Суд Петрозаводска должен начать повторное рассмотрение уголовного дела главы карельского «Мемориала»

Его обвиняют в развратных действиях в отношении приемной дочери.

Заседание уже несколько раз переносилось. Изначально оно было назначено на 25 июля, но его отложили, поскольку Юрий Дмитриев проходил психиатрическую экспертизу в Петербурге. Сегодня оно также не началось вовремя. Как передает местный интернет-журнал «Республика», сейчас ученый продолжает знакомиться с материалами уголовного дела.

Дмитриева арестовали в декабре прошлого года по обвинению в изготовлении детской порнографии. По версии следствия, на протяжении нескольких лет он фотографировал обнаженной свою приемную дочь. Сам историк объяснял, что делал это в медицинских целях. Этой весной суд его оправдал по двум из трех статьей, назначив ограничение свободы за хранение оружия. Однако, в июне правозащитника вновь задержали. Теперь уже по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Неделю назад историка лишили права опеки. Кроме того, Верховный суд Карелии отменил первый приговор и направил дело на новое рассмотрение. Вот это разбирательство и должно начаться сегодня. Расследование второго дела продолжается.

Дмитриев вину не признает. Коллеги карельского исследователя сталинских репрессий считают все происходящее с ним местью силовиков.