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14:00, 18 сентября 2018

Оба кандидата на пост губернатора Хабаровского края продолжат участие в выборах

Повторное голосование состоится, как и планировалось, 23 сентября, — заявили в местном Избиркоме.

Сегодня оба кандидата проигнорировали дебаты, при этом в эфире были показаны их видеообращения. Действующий глава края Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику, представителю ЛДПР Сергею Фургалу, работу.

Фургал предложение принял.

При этом Фургал подчеркнул, что от участия во втором туре не отказывается. В первом туре он обошел Шпорта на  0,19%.

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