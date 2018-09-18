Дональд Трамп объявил о введении новых 10-процентных пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых 10-процентных пошлин на товары из Китая на 200 миллиардов долларов. Они вступят в силу 24 сентября.
Комментарии3
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posta2006 18 сентября 2018 | 13:53
Да уж, первоочередная задача! Себя любимых никогда не забудут
drgonish 18 сентября 2018 | 13:54
А как же конкуренция, рынок?
Что же теперь делать, хомки, когда главный рыночник слился и перешел к мерам тарифного регулирования? Значит нам врали, что плановая экономика - это плохо, да? ДА?
sasass 18 сентября 2018 | 13:57
Трамп очень быстр - объявляет и тут же внедряет...