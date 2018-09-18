Сторонники КПРФ вновь вышли к администрации Приморья протестовать против результатов губернаторских выборов
Сторонники КПРФ вновь вышли к администрации Приморья протестовать против результатов губернаторских выборов. Коммунист Андрей Ищенко лидировал, но после в конце подсчета голосов на первое место резко вышел единоросс Андрей Тарасенко.
Акция протеста во Владивостоке, начавшаяся накануне, продолжилась и сегодня. Активисты требуют отменить результаты второго тура выборов – по их мнению, речь идет о беспрецедентных фальсификациях. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко собирается оспорить итоги голосования и добиться назначения третьего тура. Согласно предварительным данным ЦИК, он набрал примерно 48 процентов голосов, а его соперник, врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко – 49,5 процентов. При этом еще при подсчете 97 процентов бюллетеней впереди был именно коммунист. Своим сторонникам он заявил, что подал жалобу в Следственный комитет.
По словам Ищенко, с ним уже связались «люди из окружения Тарасенко» и предложили ему должность вице-губернатора. Кандидат заявил «Коммерсанту», что отказался.
В ЦИКе пообещали подвести окончательные итоги выборов в Приморье после изучения всех жалоб. Коммунисты заявляют, что речь идет о фальсификациях протоколов. В регион выехала спецкомиссия Центризбиркома.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов ранее пообещал провести 22 сентября всероссийскую акцию протеста против результатов выборов в Приморье.
Комментарии4
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abuvgrobu 18 сентября 2018 | 14:51
Интересная арифметика. По итогам подсчета 95% голосов у кандидата КПРФ был перевес почти в 6%. Но подсчитали последние 5%, и теперь у кандидата от ЕР перевес почти в 2% То есть в 5% втиснули 7% . Кудесники, куда там Чурову ? Да нет они не кудесники. Они воры у которых совесть давно исчезла и понимая что народ прозрел они внаглую пытаются удержаться у власти. Любой ценой и любыми методами.
johio 18 сентября 2018 | 14:54
abuvgrobu: Просто внуку Зюганова еще ипотеку выплатить надо. Поэтому еще лет 10-15 придется потерпеть.
m_anuchin 18 сентября 2018 | 15:15
Паразитирующее племя продолжает свою деятельность
yazva_sibirskaya 18 сентября 2018 | 15:21
Ох сольют коммуняки протест... в который раз сольют...
и свое будущее сольют заодно, только они не думают о будущем.