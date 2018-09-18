Израиль сожалеет о крушении Ил-20 над Средиземным морем и готов делиться с Россией информацией, касающейся инцидента

Об этом говорится в заявлении израильской армии. Израильские военные утверждают, что оповещали российскую сторону о авианалете и считают Дамаск полностью ответственность за инцидент с российским Ил-20.

Российский самолет радиоэлектронной разведки был сбит над Средиземным морем системами ПВО Сирии, — сообщает Министерство обороны России. Как утверждают в ведомстве, Израиль предупредил о ракетном ударе по Сирии за минуту до нанесения, израильские истребители прикрылись российским самолетом, подставив его под удар. Погибли 15 российских военнослужащих.

В Минобороны подчеркивают, что Россия рассматривает действия Израиля как враждебные и оставляет за собой право на ответ.

Обвинения Минобороны России в адрес ВВС Израиля противоречат фактам, — сказал «Эху» израильский политолог Алекс Векслер. Он подчеркнул, что произошедшее – вина сирийских военных.

Алекс Векслер добавил, что генерал-майор Коношенков обвинил Израильские ВВС, чтобы за этот инцидент не пришлось искать виновных внутри ведомства.