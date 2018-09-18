ОНК: Объявивший голодовку фигурант «Нового величия» Крюков обратился за помощью к Москальковой

Обвиняемый по делу «Новое величие» Вячеслав Крюков, объявивший голодовку в знак протеста против продления ему срока содержания под стражей, обратился с открытым письмом к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Евгений Еникеев.

По его словам, В.Крюков передал своему адвокату письмо к Т.Москальковой. «Я пока выложил его у себя в блоге. Я думаю, что открытое письмо для Москальковой отправит адвокат», — сообщил Е.Еникеев.

Он уточнил, что В.Крюков также передал своему адвокату «описание состояния своего здоровья на протяжении пяти дней и просил их опубликовать».

«Я у него был вчера. Он рассказал о состоянии здоровья, что у него болит живот и учащенный пульс. Голодает он с 11 сентября по факту. Официально был переведен в одиночную камеру 12-го сентября. Он рассказал, что потерял в весе 10 кг.», — сказал Е.Еникеев.

В.Крюкова как и остальных фигурантов дела обвиняют в создании экстремистского сообщества «Новое величие» и участии в нем.