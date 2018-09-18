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Эксклюзив Эха 14:00, 18 сентября 2018

Комплекс сирийских ПВО сбил над Средиземном морем российский самолет Ил-20, однако в Минобороны РФ обвиняют Израиль

Комплекс сирийских ПВО сбил над Средиземном морем российский самолет Ил-20, однако в Министерстве обороны России обвиняют во всем Израиль. Опасная ситуация сложилась неслучайно, — утверждает официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

На борту самолета находились 15 российский военнослужащих. Они погибли. В министерстве обороны не исключили ответных мер.

Согласно последним сообщениям, посол Израиля вызван в МИД России. В Кремле сказали, что будут анализировать сложившуюся ситуацию.

Инцидент никак не повлияет на отношения Москвы и Дамаска, — уверен сенатор Франц Клинцевич.

Трагедия с Ил-20 не приведет к каким-либо значительным изменениям в отношениях между странами, — считает востоковед Александр Шумилин.

По словам Шумилина, произошедшее не повлияет и на российско-турецкий план по стабилизации обстановки на севере Сирии.

Комментарии

89

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maslov1958 18 сентября 2018 | 14:24

Асад уже расстрелял расчет СС-200 ПВО Сирии?

punyoshohlai 18 сентября 2018 | 14:27

maslov1958: Асад уже расстрелял

Кто ж ему позволит расстрелять российских офицеров? Или таки да?

vovan72 18 сентября 2018 | 14:28

Евреи виноваты всегда! Тем более если сирийские братья убили российских!

neyexo 18 сентября 2018 | 14:41

vovan72: хотелось бы услышать Соловьева и Шайтановского

beregov_net 18 сентября 2018 | 14:30

Терзают смутные сомнения , у посла медальон , у Шпака магнитофон ... На Донбассе Боинг , в Сирии ИЛ-20

ly4_sveta 18 сентября 2018 | 14:30

Да нет, конечно, - не повлияет, не приведёт, не
изменит, не усложнит... Вон с турками какими
друзьями стали, а как бросались помидорами
после сбитого ими нашего самолета. Больше
«пушечного мяса» на амбиции, утехи и прочие
военные забавы кровожадного маньяка-параноика!
Ведь это так нравится дурачинам-простофилям.

augustin13 18 сентября 2018 | 14:31

Трут комментарии сыны иегововы

beregov_net 18 сентября 2018 | 14:33

augustin13: augustin13: Когда комментов становится много лента обнуляется , вверху после "Комментарии" выбери ВСЕ , комменты все на месте

augustin13 18 сентября 2018 | 14:36

beregov_net:да откуда их много взять, комментариев-то. Сбили , сволочи, российских парней, ответят стократно, тысячекратно

wingate 18 сентября 2018 | 14:44

augustin13: - с вашего криворукового асада и спрашивайте - те кто их учил стрелять и готовил, страна дураков.

augustin13 18 сентября 2018 | 14:54

wingate: Да зачем с криворуких спрашивать? Спросят с кривосовестныхс

seva1223 18 сентября 2018 | 14:36

Да разобратся в сути самое важное, найти первоисток причины, так вот как заявили в МО виноват был пьяный фельшер который 2 уронил на пол ребенка 7 октября 1952 г Марии Ивановны Шеломовой...

addi 18 сентября 2018 | 14:50

Полуметровые тульи на бОшках наших "полководцев" мешают(ох, как мешают !)
правильно оценить происходящее на сирийской военной кампании. Боятся, что за все
их промахи, наш "генералиссимус" вместо "аэродромов" нахлобучит ИМ пилотки....

dr_celluloid 18 сентября 2018 | 14:58

Так! Сирийцы сбили российский самолет - виноваты опять жиды?
Верю, верю, конечно! Только можно ли помедленнее - я не успеваю записывать чему верить надо:
1. Десятилетие великих побед.
2. Армянск отравили укропы, отказавшись поставлять в наш крым воду бесплатно.
3. Двух гомиков подставило в Солсбери М-6.
4. Навальный наврал про капусту и теперь получит шпицрутенов перед строем.
5. Боинг сбит украинским самолетом (зачеркнуто!). Подставлен испанским диспетчером (зачеркнуто!). Сбит украинским "Буком" - вот и запись в журнале присутствует, а все остальное - ролики в интернете.
6. В Приморье коммунисты подсунули около 20 000 биллютеней за ЕДРо, чтобы подставить действующего губернатора.
И это все - за неполный месяц. Что же за 10 лет-то будет?!!

vpu2011 18 сентября 2018 | 15:25

Минобороны РФ обвиняют Израиль - само собой, не себя же родимых винить. И не Асада, его зад дороже росейских солдат.

Конечно ситуация сложилась не случайно - Решили летать во время израильского налёта, чтобы наводить сирийские пво своим самолётор разведчиком. Израиль в ответ включил помехи и перенавёл ракеты на вражеский самолёт.

Так что тут росее либо трусы надеть, либо крестик снять.

samkos 18 сентября 2018 | 15:37

Сирия сбила самолёт, а обвиняют Израиль ? Однако.

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