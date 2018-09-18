Миллионы людей в России до сих пор не обеспечены нормальной питьевой водой
Миллионы людей в России до сих пор не обеспечены нормальной питьевой водой. Число смертельных случаев, связанных с загрязнением воды, практически сравнялось со статистикой смертности в дорожно-транспортных происшествиях. Эти выводы содержатся в докладе, подготовленном Комитетом Госдумы по природным ресурсам, — сообщает «Российская газета».
Самые неблагополучные по доле населения, употребляющего недоброкачественную воду, — Вологодская, Курганская и Костромская области, а также Карачаево-Черкесия.
Комментарии10
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tv_victim 18 сентября 2018 | 13:38
Нигерия в снегах.... Верхняя Вольта с ракетами.... Супердержава, чо....
tvitov66 18 сентября 2018 | 13:43
tv_victim: Миллионы людей в России до сих пор не обеспечены канализацией и водопроводом - гадют в дырку в полу ... СВЕРХДЕРЖАВА!
platonnekafrin 18 сентября 2018 | 13:47
tvitov66: Какая-то ИРОНИЯ, САРКАЗМ! Да, СВЕРХДЕРЖАВА! А вы поробуйте при минус шестьдесят (хотя бы) по-большому. СУПЕРЛЮДИ!
vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 13:38
А на фига "миллионам людей в России" "нормальная питьевая вода?"
Главное, чтобы Столица Нашей Родины - Город-Герой Москва жила хорошо и в воде, "нормальной питьевой" не нуждалась.
ansh 18 сентября 2018 | 13:40
Встали с колен, так, что безопасной воды не хватает.
Слава вождю!
Он знает, что делает... Помогает Сирии, например. Или Абхазии, Ю.Осетии, Приднестровью, непризнанным ДНР-ЛНР... спонсирует Белоруссию.... Россия подождёт...
platonnekafrin 18 сентября 2018 | 13:41
Вот сколько, например, у Чайки сыновей?! Вот почему бы одному из них не взяться за снабжение населения водой!? А сечинский ребенок ей бы дул бутылки! Медведев младший пробки заворачивал, а Путин оставался тем же президентом!
aleks50 Алексей Клубников 18 сентября 2018 | 13:42
Так в приоритете Сирия. А людишки должны понимать, что Вова заскрепоносенный знает на что тратить бюджет страны.
ss2020 18 сентября 2018 | 13:45
вова-II застенчивый: не в воде счастье, ...а имей сто друзей миллиардеров... и рейтинг!)))
y3emen1 18 сентября 2018 | 13:48
" а зачем вам нормальная питьевая вода, кода у вас и так здоровья нет?"
gennady_77 18 сентября 2018 | 13:49
грызлову с петриком приготовиться!