Действующий губернатор Хабаровского края предложил сопернику на выборах, должность зампредседателя правительства

Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику на выборах, депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу должность заместителя председателя правительства. Фургал согласился. Обращение кандидатов показали по местному телевидению вместо дебатов, которые планировались перед вторым туром.

Губернатор заявил, что работая вместе с Фургалом, они смогут выполнить предвыборные обещания.

Кандидат от ЛДПР, в свою очередь, объяснил, почему принял предложение губернатора.

При этом свою кандидатуру Фургал снимать не стал.

В избирательной комиссии региона «Интерфаксу» сказали, что не станут отменять второй тур губернаторских выборов из-за договоренности кандидатов, поскольку законом это не предусмотрено.