СКР заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо

Следственный комитет заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», последний написал заявление в правоохранительные органы накануне. Он сообщил, что еще в 2004 году его похитили в центре Москвы.

Племянник Тельмана Исмаилова отрицает свою причастность к похищению Авраама Руссо. Об этом сообщил его адвокат.