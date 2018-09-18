Врачи берлинской больницы «Шарите» рассказали, что основателя Pussy Riot, по всей вероятности, отравили

Врачи берлинской университетской больницы «Шарите» рассказали, что основателя группы Pussy Riot Петра Верзилова, по всей вероятности, отравили. В настоящее время его состояние далось стабилизировать и опасности для жизни нет.

Профессор Карл Макс Айнхойпль подчеркнул, что Верзилов был доставлен в больницу на частном транспорте по желанию семьи, которая надеялась, что компетентные немецкие врачи помогут в лечении. Берлин был избран прежде всего потому, что он находится недалеко от Москвы. Верзилов обладает канадской страховкой, которая будет нести затраты на лечение. Директор больницы отметил, что врачи не действуют по указанию администрации канцлера и МИД ФРГ. Они, а также посольство Канады лишь были проинформированы со стороны больницы ввиду высокого политического резонанса. Директор медицинской клиники по нефрологии и интенсивной медицине внутренних органов профессор Кай-Уве Экардт исходит из того, что причиной быстрого ухудшения состояния пациента была экстремально высокая доза отравляющего вещества. Врачи предполагают, что его подача внешней. Уже существующее заболевание при таких симптомах исключено. Точная химическая формула этой антиколергенной субстанции пока не установлена.

Профессор Экардт рассказал «Эху», что пока невозможно дать информацию о том, когда удастся с точностью установить использованное вещество. Однако ввиду чрезвычайно высокой дозы субстанции сознательный прием наркотиков исключен. Указаний на проблему с наркотиками у врачей нет. Подобное вещество содержится во многих медицинских препаратах, в том числе тех, которые применяются для лечения деменции. Его состав похож на субстанцию копаломин, которая есть также в белладонне. В практике лечащего врача не было подобного случая, однако злоупотребление этой субстанцией уже документировано в медицинской литературе. Через шесть дней после момента отравления невозможно с точностью сказать, достаточна ли была его доза для летального исхода. Однако это также не исключается. В настоящее время у Петра поражена вегетативная нервная система. В больнице проводится соответствующее лечение. По словам берлинских врачей, коллеги предоставили им все материалы о предыдущем обследовании. Указаний на ошибки в лечении не найдено. Врачи больницы «Шарите» подчеркнули, что уже наметилась тенденция на постепенное улучшение состояния. Хотя Петр по-прежнему галлюцинирует, он уже может вставать и передвигаться.

Врачи подчеркнули, что прогнозы на выздоровление Петра Верзилова высоки.