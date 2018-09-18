Сторонники КПРФ вновь вышли к администрации Приморья протестовать против результатов губернаторских выборов. Коммунист Андрей Ищенко лидировал, но после в конце подсчета голосов на первое место резко вышел единоросс Андрей Тарасенко.

Акция протеста во Владивостоке, начавшаяся накануне, продолжилась и сегодня. Активисты требуют отменить результаты второго тура выборов – по их мнению, речь идет о беспрецедентных фальсификациях. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко собирается оспорить итоги голосования и добиться назначения третьего тура. Согласно предварительным данным ЦИК, он набрал примерно 48 процентов голосов, а его соперник, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко – 49,5 процентов. При этом еще при подсчете 97 процентов бюллетеней впереди был именно коммунист. Своим сторонникам он заявил, что подал жалобу в Следственный комитет.

По словам Ищенко, с ним уже связались «люди из окружения Тарасенко» и предложили ему должность вице-губернатора. Кандидат заявил «Коммерсанту», что отказался.

В ЦИКе пообещали подвести окончательные итоги выборов в Приморье после изучения всех жалоб. Коммунисты заявляют, что речь идет о фальсификациях протоколов. В регион выехала спецкомиссия Центризбиркома.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее пообещал провести 22 сентября всероссийскую акцию протеста против результатов выборов в Приморье.