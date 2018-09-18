Дума вводит уголовную ответственность за неисполнение предписаний о прекращении распространения незаконной информации
Госдума вводит уголовную ответственность за неисполнение предписаний суда о прекращении распространения незаконной и недостоверной информации. Кроме того, вводит ответственность за отказ опровергать эту информацию.
Проект соответствующего закона принят во втором, основном чтении.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
tv_victim 18 сентября 2018 | 14:38
«Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других; но как только случится что-нибудь, по мненью их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг клики: "Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше - хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе. Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?" Да такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ.»
Гоголь Н.В. «Мертвые души».
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:22
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz
seva1223 18 сентября 2018 | 15:36
yulyatsikina: Уважаемый абонент!
Доступ к сайту clck.ru заблокирован
согласно указов Президента Украины
№133/2017 и №126/2018
rihard 18 сентября 2018 | 14:40
Буду с наслаждением ждать когда к этим идиотам начнут применять их же законы, а потом гнать пинками отовсюду.
protoukrop 18 сентября 2018 | 14:40
Самое время, подразнить созревший к протесту народ. Идиоты.
x_signal 18 сентября 2018 | 14:41
Закручивают гайки по самое не балуйся..
protoukrop 18 сентября 2018 | 14:55
x_signal: Готовят почву посадить Навального, он же как раз не исполняет решения судов об опровержении расследований ФБК. Сегодня только Навальный подал голос о том что нужно выходить во Владивостоке, и вот уже через пару часов ответка от власти.
platonnekafrin 18 сентября 2018 | 14:45
"Твой дом - тюрьма". Информация об отсутствии водоснабжения в России не соответствует действительности. Никаких сбоев в работе систем жизнеобеспечения этого следственного изолятора, в том числе водоснабжения, нет. Все следственно-арестованные получают горячее питание.
gregor 18 сентября 2018 | 14:46
Дума вводит уголовную ответственность за неисполнение предписаний о прекращении распространения незаконной информации
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Если ты , написал , что не может Золотов иметь миллиарды долларов , находясь на службе у государства , на зарплате , дворцы ,яхты , детей миллиардеров в 23 года ..... то это подпадает под уголовную ответственность за неисполнение предписаний о прекращении распространения незаконной информации. Это будет наказан не Золотов , а тот , кто борется с коррупцией , с ворами ,если говорить русским языком .
sokal123 18 сентября 2018 | 14:52
gregor: А за какие деяния нет уголовной ответственности ? Или за всё в тюрьму ?
yralez 18 сентября 2018 | 14:50
Эти законотвари наплодят уголовных статей больше, чем в Библии.
stichirichi 18 сентября 2018 | 14:50
- цензура?
- не, не слышал...
unprejudiced 18 сентября 2018 | 14:50
персонажу, прочей либерастне, новой газете и тп готовится и сушить сухари!
mikluho_m 18 сентября 2018 | 15:00
unprejudiced: а ведь потом придут и за тобой.
А ты будешь говорить рыдающей жене: "Ну ничё, Анфиса, ничё.. Это просто какая ошибка видать. В НКВД люди знающие, разберутся."
yazva_sibirskaya 18 сентября 2018 | 15:11
mikluho_m: Да на него жена сама первая и напишет... Потому что ей этот дурак давно надоел, и сосед куда милей.
harra 18 сентября 2018 | 14:55
Домик для уточки все? ))))
mikluho_m 18 сентября 2018 | 14:57
Тоби посодють, а ты исполняй предписание о прекращении распространения незаконной информации!
compare 18 сентября 2018 | 14:58
давайте,последняя "гайка" осталась с резьбой,крутите ее,да почаще и поусерднее-и "воздастся" вам по трудам вашим...
rash 18 сентября 2018 | 15:00
Частота введения новых уголовных ответственностей нарастает, как только это станет ежедневным - власти конец.
tks 18 сентября 2018 | 15:02
"Мыслепреступление" становится реальностью!
kapitankolbaskin 18 сентября 2018 | 15:12
Правильно народ делает что валит отседова...
Во что же страна превращается Господи?!!!
borhudarov 18 сентября 2018 | 15:14
Ага, черное назовут белым - исполняй!
ny_i_ny 18 сентября 2018 | 15:15
Вся затея сводится к тому, что партия власти теряет, с огромной силой, свои полномочия. Если не успеют сейчас-не успеют вовсе. Если завтра ты скажешь, что воры сидят во власти и не боятся этого, то после завтра ты с законной уверенностью усядешься на скамью подсудимых и будешь сослан, лет на 10, в солнечный Магадан. Вот эти воры и опасаются, что люди в открытую говорят об этом.
krysodav2 18 сентября 2018 | 15:20
А кто будет определять подлинная инфа или нет!? Силовики, госдуровцы,федерасты1?
Вероятней всего ,вся критика кремлевских чиновников будет незаконной!
shalunok 18 сентября 2018 | 15:21
А анекдоты тоже относятся к "незаконной и недостоверной информации"?
И вообще кто будут квалифицировать? ("А судьи кто")
О свободе слова и мнений уже и говорить нечего.
elixer 18 сентября 2018 | 15:29
Монополия на информацию. Ни что не меняется в нашем отечестве.
tverboul 18 сентября 2018 | 15:36
Что такое "незаконная информация" и что есть "недостоверная информация"? Открыто ли уже уголовное дело против Перова и Боширова за вранье в СМИ? Отдан ли под суд президент Путин за публичное заявление про "ихтамнет"? Подлежат ли уголовному преследованию русские генералы за преднамеренную туфту на последнем брифинге? И на всех предыдущих брифингах?
И это только недостоверная информация. Я по-прежнему не понимаю значение слов "незаконная информация".