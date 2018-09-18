Патрушев раскритиковал руководство регионов Северо-Западного округа за несоблюдение экологического законодательства
Секретарь Совбеза Николай Патрушев раскритиковал руководство регионов Северо-Западного округа за несоблюдение экологического законодательства. В частности, органы местного самоуправления не приняли меры по ликвидации несанкционированных свалок, — сказал Патрушев.
Он также потребовал улучшить экологическую ситуацию на полигоне отходов «Красный бор».
Комментарии5
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duk 18 сентября 2018 | 14:43
Началась предвыборная компания?
sokal123 18 сентября 2018 | 14:46
Патрушеву тяжело дышать -сколько грехов то , был бы душой чист дышалось бы легко. А так всегда тяжко .
rash 18 сентября 2018 | 15:03
Не отмоется никогда.
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:15
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
nikolaitschi 18 сентября 2018 | 15:23
Занялся бы Собяниным, муниципальному депутату, боровшемуся с незаконными свалками в Печатниках, разбили стекло машины и подбросили свиную голову. Или Собянину можно?