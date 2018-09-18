Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов мог быть отравлен

Это предположение весьма правдоподобно, сообщил врач берлинской клиники, где сейчас находится Верзилов. По словам врача, Кайя-Уве Экардта, нет никаких признаков того, что это была передозировка лекарственных препаратов.

Сейчас пострадавший в сознании. Угрозы его жизни нет, — сообщает «Интерфакс».