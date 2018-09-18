Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии
Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии. Об этом ТАСС заявили в российском дипведомстве.
«В связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корен», — указали в министерстве.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Там уточнили, что «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия».
Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200 сообщили в Минобороны РФ.
Заявление Минобороны РФ о том, что израильские летчики подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО, не соответствуют действительности. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» израильский политолог Алекс Векслер.
«Это российский позор. Самолет был сбит на расстоянии 33,5 км. от базы Хмеймим, когда он заходил на посадку на минимальной скорости, на минимальной высоте, а наши самолеты, если они стреляли в сторону Сирии, это было за сотни км. Мы никогда в жизни никем не прикрываемся. Нам это не надо», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что вина за произошедшее лежит на сирийских военных.
А.Векслер также отметил, что Россия знала о «взлете всех наших самолетов, им было сообщено», так же как израильским военным о взлете Ил-20.
Он добавил, что система взаимного оповещения действует уже три года и «никогда ничего страшного не происходило».
По его словам, инцидент «сделает более сложными» отношения России и Израиля.
Эксперт заключил, что Израиль не имеет ничего против режима Башара Асада, «а что касается иранских баз на территории Сирии», то Израиль продолжит их уничтожать.
Минобороны РФ обвинило Израиль в том, что израильские летчики подставили российский Ил-20 под удар сирийских ПВО. В частности, в оборонном ведомстве утверждают, что израильские военные предупредили Россию об ударе по провинции Латакия лишь за минуту. Это не позволило вывести российский самолет из зоны атаки.
Комментарии48
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michael_c 18 сентября 2018 | 14:35
Тяжело признавать , что не профессионализм и несогласованность сирийцев и россиян привели к трагедии !
Проще сказать , у нас все зае.ись , только постоянно "ножи в спину" ...
serhio_25__ 18 сентября 2018 | 14:44
michael_c: Наверное пришло время прекратить сдерживать иранские войска и Хезболлу в действия против Израиля. Видать Израилю надоела мирная жизнь.
avp235 18 сентября 2018 | 14:51
serhio_25__:
Иранские войска и Хезболлу в действиях против Израиля сдерживает только сам Израиль, и весьма успешно.
serhio_25__ 18 сентября 2018 | 14:53
avp235: Ага, особенно в последней Ливанской войне. Израиль успешно сдерживал Хезболлу, пока у Израиля танки не кончились.
novirusic 18 сентября 2018 | 15:06
serhio_25__: Дружок, у Израиля не могут кончиться танки.
Он захватил у Сирии и Египта тысячи советских танков. И досих имспользует их как тягачи.
А много и продал слаборазвитым странам.
А в войне в ливане Израиль потерял 6 (шесть) танков.
и те восстановил .
Кстати, почитай про катастрофу в Долине Бекаа про разгром сирийско-советских войск.
генерал-полковник Яшкин очень красочно ее описал.
alexek2017 18 сентября 2018 | 15:07
serhio_25__: И что, они у него таки кончились? Неужто правда?
serhio_25__ 18 сентября 2018 | 15:10
alexek2017: ""И что, они у него таки кончились? Неужто правда?"" - при атаке на Ливию Израиль потерял порядка 50 танков, не говоря уже о прочей бронетехнике. Пришлось Израилю убраться из Ливана.
alcatraz 18 сентября 2018 | 14:56
Когда министерством обороны страны руководит, бывший директор мебельного магазина, бывший мчсник, что можно ожидать от обороноспособности?
Страну вогнали ниже плинтуса, Мрази.
Это и есть настоящие враги отечества, внутренние, реальные враги. Твари.
arye_11 18 сентября 2018 | 14:52
serhio_25__:
А если отпустишь их. то что будет???
Сдерживатель хренов, штаны на жопе лучше сдерживай, чтобы не свалились
serhio_25__ 18 сентября 2018 | 14:59
arye_11: ""А если отпустишь их. то что будет???"" - производство цинковых гробов в Израиле увеличится. Пенсии урежут, потому что надо будет делать новые танки в замен сгоревших.
arye_11 18 сентября 2018 | 15:06
serhio_25__:
В Израиле не хоронят в гробах. Матчасть подтяни и умерь свои влажные мёчты, господин ротмистр диванной кавалерии.
Пол-века назад полуторамиллионный Израиль сломал челюсть всем муслимам купно с их советскими "братьми по оружию".
Сломает и сейчас, когда Россия Израилю не то, что друг. но предпочитает не вмешиваться.
serhio_25__ 18 сентября 2018 | 15:13
arye_11: ""В Израиле не хоронят в гробах."" - мне пофиг, я сказал иносказательно.
arye_11 18 сентября 2018 | 15:20
serhio_25__:
Мальчонка.
Ты мне напоминаешь прыщавого дрочера-онаниста, который понимает, что красивая сисястая соседка ему не то, что не даст, но даже внимания на него не обратит и потому понимая всю несбыточность своих желаний, он разнообразно имеет её в своем воображении во всех позах.
Ну, давай, маленький, еще разок помечтай со стоном, сладко и страстно, о поражении Израиля.
luger_max_otto 18 сентября 2018 | 15:05
Вы хотели сказать- "сдерживать Израиль"?
novirusic 18 сентября 2018 | 14:51
michael_c:
«Это российский позор. Самолет был сбит на расстоянии 33,5 км. от базы Хмеймим, когда он заходил на посадку на минимальной скорости, на минимальной высоте, а наши самолеты, если они стреляли в сторону Сирии, это было за сотни км. Мы никогда в жизни никем не прикрываемся. Нам это не надо», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что вина за произошедшее лежит на сирийских военных.
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Это действительно позор, ведь эти комплексы С-200 проданы Сирии Россией и готовили этих сирийских ракетчиков россияне.
А то что на ракетах не установлена система опознания "свой -чужой" вообще верх идиотизма.
есмли ее нет и на самлете ....
Тогда понятна истерика МО РФ.
дураки не понимают, что так нагло лгать нельзя, израильские самолеты находились более чем в 100 км от берега, а российский заходил на посадку.
sandro_007 18 сентября 2018 | 14:36
Жиды подставили наш самолет под удар сирийских ПВО. Будь они прокляты.
beregov_net 18 сентября 2018 | 14:38
sandro_007: Помолись распятому еврею , может еврейские Иегова их накажет
sandro_007 18 сентября 2018 | 14:39
beregov_net:
Жиды и его отправили на плаху.
michael_c 18 сентября 2018 | 14:42
sandro_007: На плаху ? Похоже , вы , какому-то другому Б.гу молитесь ...
sandro_007 18 сентября 2018 | 14:45
michael_c:
Насчет молиться богу, вам срочно к Невзорову. Он вам на антенне веры объяснит, что это значит.
novirusic 18 сентября 2018 | 15:01
sandro_007: радостно, что у тебя такая истерика, что ты уже не соображаешь что несешь.
Иди посиди у начальника под столом, пидораша, узбагойси.
serge_moro 18 сентября 2018 | 14:48
beregov_net: Солдафоны Коротышки работают в Сирии,как два грушника в Солсбери. Какой ворамикомандующий,такие и солдатики. Я всегда говорил,что воры и убийцы россиян и украинцев не могут иметь классную армию априори. Если забрать у Коротышки ядерное оружие,то маленький Израиль уничтожит всю полумиллионную армию Коротышки. Я в этом уверен потому что во первых у израильтян лучшие самолеты и асы летчикии ,у них огромный опыт бить бандитов и террористов..И главное у них умные генералы и нет дебилов,как золотовы.
kottigr1 18 сентября 2018 | 14:43
sandro_007: Выпущенная по израильскому самолету российским ПВО ракета случайно попала в российский самолет ?.. Вряд ли..
Скорее всего российский самолет был сбит не случайно, а преднамеренно и это хотели свалить на евреев, но только произошла ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ НАКЛАДКА..
Самолеты ВВС Израиля оказались на момент уничтожения ИЛ-20, в очень многих километрах от места событий.. Не получилось подставить евреев и навесить на них сбитый российский самолет.
Эту подставу Путин готовил для Израиля и ради этого пожертвовал своими летчиками..
Он их принес в жертву, как уже раньше принес в жертву батальон Вагнера, сознательно послав их на убой..
serhio_25__ 18 сентября 2018 | 14:50
kottigr1: ""Выпущенная по израильскому самолету российским ПВО ракета случайно попала в российский самолет ?.. Вряд ли.. "" - Лживой Крысе УкропАгитПроп приказал распространить эту методичку на Эхе.
kottigr1 18 сентября 2018 | 14:52
serhio_25__: Насчет своих крыс поговори со своей белочкой.. Если до лечащего врача не можешь добраться..
idruker 18 сентября 2018 | 14:53
sandro_007: Можешь проклинать "жидов" сколько влезет, да только твоему самолету и 15 твоим согражданам это не поможет. Впредь думай как раздавать всяким обезьянам гранаты и летать в пределах их досягаемости.
alcatraz 18 сентября 2018 | 14:59
sandro_007: Ты сандро, уточни для читателей, что эти жыды внутренние, наши, родные. Так точнее будет. Те кто разворовали, обокрали Россию...унизили.
platonnekafrin 18 сентября 2018 | 14:41
Так он уже "осол"?! Глупеет и глупеет на глазах! А те, кто идиотски кнопку жал, умнеют и умнеют.
sergirusso 18 сентября 2018 | 14:45
Он добавил, что система взаимного оповещения действует уже три года и «никогда ничего страшного не происходило»... РАНО ИЛИ ПОЗДНО В МЕСТЕ ГДЕ СОБИРАЕТСЯ МНОГО ВООРУЖЕННЫХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ РАЗЛИЧНЫХ ВЗГЛЯДОВ НА ПРОИСХОДЯЩЕЕ ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ.
germanorum 18 сентября 2018 | 14:47
Сирийского посла вызвать не пробовали?
glotze7 18 сентября 2018 | 14:58
germanorum: За ним свою машину посылать надо...
augustin13 18 сентября 2018 | 14:49
Сбивать, и я проголую за ЕР
sg100 18 сентября 2018 | 14:49
Выебут гарьку по самые гланда, а потому как нехуй! Кто туда звал жидоавиацию?? Мало того, что оккупировали Голанские высоты, где по случайному совпадению потом нефть нашли, так они пользуясь ослабленностью Сирии бомбят многострадальную страну..
compare 18 сентября 2018 | 14:55
sg100: тебе-то,уже отъе...ли? так сиди и зализывай свою з...цу,а не лезь с дурацкими домыслами...
novirusic 18 сентября 2018 | 14:58
sg100: Ты уникальный идиот, просто настолько уникальный, что другого такого нет.
На Голанских высотах нефть была обнаружена через 40 лет после нападения Сирии на Израиль.
И еще деби, Израиль не бомбит Сирию, только иранские объекты в Сирии.
Но Иран сам лезет в Сирию, вот его и ставит раком Израиль.
jetsam 18 сентября 2018 | 14:51
а чего не америкосы? самолет - братья райт - был у них придуман.
вызвать послов пендоских и надрать уши.
да и итальяшек - радио маркони - тоже надрать.
ишь, разбаловались супостаты. мешают с колен вставать.
wingate 18 сентября 2018 | 14:51
Ложь Мин.обороны РФ всем давно и хорошо известна - сбили дедушку ИЛ-20 криворукие и тупые сирийцы, которых готовили к этому сами же русские. Теперь как всегда с больной головы на здоровую - оказывается в их идиотизме виноваты израильтяне, когда это никак не стыкуется с фактами - а зачем они русским военным или мидовцам, там привыкли оперировать мифами и сказками, базирующимися на постоянной лжи и обмане.
ranma 18 сентября 2018 | 14:51
Израильтянам респект!
compare 18 сентября 2018 | 14:53
да...тяжко,когда те,ради кого гибнут россияне,своей глупостью и полным отсутсвием военных навыков,умножают количество этих потерь..по идее,надо намыливать "шишку"башарке и его горе-воякам,ан нельзя-вроде,как "кореша"?
rash 18 сентября 2018 | 14:53
Что ни день - то комедия от власти: МИД сделает выговор Израилю за то что Сирия сбила самолёт.
bandera 18 сентября 2018 | 14:53
Скоро Яков Кедми все растолкует! И скажет что виновата Украина и США. Яков Кедми получит медаль за развал РФ?
peresvet73 18 сентября 2018 | 14:54
Как было сказано в советском кагэбэшном фильме "Государственная граница" - "История чтит поступки, а не болтавню".
hiryrg 18 сентября 2018 | 14:54
Ну так предупреждали же!!!
motooppic 18 сентября 2018 | 14:57
пока западная бешеная стая уродов не будет полностью уничтожена Россией, то ни о какой безопасности в мире не может быть и речи. Россия-ликвидируй западных псов, и демократия восторжествует!
alex55 18 сентября 2018 | 15:07
И по прежнему мучают смутные сомнения - а что вообще ВКС РФ делают в Сирии?
hardbone 18 сентября 2018 | 15:25
>>Это российский позор. Самолет был сбит на расстоянии 33,5 км. от базы Хмеймим, когда он заходил на посадку на минимальной скорости, на минимальной высоте, а наши самолеты, если они стреляли в сторону Сирии, это было за сотни км.
Вот же мерзавец. Надо посадить этого Векслера на землю между мишенями и стреляющими из АК. Стрелкам выдать памятку, где говорилось бы о необходимости стрелять по мишеням по навесной траектории. Ну а если рука у кого-то дрогнет и в Векслера влетит пуля-другая, то так это позор Векслера, но никак не организатора этих стрельб.
mobile_actor 18 сентября 2018 | 15:25
Почему посол Израиля вызван в МИД, а не Башар Асад в Кремль?
vpu2011 18 сентября 2018 | 15:31
Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь
- начните с того, что вы там делали.
Правильно - наводили сирийские ракеты на израильские самолёты. В своё время Израиль потопил за это американский военный корабль разведчик. Тут просто включили свои помехи и хвалённые с-ххх перенацелились на враждебного Израилю разведчика.