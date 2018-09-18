Действующий губернатор Хабаровского края предложил сопернику на выборах, должность зампредседателя правительства
Действующий губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт предложил своему сопернику на выборах, депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу должность заместителя председателя правительства. Фургал согласился. Обращение кандидатов показали по местному телевидению вместо дебатов, которые планировались перед вторым туром.
Губернатор заявил, что работая вместе с Фургалом, они смогут выполнить предвыборные обещания.
Кандидат от ЛДПР, в свою очередь, объяснил, почему принял предложение губернатора.
При этом свою кандидатуру Фургал снимать не стал.
В избирательной комиссии региона «Интерфаксу» сказали, что не станут отменять второй тур губернаторских выборов из-за договоренности кандидатов, поскольку законом это не предусмотрено.
Комментарии3
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tv_victim 18 сентября 2018 | 13:36
Чисто бабло затраченное на "выборную кампанию" отбить, а через год - пинка под зад.
vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 13:43
Другими словами: "Ты нагнись, а я уж постараюсь".
Тем более, что не впервой.
mikluho_m 18 сентября 2018 | 13:51
А Фургал этот тоже пида... т.е. гей, как Жириновский?
Если да - то ему не место в правительстве.
Это будет гей-пропаганда.