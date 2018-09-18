Депутаты Госдумы сократили на треть размер штрафа за прогул пленарного заседания
Депутаты Госдумы сократили на треть размер штрафа за прогул пленарного заседания. Штраф сократили с 60 тысяч до 40 тысяч рублей, исходя из средней депутатской зарплаты в 360 тысяч рублей, — отмечает издание «Медуза». Штрафы уменьшили после того, как количество заседаний в месяц увеличилось вдвое.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с момента введения штрафов парламент сэкономил на зарплатах 28 миллионов рублей.
Комментарии1
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nemez1 18 сентября 2018 | 13:41
за прогул, даёшь отгул или премию, депутанту гасдумки.