туда пошлём,золото намывать для народа.Антисемитскими виршами срать-страна прибыли не имеет.А ты попаши на страну,скот,на народ,пусть люди хоть копеечку от тебя,вонючего людыря,записного бездельника,паскудного неуча,получат.

kindman_a 18 сентября 2018 | 15:40

"...Когда сирийская армия запустила ракеты, истребители израильских ВВС были уже в Израиле..."
============================================

Сирия ответит нам за 15 погибших ребят?

arye_11 18 сентября 2018 | 15:41

kindman_a:
В любой ситуации самое первое стремление у нерадивого идиота - найти крайнего, на кого можно спихнуть вину.
Сирийская бригада сбила российский самолет российской же ракетой, но виноват Израиль.
Во времена кампании "борьбы с космополитизмом", 70 лет назад, ходила эпиграмма по совсем другому поводу и совсем другой ситуации, но с тем же смыслом, что и сегодня.
Поэт горбат, стихи его горбаты
Кто виноват? Евреи виноваты!

novyrusich 18 сентября 2018 | 16:10

arye_11: Горбатый поэт был действительно горбат и стихи были крайне слабы.
Видимо поэтому он действительно был страшным антисемитом.Звали его сергей Смирнов.
Тем интереснее рассказ о его поведении на похоронах М. Светлова.
Написал очевидец

Сережа Смирнов на похоронах рыдал, его невозможно было успокоить, он буквально терял сознание, хоть скорую вызывай. Он кричал: «Это мой литературный батя! Это мой отец, как же без него?! Без него невозможно. Как же мы теперь будем жить, мы же все перессоримся».

И малоизвестное раннее стихотворение Высоцкого. будет к месту, как мне кажется.
О еврейской вине.


Запретили все цари всем царевичам
Строго-настрого ходить по Гуревичам,
К Рабиновичам не сметь, тоже - к Шифманам,-
Правда, Шифманы нужны лишь для рифмы нам.

В основном же речь идет за Гуревичей:
Царский род ну так и прет к ихней девичьей -
Там три дочки - три сестры, три красавицы -
За царевичей цари опасаются.

И Гуревичи всю жизнь озабочены:
Хоть живьем в гробы ложись из-за доченек!
Не устали бы про них песню петь бы мы,
Но назвали всех троих дочек ведьмами.

И сожгли всех трех цари их, умеючи,
И рыдали до зари все царевичи.
Не успел растаять дым костров еще,
А царевичи пошли к Рабиновичам.

Там три дочки - три сестры, три красавицы -
И опять, опять цари опасаются.
Ну, а Шифманы смекнули - и Жмеринку
Вмиг покинули,- махнули в Америку.


1967 или 1968г

fadey_erei 18 сентября 2018 | 16:52

novyrusich:
Спасибо.
Действительно малоизвестное стихотворение.

michael_c 18 сентября 2018 | 15:43

kindman_a: Россия вложила в Сирию уже столько средств , и положила столько ребят , что это - мелочь ...

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:43

kindman_a: Вопрос актуальный ... но вот КТО на него отвечать будет???

alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:53

johnbmw: Вопрос актуальный ... но вот КТО на него отвечать будет???
---

Евреи.
Кому де ещё отвечать?
Израиль теперь будет сосать у Путина, а народ будет колотить носатых на улице.
К сожалению.

Виновен Израиль и не дай бог русские военные по ошибке не туда стрельбанут - сметут половину Израиля, а то и весь, да ещё заденут с десяток арабских стран.
Ярса одного на весь ближний восток хватит.

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:57

alexsokoll: мозгов нет? от слова СОВСЕМ???? - сочувствую :-((((

kaplan911 18 сентября 2018 | 15:54

johnbmw:
\\ _a: Вопрос актуальный ... но вот КТО на него отвечать будет??? \\

Известно кто.....РОССИЯНЕ!!!

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:56

kaplan911: ... в смысле - Воронеж?????

alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:51

kindman_a: Сирия ответит нам за 15 погибших ребят?
---

Майданутый, а ты давно за русских военных переживать стал?
И Сирия тут причём?
Виновен Израиль и не дай бог русские военные по ошибке не туда стрельбанут - сметут половину Израиля, а то и весь, да ещё заденут с десяток арабских стран.
Ярса одного на весь ближний восток хватит.

kindman_a 18 сентября 2018 | 15:53

alexsokoll:

Тебя в этом ИЛ-20 точно не хватало.

vinidbi 18 сентября 2018 | 15:57

alexsokoll: Убульдос пригожинский, что разве ракета была израильская или от постоянного просмотра кремль-ТВ-пропаганды ваш мозг окончательно дерьмом заполнился?!!!

gregor 18 сентября 2018 | 16:02

alexsokoll:
Москва тоже ...красивый город .

alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:43

Все местные шизики с брайтонской помойки и бандеростана в полном восторге!
Как же, радость то какая, сбили русский самолёт, лётчики погибли.

Восторг.

Твари, а лётчики и из семьи в чём виноваты?

Лозанулись евреи и извиняются, но людей то не вернуть.

А может уу кого-из русских потом по ошибке чегр в Израиль щалетит?
Не думали об этом?

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:46

alexsokoll: ... язык заплетается? переволновались????

polsan 18 сентября 2018 | 15:48

Тролль ты занимаешь много места своим враньём! Тебя же недавно банили уж! Иди на свою помойку, там ты будешь среди своих и можешь врать сколько тебе угодно! ) )

lager23 18 сентября 2018 | 15:50

alexsokoll: Твари, а лётчики и из семьи в чём виноваты?

Лозанулись евреи и извиняются, но людей то не вернуть.
/////////
Задайте эти вопросы старику Кабаеву, слабо?

«Лучшего учения трудно себе представить. Мы, в принципе, достаточно долго можем там тренироваться без существенного ущерба для нашего бюджета", – заявил российский президент.

compare 18 сентября 2018 | 15:51

alexsokoll: а ты,сокол со свалки,уже извелся весь? тебе бы,не "хрены" здесь,виртуальные распихивать.а пребывать в скорбном молчании,со скромностью, сопереживать момент...а ты-вона как! рад,что возможность появилась на нвости свою "пидриотичность" поднять в глазах шакалят своих...

shmuel63 18 сентября 2018 | 15:56

alexsokoll: Похоже, вы думаете, что самолет сбили израильтяне

igorrrpadlowitchs 18 сентября 2018 | 15:44

semia: то у нас хохлы виноваты, то израилетяне! А может просто самим перестать сбивать самолёты ? И пока тренироваться на кошках? Тем более, что отмазки получаются ну очень лажовые!

ugas 18 сентября 2018 | 16:16

igorrrpadlowitchs: На кошках не надо, они хорошие, ласковые. Лучше на пригожинских подстилках.

tvitov66 18 сентября 2018 | 15:45

Интересно, почему сирийские ПВО постоянно пуляют здоровенными жидкотопливными ракетами С-200, хотя у них полно всяких Буков, квадратов и прочих Ос, Панцирей и С-125? Неужели им так нравится заправлять гептилом эти офигенные сигары и ждать пока прогреется ламповые блоки в аппаратной кабине К-2В, кабине подготовки к старту К-3В, распределительной кабине К21В, и постоянно заливать соряру в дизельную электростанцию 5Е67 ???

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:48

tvitov66: понимал бы ЧЕГО!!!!! чем ПРОЩЕ - тем НАДЁЖНЕЕ!!!!!

tvitov66 18 сентября 2018 | 15:56

johnbmw: я то как раз понимаю, ибо в молодости пришлось послужить ... на С-200, а потом переучиваться на С-300. Что бы поставить дивизион С-200 на дежурство это целый геморрой, а что бы С-300 его надо просто включить

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 16:10

tvitov66: я служил в связи 87-89 ... знаю что такое наша аппаратная косм.связи - это комплекс из двух здоровенных ЗИЛов тонн на 5 каждый ... аналогом которого уже тогда была натовская система из дипломатика + 1.5 метровая тарелка ... так то :-))))))))))))

shplint_05 18 сентября 2018 | 16:07

Надо Израиль бомбануть. А то жиды совсем обнаглели: стреляют по Сирии, когда захотят, самолёт наш подвели под удар сирийских ПВО. Надо их самолёты сбивать и над Ливаном, и над Средиземным морем. Их кровь за нашу кровь.

buzukin1905 18 сентября 2018 | 16:36

shplint_05: Специально? Да Б-г с вами! Вовсе не надо этого делать! А вот если што-нибудь случится совершенно случайно, раз пять-семь, и кто его знает, што там будет дальше - ну извинимся, жалко штоле? Можно и заранее, это даже более прилично, чем потом. Шойгу даже пообещал этим херовым танцорам уроки танцев - тоже чисто по европейски! И никакой крови :)

sinoptik2016 18 сентября 2018 | 15:39

johnbmw: новая тактика ведения боя - прикрываться вражескими самолётами от вражеских ракет. Молодцы израилетяне

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:40

sinoptik2016: ПОЧЕМУ израильтяне Должны думать о безопасности наших Корыт от нашего же оружия??????

alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:55

johnbmw:

Ваших???
Корыт?

Шиз, пассивный, ты какое отношение к русским имеешь ?

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 16:11

alexsokoll: заткнись УБЛЮДОК ... у меня в родне (минимум 5 поколений) ни одного не русского, а по матери только москвичи ...

vpu2011 18 сентября 2018 | 15:54

sinoptik2016: Тактика стара как средства пво. Прикрывались - красивые слова.
Израиль просто включил свои "никудышные и неработающие" помехи, и "точные и смертельные" ракеты навелись на тех, кто их же и наводил. Что ты думаешь там этот радиолокационный самолёт-разведчик делал.

igorrrpadlowitchs 18 сентября 2018 | 15:41

johnbmw: тстория смёётся над рашкой путинской- только вчера рукожопые лепили очередную отмазку по боингу, а тут на тебе , - теперь придется лепить по ИЛ-- му! Дел не впроворот - как говорится от тупой головы ногам покоя нет!

rus 18 сентября 2018 | 16:36

johnbmw: ... наша власть Обещает Обидеться ... правда ТОЛЬКО обещает ...


:-)) Предлагаете ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ русскому сапогу посетить столицы европейских государств, думаете пришла пора?

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:38

C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:41

yulyatsikina: ... осеннее ОБОСТРЕНИЕ???? ... сочувствую :-((((

alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:46

yulyatsikina:

Бандеры совсем обнищали....
Иди работай, дура

edyunia 18 сентября 2018 | 15:50

alexsokoll: \\Иди работай, дура\\
Думаю даже эта девушка не захочет работать в вашей шаражке.

alexsokoll 18 сентября 2018 | 15:58

edyunia:
:)))

Нищебро с голой жопой, в бандеростане такая нищета, что даже со львова гастеры моют туалеты в России, а их дочери сосут.

Ну и в мою шарагу я беру только юных секретарш, а ты бы с удовольствием сосал у всех за зарплату моих уборщиц.

compare 18 сентября 2018 | 15:56

alexsokoll: да не к тебе она длани свои простирает! она же понимает,что ты так "изработался",что и про "краник" свой,вспоминаешь только после пивасика..зачем ей "инструмент вмятия",да еще от того,кто и сам,как "ежик" резиновый,с дырочкой(не в правом боку)...

sagen 18 сентября 2018 | 15:39

. Ситуация.в России аховая. Спалились на массе вещей, надо отвлекать народ от действительного положения вещей. В таких случаях всегда в ходу пускалась антисемитская волна. Метод проверенный, надежный и безотказный. В данном случае ситуация становится интересной. Как поведет себя Путин, Проверка на вшивость началась.

tks 18 сентября 2018 | 15:39

Это были "учения, приближенные к боевым" © В.В.Путин

askol2016 18 сентября 2018 | 15:41

Странно, такой крутой самолет, напичканный локаторами и прочей электронной аппаратурой, а ракету, пущенную в него, не смог обнаружить?

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:44

askol2016: вполне вероятно, что успел ... но ЧТО с того???? дальше делать он НИЧЕГО не может ...

tks 18 сентября 2018 | 15:54

johnbmw: "Тепловые ловушки" должны быть, против самонаводящихся ракет. То же случилось и с су-24, сбитым турками. В руководстве ВКС видимо, сэкономить решили на средствах активной защиты.

johnbmw Евгений Большаков 18 сентября 2018 | 15:55

tks: ... скорее всего :-(((

sashapetrov 18 сентября 2018 | 16:26

tks: "Тепловые ловушки"

У С-200 полуактивное радиолокационное наведение. От таких ракет защищаются дипольными отражателями. Впрочем, на Ил-20 нет ни того, ни другого.

tks 18 сентября 2018 | 16:34

sashapetrov: Нет, но должно было быть? Или нет и не предусматривалось?

lager23 18 сентября 2018 | 15:46

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается, переговорит с президентом России Владимиром Путиным
///////
Наверное, попытается объяснить Володе, что там война, а не учения, и никто церемонится «с тренирующимися туристами» не собирается, каждый сам должен думать головой, а не ждать преференций и заботы от других!

vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 15:46

израильтянка нагадила.
Точно говорю.

zhiklemon 18 сентября 2018 | 15:55

vasya_von_smetankin:Запей чем-нибудь

ss2020 18 сентября 2018 | 15:48

Биньямин - это кто...!?? это у вовы связной с абрамовичем!)))

vpu2011 18 сентября 2018 | 15:50

Скажет Беня Вове прямо: ну а чего ты ожидал?

kaplan911 18 сентября 2018 | 15:52

Российский самолёт ИЛ -20 с российскими военнослужащими на борту сбит
сирийском ПВО С - 200.......РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА.
Напичкали нашим оружием почти весь мир, а теперь.....УДИВЛЯЮТСЯ,
что наших россиян убивают нашим же оружием?!
Это просто.....ДИКОСТЬ.

gostrax 18 сентября 2018 | 15:57

Гнусное преступление израильской военщины.
Сегодня утром сионистские оккупанты совершили очередную грязную провокацию, в результате которой был сбит мирно летящий самолет радиолокационной разведки с пятнадцатью пассажирами на борту, держащий курс на родную сирийщину. Ракета комплекса СС-200, управляемая братским сирийским расчётом была умышленно введена в заблуждение и изменив траекторию полета уничтожила Российский самолёт!
Ответственность за это вопиющее зверство полностью лежит на сионистском режиме нагло нарушающем воздушные границы суверенного государства и наносящего ракетно-бомбовые удары по мирно спящим сирийским городам ,уничтожая беспомощных женщин и детей , а также стариков и инвалидов , по данным независимого агентства Симонян ни разу не было зафиксировано попадание ракет в зрелых мужчин и бойцов сирийской армии.
Господа из Тель-Авива надеются, что им это сойдет с рук, но уже сегодня в экстренном режиме было принято постановление об уничтожении партии израильской морковки в полном объеме на всей территории Российской Федерации! Также в Генштабе обсуждаются меры военного характера, касающиеся картофеля и авокадо. Жителей Воронежа просят в ближайшие два часа спуститься в бомбоубежища во избежание дополнительных жертв среди мирного населения (данное объявление не относится к людям пенсионного возраста).

kaplan911 18 сентября 2018 | 16:00

Нынешняя власть превратила нашу страну в..... ПОЗОРИЩЕ!

o_smirnov 18 сентября 2018 | 16:06

Путин:
- Вы сбили наш самолет Ил-20.

Нетаньяху:
- Настамнебыло. Мынесбивали. Вашсамолётзаблудился. Высамисбили.
И вообще, вы сами подложили в свой самолёт бомбу, её подорвали, чтобы обвинить нас.
А перед вылетом засунули в свой самолёт кучу несвежих трупов.

bmrt 18 сентября 2018 | 16:09

Епстессно. в бесконечный раз, враги (таперича Израиль) ужо назначены путинской властью виновными за погибель очередного примитивного летательного аппарата МО РФ. Грустно сие.
Да здравствует путинизьм во всех видах и проявлениях отныне и во веки веков!!! Гип - гип-ура!
...тьфу...

israeli_gae 18 сентября 2018 | 16:10

И с чего бы такая истерика.
Ну сбили они свой самолет.
Это что первый такой самолет?

Но есть другой аспект. Первое , что меня удивило , при чем тут удары по Латакии, далековато на север.
Читая материалы выяснил многое.
Дело в том, что последнее время русские продвигающие в Сирии идею "прокси" войны против Израиля посредством иранцев и сталкивающиеся с большими проблемами ввиду постояного уничтожения с воздуха Израилем, начал проводить новую компанию разгрузки иранских сил и средств с моря под прикрытием русских.\Вот наши и нанесли там удар.

Отсюда ясно, почему русский самолет разведки был имено там, а так же степень истерики русских говорит о мере успешности удара.

privod 18 сентября 2018 | 16:11

Одним обезьянам дали бук, те сбили боинг, другим обезьянам дали с-200 те их же и сбили. Хотя ничего удивительно, сами уже деградировали практически до их уровня. Стремно только что гранат намного больше чем у обезьян из Сирии и Донбасса.

israeli_gae 18 сентября 2018 | 16:15

"Ожидаеться что Беньямин Натаньягу переговорит"!!!!
А почему не "ожидаеться что Владимир Путин переговорит"???
Впрочем это уже как то ближе к правде чем Беньямин Нтаньягу истошно крича умолял , что бы ему дали опрвдаться перед нашим великм вождем и любимым руководителем.

peresvet73 18 сентября 2018 | 16:23

Утешит - "Не плачь, Вова! Бабы новых нарожают, а старые советские самолёты у тебя ещё в достатке!"

stalk25 18 сентября 2018 | 16:33

О чём можно разговаривать с шизофреником? (Это про Путина :))

chichanik 18 сентября 2018 | 16:41

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, как ожидается,
переговорит с президентом России Владимиром Путиным

Но не сегодня.Судный день начался.
Биби ушёл в синагтгу и просил не беспокоить.

stalk25 18 сентября 2018 | 16:45

Сколько же говна вылезло на этой ветке....

vana_kurat75 18 сентября 2018 | 16:58

Я надеюсь даст наконец совет перестать дружить с придурками асадами. Которые обошлись уже бюджету СССР и России в десятки миллиардов долларов, проэбав все войны Израиль какие вели.

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Российское Минобороны обвинило Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии По версии военного ведомства, израильские летчики подставили самолет под удар сирийских ПВО…

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Максим Шевченко журналист

Угрозы — неправильный стиль в диалоге с журналистами Если Система начинает распускать руки из-за обиды, унижения, иронии, карикатуры на себя, шутовской пародии, да, наконец, жесткой критики — то, к чему это может привести в своём логическом развитии?..

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Kнавальный, росгвардия, конфликты, политика, журналисты, мнения
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Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Олег Сенцов может умереть в любой момент Всю полноту ответственности за жизнь Олега Сенцова несет лично Путин. Не ФСИН, не генерал Москалькова, не тюремщики, не врачи колонии — все они только выполняют указания, — не они, а лично Владимир Путин…

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Kобщество, сенцов, власть, мнения
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На ваш взгляд, на какую аудиторию рассчитано интервью с Петровым и Бошировым?
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Открытые медиа упрощаем доступ к общественно значимой информации

Почему отделение Украинской церкви неизбежно Русская церковь политизирована, финансово, организационно и даже кадрово зависима от власти. Поэтому она была обречена потерять влияние на Украине с самого распада Российской Империи…

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Kобщество, церковь, религия, события

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Минобороны РФ: Ил-20 действительно был сбит комплексом сирийских ПВО, который подставили под удар самолеты Израиля Москва оставляет за собой право на ответные действия в отношении Израиля…

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Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

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Коль скоро вызов исходил от Золотова, то, согласно всем дуэльным кодексам, право выбора оружия принадлежит Навальному. И если у него есть хотя бы капля ума, он должен выбрать пенсионеров…

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Как бы вы оценили выступление Золотова?
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ААВ-старший Эхо Москвы

Что меня больше всего поразило в интервью «Не хотим, чтобы нас узнавали, не хотим, чтобы нас фоткали» — говорят люди, пришедшие не в газету, не на радио, а на телевидение — ну чтоб теперь точно узнавали…

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Kобщество, расследования, скрипаль, мнения
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+ «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» «Мы посещали Солсбери в качестве туристов» Эксклюзивное интервью Маргариты Симоньян с «подозреваемыми» по делу Скрипалей…
(видео и текст)

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Kскрипаль, великобритания, расследования, происшествия, спецслужбы, видео, события
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Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

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Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

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