«Собеседник»: У Росгвардии есть эксклюзивный поставщик не только продовольствия, но и швейных изделий
У Росгвардии есть эксклюзивный поставщик не только продовольствия, но и швейных изделий, утверждает издание «Собеседник». По его данным, стоимость закупаемых товаров часто превышает рыночную.
Компания «Спецшвейснаб» является единственным поставщиком Росгвардии на основании распоряжения правительства от ноября 2017 года. На сайте Белого дома этот документ не опубликован, и «Собеседнику» не удалось узнать причины его засекречивания. Как пишет издание, компания уже успела заключить контракты с Росгвардией почти на 2 миллиарда рублей. При этом закупочная стоимость одежды во многих случаях превышает рыночную в два-три раза. Например, речь идет о большой партии футболок – больше 40 тысяч штук – каждая из которых обошлась в 385 рублей. У других российских производителей можно найти цены гораздо ниже. Основным владельцем «Спецшвейснаба» «Собеседник» называет предпринимателя из Уфы Игоря Шальнова. Связаться с ним журналистам не удалось.
Ранее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о коррупции при госзакупках продовольствия для Росгвардии. После этого глава структуры Виктор Золотов вызвал Навального на поединок.
Комментарии23
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
rash 18 сентября 2018 | 15:07
Полагаю, если спросить Артемьева - он скажет: всё нормально.
arabtom 18 сентября 2018 | 15:22
rash: Ждем вызова Золотовым главного редактора "Собеседника" на дуэль. Уж и не знаю, где. В общем, пора возрождать гладиаторские бои)))
gordy 18 сентября 2018 | 15:27
"Например, речь идет о большой партии футболок – больше 40 тысяч штук – каждая из которых обошлась в 385 рублей."
По цене золота?
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:32
gordy: C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
serge_moro 18 сентября 2018 | 15:37
yulyatsikina: Нет слов. Эти коротышкины дебилы воруют даже у тех,кто их защищает. Они просто твари и выродки. Причем все кто служит Коротышке. Такое возможно только в России и больше нигде
tvitov66 18 сентября 2018 | 15:35
gordy: надо бы проверить поставщиков рингов и татами - может в этом все дело?
tvitov66 18 сентября 2018 | 15:09
Ща хенераль ЗолотоФФ как бегемотик из анекдота :" ... А я ..., да я ..., да у меня ..., да я вам щас всем п@#ды дам !"(с)
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:09
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
kara 18 сентября 2018 | 15:09
у других производителей есть футболки скрывающие тепловое излучение?
vinidbi 18 сентября 2018 | 15:17
kara: У вас точно у идиота- кепка не скрывает тепловое излучение от просмотров кремль-ТВ-пропаганды!!!
arabtom 18 сентября 2018 | 15:30
kara: А футболки отражающие радиационное излучение за 385 р. они случайно не выпускают? Я бы прикупил парочку)))
hiryrg 18 сентября 2018 | 15:11
А где ответ от "дуэлянщика" Золотова?
tvitov66 18 сентября 2018 | 15:15
hiryrg: речь заучивает
vik_tor 18 сентября 2018 | 15:16
Ждем второго вызова на дуэль от "золотого"...
ivar1964 18 сентября 2018 | 15:18
Теперь Золотов вызовет на дуэль весь состав "Собеседника". Надо с ним, с Золотовым, поосторожней, а то все население страны перебьет!
askol2016 18 сентября 2018 | 15:24
Раньше какого- то генерала-вертухая посадили за воровство на браслетах, теперь пора и этого охранника Золотова сажать, тоже лет на 10. Пусть там потренируется перед дуэлью...
zhrv 18 сентября 2018 | 15:26
Эх, придется тому Золотову всю пенсию в дуэлях провести...
А ведь мог бы провести ее на Канарах.
kalimator 18 сентября 2018 | 15:26
интересно, по чём туалетную бумагу для гвардии закупают.
tks 18 сентября 2018 | 15:28
Компания «Спецшвейснаб» широко использует принудительный труд: почти все её заказы размещаются в колониях. При низкой себестоимости продукции - прибыли колоссальные, даже без завышения контрактной цены!
Надо ли отмечать, что владельцы и реальное руководство этой компашки - кадры в погонах?
vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 15:30
А ведь до того, как я услышал уважаемого генерала Золотова, да ещё увидел его в этом сногсшибательном рабочем прикиде, я действительно думал, что все изображаемые Голливудом "русские" - это просто "развесистая клюква..."
rikkki 18 сентября 2018 | 15:35
А "эксклюзивного поставщика" резиновых изделий у гвардии нет?
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 15:35
По его данным, стоимость закупаемых товаров часто превышает рыночную
----------------------------------------------------------------
Хе-хе.. Кто бы сомневался, чтобы от такого жирного куска да и не отожрали зантно..
piter_ug 18 сентября 2018 | 15:39
Если ряженого в генерала замочат на первой дуэли, то придётся его начальнику идти на другую.