Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД РФ в связи с ситуацией с российским самолетом Ил-20, сбитым в Сирии. Об этом ТАСС заявили в российском дипведомстве.

«В связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корен», — указали в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что 17 сентября около 23:00 мск при возвращении на авиабазу Хмеймим над Средиземным морем в 35 километрах от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих. Там уточнили, что «отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия».

Позже в российском военном ведомстве указали, что самолет был сбит системой ПВО Сирии. Израильские летчики, прикрываясь Ил-20, подставили его под огонь комплекса С-200 сообщили в Минобороны РФ.

Заявление Минобороны РФ о том, что израильские летчики подставили Ил-20 под удар сирийских ПВО, не соответствуют действительности. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» израильский политолог Алекс Векслер.

«Это российский позор. Самолет был сбит на расстоянии 33,5 км. от базы Хмеймим, когда он заходил на посадку на минимальной скорости, на минимальной высоте, а наши самолеты, если они стреляли в сторону Сирии, это было за сотни км. Мы никогда в жизни никем не прикрываемся. Нам это не надо», — сказал эксперт. Он подчеркнул, что вина за произошедшее лежит на сирийских военных.

А.Векслер также отметил, что Россия знала о «взлете всех наших самолетов, им было сообщено», так же как израильским военным о взлете Ил-20.

Он добавил, что система взаимного оповещения действует уже три года и «никогда ничего страшного не происходило».

По его словам, инцидент «сделает более сложными» отношения России и Израиля.

Эксперт заключил, что Израиль не имеет ничего против режима Башара Асада, «а что касается иранских баз на территории Сирии», то Израиль продолжит их уничтожать.

Минобороны РФ обвинило Израиль в том, что израильские летчики подставили российский Ил-20 под удар сирийских ПВО. В частности, в оборонном ведомстве утверждают, что израильские военные предупредили Россию об ударе по провинции Латакия лишь за минуту. Это не позволило вывести российский самолет из зоны атаки.