Миллионы людей в России до сих пор не обеспечены нормальной питьевой водой. Число смертельных случаев, связанных с загрязнением воды, практически сравнялось со статистикой смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Эти выводы содержатся в докладе, подготовленном Комитетом Госдумы по природным ресурсам, — сообщает «Российская газета».

Самые неблагополучные по доле населения, употребляющего недоброкачественную воду, — Вологодская, Курганская и Костромская области, а также Карачаево-Черкесия.