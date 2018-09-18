В стане болельщиков московского Спартака вновь произошел раскол

В эпицентре которого оказался главный тренер команды Массимо Каррера.

Домашнее поражение в матче седьмого тура от грозненского Ахмата больно ударило по самолюбию поклонников Спартака. А преданный болельщик команда актер Дмитрий Назаров опубликовал стихотворение, в котором раскритиковал работу итальянского специалиста, и даже назвал его гусем.

Но больше всего раззадорил футбольную общественность даже не выложенный в сети эпос артиста, а то, что под стихотворением Назарова поставили лайки футболисты Спартака Андрей Ещенко и Денис Глушаков. Последний, впрочем, уже заявил, что не комментировал ролик. Тем не менее, по информации Чемпионата ком, оба футболиста были отстранены сегодня от тренировочного процесса. И с большой долей вероятности не полетят на ближайший матч Лиги Европы.

Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили встал на сторону Назарова, отметив, что Спартаку необходима революция. А вот актер Михаил Ефремов заявил, что поддерживает Карреру.