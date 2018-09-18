Издатель «Медиазоны» Петр Верзилов мог быть отравлен
Это предположение весьма правдоподобно, сообщил врач берлинской клиники, где сейчас находится Верзилов. По словам врача, Кайя-Уве Экардта, нет никаких признаков того, что это была передозировка лекарственных препаратов.
Сейчас пострадавший в сознании. Угрозы его жизни нет, — сообщает «Интерфакс».
Комментарии10
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glotov 18 сентября 2018 | 13:33
Самый страшный яд - его собственный гной.
kottigr1 18 сентября 2018 | 13:36
glotov:
Далеко не "Новичок" - злой, кремлевский старичок..
echomazy___etnopamoyka 18 сентября 2018 | 13:48
А Петюне дохтора в очко заглянули? Может быть у него там курица тухнет, от этого и интоксикация была?
danko_durka 18 сентября 2018 | 13:35
Новичек. Где данко1 спец по новичку?
sam2018 18 сентября 2018 | 13:38
Что опять навичок ?
vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 13:41
У Петрова и Боширова алиби - они смотрели на Солсбергскую церковь.
sam2018 18 сентября 2018 | 13:43
Никакой не "новичок", это явно "дурачок"
parasuk_ 18 сентября 2018 | 13:51
Спайсы несвежие попались :)
dwon 18 сентября 2018 | 13:55
Это предположение весьма правдоподобно, сообщил врач берлинской клиники
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Опять пресловутое хайли лайкли. Этими "возможно" и "правдоподобно" закормили. Факты где? Одна пустая болтовня.
y3emen1 18 сентября 2018 | 13:57
о как, у просроченного пересидента и "новичок" просрочен