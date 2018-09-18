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Эксклюзив Эха 14:00, 18 сентября 2018

Врачи берлинской больницы «Шарите» рассказали, что основателя Pussy Riot, по всей вероятности, отравили

Врачи берлинской университетской больницы «Шарите» рассказали, что основателя группы Pussy Riot Петра Верзилова, по всей вероятности, отравили. В настоящее время его состояние далось стабилизировать и опасности для жизни нет.

Профессор Карл Макс Айнхойпль подчеркнул, что Верзилов был доставлен в больницу на частном транспорте по желанию семьи, которая надеялась, что компетентные немецкие врачи помогут в лечении. Берлин был избран прежде всего потому, что он находится недалеко от Москвы. Верзилов обладает канадской страховкой, которая будет нести затраты на лечение. Директор больницы отметил, что врачи не действуют по указанию администрации канцлера и МИД ФРГ. Они, а также посольство Канады лишь были проинформированы со стороны больницы ввиду высокого политического резонанса. Директор медицинской клиники по нефрологии и интенсивной медицине внутренних органов профессор Кай-Уве Экардт исходит из того, что причиной быстрого ухудшения состояния пациента была экстремально высокая доза отравляющего вещества. Врачи предполагают, что его подача внешней. Уже существующее заболевание при таких симптомах исключено. Точная химическая формула этой антиколергенной субстанции пока не установлена.

Профессор Экардт рассказал «Эху», что пока невозможно дать информацию о том, когда удастся с точностью установить использованное вещество. Однако ввиду чрезвычайно высокой дозы субстанции сознательный прием наркотиков исключен. Указаний на проблему с наркотиками у врачей нет. Подобное вещество содержится во многих медицинских препаратах, в том числе тех, которые применяются для лечения деменции. Его состав похож на субстанцию копаломин, которая есть также в белладонне. В практике лечащего врача не было подобного случая, однако злоупотребление этой субстанцией уже документировано в медицинской литературе. Через шесть дней после момента отравления невозможно с точностью сказать, достаточна ли была его доза для летального исхода. Однако это также не исключается. В настоящее время у Петра поражена вегетативная нервная система. В больнице проводится соответствующее лечение. По словам берлинских врачей, коллеги предоставили им все материалы о предыдущем обследовании. Указаний на ошибки в лечении не найдено. Врачи больницы «Шарите» подчеркнули, что уже наметилась тенденция на постепенное улучшение состояния. Хотя Петр по-прежнему галлюцинирует, он уже может вставать и передвигаться.

Врачи подчеркнули, что прогнозы на выздоровление Петра Верзилова высоки.

Комментарии

21

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blinorozhiy_chmo 18 сентября 2018 | 14:14

Ага.
Наркотой и алкоголем... этого любителя шмали.

parasuk_ 18 сентября 2018 | 14:16

Либерашек губят пристрастие к наркотикам и гомосексуализму

mozhem_povtorit 18 сентября 2018 | 14:17

Неудивительно, Путин не смог пережить забег Верзилова на финальном матче своего чемпионата и как крыса подло отомстил.

parasuk_ 18 сентября 2018 | 14:22

mozhem_povtorit: Может хорваты решили отмстить ;)

nersesov 18 сентября 2018 | 14:55

mozhem_povtorit: вы, вероятно, хотели сказать, что отомстил, отравив его как крысу ? Крыс же травят, вот и здесь то же что-то в этом роде.

kara 18 сентября 2018 | 14:17

короче, доказать не можем, но точно отравили и точно русские. да в москве все сделали правильно и ничего не скрыли, но блин, шесть дней прошло....
еще одна жертва рэжима

alxab 18 сентября 2018 | 14:21

Одни гниды отравили человека, другие - над этим глумятся. Россия превращается в зоопарк. Какой позор...

compare 18 сентября 2018 | 14:32

alxab: самое отвратительное,что глумятся-то,такие же терпилы,подонки и оборванцы,по-сути,нищеброды,слаще морковки ничего не видевшие...их имеют,во все входы-выходы,и их детей поимеют и внуков и те,спасибо должны будут говорить и "сапог" целовать...вот что противно и весьма пессимистично для будущего земель российских-ибо рабы,улюлюкающие от радости,когда страдают им подобные,не смогут создать ничего,просто не смогут..и ладно бы,если только в них была загвроздка,в рабах этих глупых на генетическом уже уровне,так есть же еще и "сосед",великий по масштабу и экономике,по людским ресурсам-первй в мире-он,из под своих прищуренных век смотрит на это вырождение с удовлетворением и сидит на "берегу реки,в ожидании "пловца"...

sg100 18 сентября 2018 | 14:43

alxab:
Ты бы, подонок, помалкивал уж. Посмотри, мразь, как твоя крысинная стая глумится в темах про сбитый самолет. Пшел вон, щенок!!! А еще лучше в Германию, в одну койку с Педенькой..

compare 18 сентября 2018 | 14:26

не страна стала,а двор Медичи-травят ,кого ни попадя...

estamp 18 сентября 2018 | 14:31

Бррр!
"Точная химическая формула этой антиколергенной субстанции пока не установлена....
... евозможно дать информацию о том, когда удастся с точностью установить использованное вещество.
.... Подобное вещество содержится во многих медицинских препаратах, ..."
---
Надеюсь не я один вижу, что врачи темнят.

parasuk_ 18 сентября 2018 | 14:35

estamp: не могут же они прямо сказать, что под видом жертвы пу им подсунули дознувшегося торчка.

sg100 18 сентября 2018 | 14:45

estamp:
Российские спецслужбы темнят. Отравили, а чем не говорят.

dwon 18 сентября 2018 | 14:33

Уже совсем не интересно. Нет фактов.

ulagai 18 сентября 2018 | 14:35

У чекистов,как что,давай всех травить.Прям,средневековье какое то.

sam2018 18 сентября 2018 | 14:35

Это был не "новичок", а специальный "дурачок" !

neon001 18 сентября 2018 | 14:36

может новых грушников так обучают. выбирают сначала менее защищенную цель.

abuvgrobu 18 сентября 2018 | 14:38

Однако ввиду чрезвычайно высокой дозы субстанции сознательный прием наркотиков исключен.
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Понятно. Иными словами сам приём наркотиков присутствует.. Передоз, в общемм
Я так и предполагал.. Тогда все нюхачи и ширяльщики, двинувшие кони, тоже были отравлены..

sg100 18 сентября 2018 | 14:40

> Его состав похож на субстанцию копаломин, которая есть также в белладонне.

Все таки ширнулся паршивец..

> сознательный прием наркотиков исключен.

Он уже в бессознательном догонялся

> В настоящее время у Петра поражена вегетативная нервная система.

Она была пражена уже тогда, когда в музее свою шлюху трахал...


Такое чувство что наши спецлужбы уже всех отравили, кого надо, а теперь всякое говно подчищают. Алкаша Кара-Мурзу, дебила, бегающего в милицейской форме, любителя всунуть между мороженных куриц, бывшего предателя, который уже отсидел и выпнули пинком под жопу с Родины.. Осталось брдичих собак отравить.. )))

motooppic 18 сентября 2018 | 14:51

очередной наркоман-педрилла в Берлин к своим лечиться поехал...

don_ballon 18 сентября 2018 | 14:53

К отечественным эскулапам Верзилов попал свежеотравленным и они не определили его отравление как наркотическое. Про "кровавую гэбню" стали писать с иронией. Не улетучилась она ещё, дорогие товарищи? Список отравленных уже очень длинный, а сколько тихо сгинули? Нет статьи УК, которую бы не нарушили чеканы, а теперь они ещё и при власти.

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