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14:30, 18 сентября 2018

Дума вводит уголовную ответственность за неисполнение предписаний о прекращении распространения незаконной информации

Госдума вводит уголовную ответственность за неисполнение предписаний суда о прекращении распространения незаконной и недостоверной информации. Кроме того, вводит ответственность за отказ опровергать эту информацию.

Проект соответствующего закона принят во втором, основном чтении.

Комментарии

27

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tv_victim 18 сентября 2018 | 14:38


«Еще падет обвинение на автора со стороны так называемых патриотов, которые спокойно сидят себе по углам и занимаются совершенно посторонними делами, накопляют себе капитальцы, устраивая судьбу свою за счет других; но как только случится что-нибудь, по мненью их, оскорбительное для отечества, появится какая-нибудь книга, в которой скажется иногда горькая правда, они выбегут со всех углов, как пауки, увидевшие, что запуталась в паутину муха, и подымут вдруг клики: "Да хорошо ли выводить это на свет, провозглашать об этом? Ведь это все, что ни описано здесь, это все наше - хорошо ли это? А что скажут иностранцы? Разве весело слышать дурное мнение о себе. Думают, разве это не больно? Думают, разве мы не патриоты?" Да такие мудрые замечания, особенно насчет мнения иностранцев, признаюсь, ничего нельзя прибрать в ответ.»

Гоголь Н.В. «Мертвые души».

yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:22

C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz

seva1223 18 сентября 2018 | 15:36

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rihard 18 сентября 2018 | 14:40

Буду с наслаждением ждать когда к этим идиотам начнут применять их же законы, а потом гнать пинками отовсюду.

protoukrop 18 сентября 2018 | 14:40

Самое время, подразнить созревший к протесту народ. Идиоты.

x_signal 18 сентября 2018 | 14:41

Закручивают гайки по самое не балуйся..

protoukrop 18 сентября 2018 | 14:55

x_signal: Готовят почву посадить Навального, он же как раз не исполняет решения судов об опровержении расследований ФБК. Сегодня только Навальный подал голос о том что нужно выходить во Владивостоке, и вот уже через пару часов ответка от власти.

platonnekafrin 18 сентября 2018 | 14:45

"Твой дом - тюрьма". Информация об отсутствии водоснабжения в России не соответствует действительности. Никаких сбоев в работе систем жизнеобеспечения этого следственного изолятора, в том числе водоснабжения, нет. Все следственно-арестованные получают горячее питание.

gregor 18 сентября 2018 | 14:46

Дума вводит уголовную ответственность за неисполнение предписаний о прекращении распространения незаконной информации
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Если ты , написал , что не может Золотов иметь миллиарды долларов , находясь на службе у государства , на зарплате , дворцы ,яхты , детей миллиардеров в 23 года ..... то это подпадает под уголовную ответственность за неисполнение предписаний о прекращении распространения незаконной информации. Это будет наказан не Золотов , а тот , кто борется с коррупцией , с ворами ,если говорить русским языком .

sokal123 18 сентября 2018 | 14:52

gregor: А за какие деяния нет уголовной ответственности ? Или за всё в тюрьму ?

yralez 18 сентября 2018 | 14:50

Эти законотвари наплодят уголовных статей больше, чем в Библии.

stichirichi 18 сентября 2018 | 14:50

- цензура?
- не, не слышал...

unprejudiced 18 сентября 2018 | 14:50

персонажу, прочей либерастне, новой газете и тп готовится и сушить сухари!

mikluho_m 18 сентября 2018 | 15:00

unprejudiced: а ведь потом придут и за тобой.
А ты будешь говорить рыдающей жене: "Ну ничё, Анфиса, ничё.. Это просто какая ошибка видать. В НКВД люди знающие, разберутся."

yazva_sibirskaya 18 сентября 2018 | 15:11

mikluho_m: Да на него жена сама первая и напишет... Потому что ей этот дурак давно надоел, и сосед куда милей.

harra 18 сентября 2018 | 14:55

Домик для уточки все? ))))

mikluho_m 18 сентября 2018 | 14:57

Тоби посодють, а ты исполняй предписание о прекращении распространения незаконной информации!

(комментарий скрыт)

compare 18 сентября 2018 | 14:58

давайте,последняя "гайка" осталась с резьбой,крутите ее,да почаще и поусерднее-и "воздастся" вам по трудам вашим...

rash 18 сентября 2018 | 15:00

Частота введения новых уголовных ответственностей нарастает, как только это станет ежедневным - власти конец.

tks 18 сентября 2018 | 15:02

"Мыслепреступление" становится реальностью!

kapitankolbaskin 18 сентября 2018 | 15:12

Правильно народ делает что валит отседова...
Во что же страна превращается Господи?!!!

borhudarov 18 сентября 2018 | 15:14

Ага, черное назовут белым - исполняй!

ny_i_ny 18 сентября 2018 | 15:15

Вся затея сводится к тому, что партия власти теряет, с огромной силой, свои полномочия. Если не успеют сейчас-не успеют вовсе. Если завтра ты скажешь, что воры сидят во власти и не боятся этого, то после завтра ты с законной уверенностью усядешься на скамью подсудимых и будешь сослан, лет на 10, в солнечный Магадан. Вот эти воры и опасаются, что люди в открытую говорят об этом.

krysodav2 18 сентября 2018 | 15:20

А кто будет определять подлинная инфа или нет!? Силовики, госдуровцы,федерасты1?
Вероятней всего ,вся критика кремлевских чиновников будет незаконной!

shalunok 18 сентября 2018 | 15:21

А анекдоты тоже относятся к "незаконной и недостоверной информации"?
И вообще кто будут квалифицировать? ("А судьи кто")
О свободе слова и мнений уже и говорить нечего.

elixer 18 сентября 2018 | 15:29

Монополия на информацию. Ни что не меняется в нашем отечестве.

tverboul 18 сентября 2018 | 15:36

Что такое "незаконная информация" и что есть "недостоверная информация"? Открыто ли уже уголовное дело против Перова и Боширова за вранье в СМИ? Отдан ли под суд президент Путин за публичное заявление про "ихтамнет"? Подлежат ли уголовному преследованию русские генералы за преднамеренную туфту на последнем брифинге? И на всех предыдущих брифингах?

И это только недостоверная информация. Я по-прежнему не понимаю значение слов "незаконная информация".

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