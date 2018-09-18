Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня официально вступил в должность
Мэр Москвы Сергей Собянин сегодня официально вступил в должность. Он пообещал, что выполнит наказы москвичей и учтет идеи соперников.
На церемонии инаугурации присутствовал Владимир Путин. Он отметил, что Собянин умеет решать самые сложные задачи.
Комментарии3
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kochar 18 сентября 2018 | 14:26
"...Он отметил, что Собянин умеет решать самые сложные задачи."
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За эти бабки можно было всю страну покрыть асфальтом и золотой крошкой посыпать.
Вот это была бы сложная задача,а ковырять асфальт каждый год в одном и том же месте и дороже чем в США-это считается архисложной задачей.
Брависимо.
sokal123 18 сентября 2018 | 14:28
Маладец ! Стойкий пехотинец! Боже ,спаси Москву.
zolingen 18 сентября 2018 | 14:29
Плиточный марафон продолжается