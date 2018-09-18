Комплекс сирийских ПВО сбил над Средиземном морем российский самолет Ил-20, однако в Минобороны РФ обвиняют Израиль

Комплекс сирийских ПВО сбил над Средиземном морем российский самолет Ил-20, однако в Министерстве обороны России обвиняют во всем Израиль. Опасная ситуация сложилась неслучайно, — утверждает официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

На борту самолета находились 15 российский военнослужащих. Они погибли. В министерстве обороны не исключили ответных мер.

Согласно последним сообщениям, посол Израиля вызван в МИД России. В Кремле сказали, что будут анализировать сложившуюся ситуацию.

Инцидент никак не повлияет на отношения Москвы и Дамаска, — уверен сенатор Франц Клинцевич.

Трагедия с Ил-20 не приведет к каким-либо значительным изменениям в отношениях между странами, — считает востоковед Александр Шумилин.

По словам Шумилина, произошедшее не повлияет и на российско-турецкий план по стабилизации обстановки на севере Сирии.