Жаров пообещал в декабре направить запросы в Твиттер и Фейсбук с требованием отчитаться о хранении данных россиян в РФ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в середине декабря направить запросы в Твиттер и Фейсбук с требованием отчитаться о выполнении закона о хранении данных россиян в России. Подобные запросы фактически будут означать начало проверки компаний, сказал Жаров «Интерфаксу».
По его данным, Твиттер ведет работу по переносу данных в Россию. Проверка Фейсбука будет более комплексной и затронет также вопросы удаления противоправного контента в соответствии с российским законодательством.
Комментарии4
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ansh 18 сентября 2018 | 14:49
Вот же дурик, россияне, поди рады хранить всё подальше от таких жаровых. Целее будет и будут.
jetsam 18 сентября 2018 | 14:54
может сначала он отчитается о саботаже ркн решения суда по блокировке телеграм?
это, как-то, ближе к телу.
пусть саботажников из ркн сдадут бастрыкину.
вот тогда и можно заняться фб и твиттером....
кста - трамп наш - так что пусть его данные на нашей территории хранят, гады...
rash 18 сентября 2018 | 15:05
Отчитаться?!
yazva_sibirskaya 18 сентября 2018 | 15:18
Ай Моська...