ОНК: Объявивший голодовку фигурант «Нового величия» Крюков обратился за помощью к Москальковой
Обвиняемый по делу «Новое величие» Вячеслав Крюков, объявивший голодовку в знак протеста против продления ему срока содержания под стражей, обратился с открытым письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев.
По его словам, В.Крюков передал своему адвокату письмо к Т.Москальковой. «Я пока выложил его у себя в блоге. Я думаю, что открытое письмо для Москальковой отправит адвокат», — сообщил Е.Еникеев.
Он уточнил, что В.Крюков также передал своему адвокату «описание состояния своего здоровья на протяжении пяти дней и просил их опубликовать».
«Я у него был вчера. Он рассказал о состоянии здоровья, что у него болит живот и учащенный пульс. Голодает он с 11 сентября по факту. Официально был переведен в одиночную камеру 12-го сентября. Он рассказал, что потерял в весе 10 кг.», — сказал Е.Еникеев.
В.Крюкова как и остальных фигурантов дела обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие» и участии в нем.
Комментарии2
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:20
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epynda 18 сентября 2018 | 15:32
Даже в поздние советские времена, гражданин попавший под уголовную статью, сидел в тюрьме, а затем "на зоне"и ему в голову не приходило у кого-то просить помощи...Если он хотел раньше освободиться, то не нарушал НИЧЕГО.
Другие, предпочитали сидеть от звонка до звонка.
Ну, а некоторые, умудрялись не только нарушать режим, но даже " раскручивались" на новый срок...
Что мы видим сегодня ?
Очень часто, попав "за решётку", нынешние "страдальцы" ноют и ноют, обращаются за помощью ко всем, к кому можно и не можно....
Напрашивается вопрос....
А зачем ты "лезешь под статью", если не готов к тюремной жизни....
Поучитесь у УДАЛЬЦОВА....