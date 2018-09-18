Суд Петрозаводска должен начать повторное рассмотрение уголовного дела главы карельского «Мемориала»
Его обвиняют в развратных действиях в отношении приемной дочери.
Заседание уже несколько раз переносилось. Изначально оно было назначено на 25 июля, но его отложили, поскольку Юрий Дмитриев проходил психиатрическую экспертизу в Петербурге. Сегодня оно также не началось вовремя. Как передает местный интернет-журнал «Республика», сейчас ученый продолжает знакомиться с материалами уголовного дела.
Дмитриева арестовали в декабре прошлого года по обвинению в изготовлении детской порнографии. По версии следствия, на протяжении нескольких лет он фотографировал обнаженной свою приемную дочь. Сам историк объяснял, что делал это в медицинских целях. Этой весной суд его оправдал по двум из трех статьей, назначив ограничение свободы за хранение оружия. Однако, в июне правозащитника вновь задержали. Теперь уже по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Неделю назад историка лишили права опеки. Кроме того, Верховный суд Карелии отменил первый приговор и направил дело на новое рассмотрение. Вот это разбирательство и должно начаться сегодня. Расследование второго дела продолжается.
Дмитриев вину не признает. Коллеги карельского исследователя сталинских репрессий считают все происходящее с ним местью силовиков.
Комментарии3
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blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 14:17
Престарелый педофил может прекратит насильственные действия сексуального характера по отношению к малолетним?
После Суда и наказания.
Необходимо проверить его на причастность и к другим подобным преступлениям!
rash 18 сентября 2018 | 14:21
Ну с прокуратурой всё понятно, там любят семейные династии от нквдшных палачей, но в судах, вроде, было не так.
abuvgrobu 18 сентября 2018 | 14:33
Надеюсь, не выкрутится педофилище.. "Учёный" , ля..