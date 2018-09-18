«Собеседник»: У Росгвардии есть эксклюзивный поставщик не только продовольствия, но и швейных изделий

У Росгвардии есть эксклюзивный поставщик не только продовольствия, но и швейных изделий, утверждает издание «Собеседник». По его данным, стоимость закупаемых товаров часто превышает рыночную.

Компания «Спецшвейснаб» является единственным поставщиком Росгвардии на основании распоряжения правительства от ноября 2017 года. На сайте Белого дома этот документ не опубликован, и «Собеседнику» не удалось узнать причины его засекречивания. Как пишет издание, компания уже успела заключить контракты с Росгвардией почти на 2 миллиарда рублей. При этом закупочная стоимость одежды во многих случаях превышает рыночную в два-три раза. Например, речь идет о большой партии футболок – больше 40 тысяч штук – каждая из которых обошлась в 385 рублей. У других российских производителей можно найти цены гораздо ниже. Основным владельцем «Спецшвейснаба» «Собеседник» называет предпринимателя из Уфы Игоря Шальнова. Связаться с ним журналистам не удалось.

Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии. После этого глава структуры Виктор Золотов вызвал Навального на поединок.