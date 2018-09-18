Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня официально вступил в должность. Он пообещал, что выполнит наказы москвичей и учтет идеи соперников.

На церемонии инаугурации присутствовал Владимир Путин. Он отметил, что Собянин умеет решать самые сложные задачи.