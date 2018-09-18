Жаров пообещал в декабре направить запросы в Твиттер и Фейсбук с требованием отчитаться о хранении данных россиян в РФ

Глава Роскомнадзора Александр Жаров пообещал в середине декабря направить запросы в Твиттер и Фейсбук с требованием отчитаться о выполнении закона о хранении данных россиян в России. Подобные запросы фактически будут означать начало проверки компаний, сказал Жаров «Интерфаксу».

По его данным, Твиттер ведет работу по переносу данных в Россию. Проверка Фейсбука будет более комплексной и затронет также вопросы удаления противоправного контента в соответствии с российским законодательством.