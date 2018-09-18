Американская торговая сесть Walmart решила убрать из продажи на своем сайте футболки с символикой СССР
Американская торговая сесть Walmart решила убрать из продажи на своем сайте футболки с символикой СССР после жалобы евродепутатов от Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Делфи со ссылкой на письмо из Walmart. Копию выложила в фейсбуке депутат европарламента от Латвии Инесе Вайдере.
Публичное использование советской символики запрещено на Украине, а также в Латвии и Литве.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
jblack2 18 сентября 2018 | 14:46
Важное направление работы украинских дипломатов, это ходить по книжным и канцелярским магазинам в поисках карт и глобусов с в которых Крым покрашен одним с Россией цветом. Найдя подобные изделия они поднимают хай на весь Мир.
Теперь, видимо, у этих (пропущенные очень нецензурное оскорбительное слово) работы поприбавилось.
Они роются в майках и трусах...
БРАВО!!!
motooppic 18 сентября 2018 | 14:53
что ни пиндосы, то тупые до жути...
neyexo 18 сентября 2018 | 15:02
торговая сесть или торговая съесть?
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:04
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
a_111111 18 сентября 2018 | 15:34
Теперь такие футболки станут дороже