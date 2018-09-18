Роскомнадзор пообещал направить запросы в Твиттер и Фейсбук с требованием отчитаться о хранении данных россиян в РФ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в середине декабря направить запросы в Твиттер и Фейсбук с требованием отчитаться о выполнении закона о хранении данных россиян в России. Подобные запросы фактически будут означать начало проверки компаний, сказал Жаров «Интерфаксу». По его данным, Твиттер ведет работу по переносу данных в Россию.
Проверка Фейсбука будет более комплексной и затронет также вопросы удаления противоправного контента в соответствии с российским законодательством.
Комментарии5
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yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:07
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
novirusic 18 сентября 2018 | 15:09
yulyatsikina: Это ты жапрову предлагаешь? Правильно.
надо еВо утешить.
А то опять Роскомпозор опозорится как Телеграммом.
vik_tor 18 сентября 2018 | 15:19
Скоро появится предписание Папе Римскому об обязательном отчете о содержании исповеди на территории РФ.
zhrv 18 сентября 2018 | 15:28
Прогнешься под гопника один раз - готовься делать это регулярно!
tks 18 сентября 2018 | 15:34
Роскомпозорище - парадище дебилища.