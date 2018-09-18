Депутаты Госдумы сократили на треть размер штрафа за прогул пленарного заседания. Штраф сократили с 60 тысяч до 40 тысяч рублей, исходя из средней депутатской зарплаты в 360 тысяч рублей, — отмечает издание «Медуза». Штрафы уменьшили после того, как количество заседаний в месяц увеличилось вдвое.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что с момента введения штрафов парламент сэкономил на зарплатах 28 миллионов рублей.