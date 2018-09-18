Американская торговая сесть Walmart решила убрать из продажи на своем сайте футболки с символикой СССР после жалобы евродепутатов от Литвы, Латвии и Эстонии. Об этом сообщает Делфи со ссылкой на письмо из Walmart. Копию выложила в фейсбуке депутат европарламента от Латвии Инесе Вайдере.

Публичное использование советской символики запрещено на Украине, а также в Латвии и Литве.