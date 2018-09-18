СКР заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо
Следственный комитет заподозрил бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова в организации похищения певца Авраама Руссо. Как сообщает газета «КоммерсантЪ», последний написал заявление в правоохранительные органы накануне. Он сообщил, что еще в 2004 году его похитили в центре Москвы.
Племянник Тельмана Исмаилова отрицает свою причастность к похищению Авраама Руссо. Об этом сообщил его адвокат.
Комментарии4
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abuvgrobu 18 сентября 2018 | 14:31
Где он был все эти 14 лет ? А теперь пытается интерес к себе подогреть любыми возможными способами, никому не нужный клоун.. "Певец", тля..
vlasti_kranty 18 сентября 2018 | 14:45
Оперативненько......не прошло и 14 лет....
sg100 18 сентября 2018 | 15:03
Нахватались и наши у запада.. Может поднатужится и вспомнит, не изнасиловали его случайно комсомольцы в 80-х. Какой-нибудь Ромка
yulyatsikina 18 сентября 2018 | 15:24
C удoвoльcтвием paздвину нoжки для кyни и cдeлaю шикaрный минeтик c пpoдолжением взaмeн! Пиши мнe нa caйтe http://clck.ru/EP3fz