Трамп распорядился обнародовать часть документов по так называемому вмешательству России в ход выборов США

Дональд Трамп распорядился обнародовать часть документов по так называемому вмешательству России в ход президентской предвыборной кампании, намереваясь дискредитировать ведущееся расследование, считают некоторые наблюдатели в Соединенных штатах.

Как сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома, материалы, представляющие собой доклады ФБР о результатах слежки за бывшим советником президента Картером Пейджем, о беседах, проведенных спецслужбой в Департаменте юстиции, а также смс-сообщения с правительственных мобильных телефонов, принадлежавших нескольким чиновникам Департамента были востребованы для обнародования по запросу сразу нескольких комитетов Конгресса. Глава Комитета по делам разведки республиканец Девин Нунес уже давно просил Белый дом предать их гласности в рамках кампании по разоблачению нарушений, допущенных спецслужбами в ходе расследования, напоминает Фокс-ньюз. Издание Нью Рипаблик напрямую утверждает, что предстоящее обнародование документов задумано Трампом для того, чтобы наказать его противников. Конгрессмен Нунес в интервью Фокс-Ньюз заметил, что его сторонникам по партии нужно, чтобы секретные документы, доказывающие несостоятельность так называемого Раша-гейт, были опубликованы до начала ноября, когда в США пройдут промежуточные выборы.

Конгрессмен заявил, что из-за дезинформационной кампании в ряде американских СМИ, до 20 процентов граждан США верят в то, что Дональд Трамп и руководство Республиканской партии находятся под контролем администрации Владимира Путина.