Секретарь Совбеза Николай Патрушев раскритиковал руководство регионов Северо-Западного округа за несоблюдение экологического законодательства. В частности, органы местного самоуправления не приняли меры по ликвидации несанкционированных свалок, — сказал Патрушев.

Он также потребовал улучшить экологическую ситуацию на полигоне отходов «Красный бор».