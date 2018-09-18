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13:30, 18 сентября 2018

Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД России

Это связано с ситуацией вокруг российского самолета-разведчика Ил-20, сбитого в Сирии, — заявили журналистам на Смоленской площади.

Министерство обороны России считает Израиль виновным в гибели российского самолета в Сирии. Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики, система отражала удар израильской авиации, — заявили в Министерстве обороны. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Москве рассматривают действия Израиля как враждебные. По данным Минобороны, Израиль не уведомил заранее о своих действиях командование российских сил в Сирии – информация поступила буквально за минуту до удара.

Также в министерстве заявили о праве на адекватные ответные действия.

Комментарии

41

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danko_durka 18 сентября 2018 | 13:32

ЭТО ПРАВИЛЬНО.

pyco_mypucmo 18 сентября 2018 | 13:33

Он гнул винты у ИЛа-18
И требовал немедля парашют.

Высоцкий ещё пел. ИЛ-20 -- один из спецвариантов того же ИЛа-18. Космические, блин, войска летают на 50-тилетнем хламе, а триллионы зелени по виолончелям заныканы.

dataan 18 сентября 2018 | 13:38

Ну понятно, что пиндосы сказали Израилю эту подставу сотворить. И понятно за то, что в Идлибе при недавней нашей бомбежке погибло несколько пиндосовских инструкторов. Это такая война сейчас. Ничего не поделаешь.

kottigr1 18 сентября 2018 | 13:48

dataan: Израиль виноват в том, что выпущенная по израильскому самолету российским ПВО ракета попала в российский самолет ?

vvietham 18 сентября 2018 | 13:51

kottigr1: Израиль виноват

Израиль виноват в акте агрессии против суверенного государства

За это полагаются санкции и международный трибунал

tvitov66 18 сентября 2018 | 13:39

pyco_mypucmo: не должны евреи за чужими спинами прятаться - это святое место наш нацЛидер застолбил ещё 4 марта 2014г «Мы будем стоять не спереди, а сзади женщин и детей»(с)
Так что пусть теперь израильтяне отвечают перед Российским союзом правообладателей и г-ном Мигалкиным лично!

kindman_a 18 сентября 2018 | 13:42

Жалко, очень жалко ребят-летчиков.
И, видимо - прощай, безвизовый Эйлат.ю

vvietham 18 сентября 2018 | 13:46

kindman_a: прощай, безвизовый Эйлат.ю

Израиль совершил акт агрессии в отношении Сирии, но ни ООН, ни страны НАТО его не осудили. Следовательно международное право допускает асимметричный ответ РФ эквивалентный израильскому, но в отношении карателей на Украине, которые обстреливают мирных граждан.

Турция впала в экономический кризис, когда ее перестали посещать рос. туристы. Израиль на очереди.

kindman_a 18 сентября 2018 | 13:51

vvietham:

Израиль защищает своих граждан.
Израиль лечит весь мир, участь Турции ему не грозит.

vvietham 18 сентября 2018 | 13:56

kindman_a: Израиль защищает своих граждан.

На территории Сирии?

Тогда так и РФ может защищать своих граждан в НовоРоссии?

вы уж определитесь как можно быстрее

Турция уже подавилась своими помидорами после сбитой Су-шки, а Израилю маячит подавится не только падением турпотока из РФ, но и сирийскими С-300

rogerrabbit 18 сентября 2018 | 13:53

vvietham: Турция впала в экономический кризис, когда ее перестали посещать рос. туристы

страшное дело

российские туристы - страшное оружие, оказывается...
в особенности, когда головной мозг атрофирован

arye_11 18 сентября 2018 | 13:57

vvietham:

Израиль совершил акт агрессии в отношении Сирии,
_______________________________________________
Кака-така "агрессия", дятел ты, малахольный???
Израиль уже 70 лет находится в состоянии войны с Сирией, с 16 мая 1948 года, когда Сирия в составе коалиции совершила акт агрессии против Израиля, и ему совершенно не нужны ничьи разрешения и указания, чтобы в любом месте и в любое время бить своего врага.

vvietham 18 сентября 2018 | 13:49

tvitov66: прощай, безвизовый Эйлат.ю

думаю международный трибунал по Ил-20 будет аналогичен тому, что был создан по MH17

Туристическая отрасль Израиля еще ни раз вспомнит "хорошим" словом своих деревянных военных

tvitov66 18 сентября 2018 | 13:53

vvietham: вы желаете международный трибунал за смешить до смерти? Это международным экстремизмом попахивает!

iris955 18 сентября 2018 | 13:56

Россия оставляет за собой право на ответные шаги в отношении Израиля. И это правильно.

zztop1960 18 сентября 2018 | 13:52

danko_durka: Первый самолёт поражён ! Первый самолёт , который сбили российские ПВО , оказался тоже российским. В случае ядерной войны , Россия с начала поразит российские города , а потом ...........

kottigr1 18 сентября 2018 | 13:32

У ИГил(запрещенного в РФ) нет боевых самолетов в принципе. Тогда зачем российское ПВО вообще делало пуск ракеты в сторону самолета, изначально зная, что это может быть или мирный борт, или свой борт, или борт одной из стран антитеррористической коалиции ?

ЧЕЙ САМОЛЕТ ХОТЕЛО СБИТЬ РОССИЙСКОЕ ПВО В НЕБЕ СИРИИ.. !!!??????????

Попахивает подлой провокацией со стороны Путина. Он решил показать Израилю, США и Турции готовность сбивать самолеты в небе Сирии, но побоялся сбивать их военные самолеты и сбил свой..
МО РФ должно ответить на эти простые вопросы, иначе все похоже на то, что..

ПВО МО РФ ПРЕДНАМЕРЕННО УНИЧТОЖИЛО СВОЙ САМОЛЕТ.

mikluho_m 18 сентября 2018 | 13:48

kottigr1: ты больной совсем?
Сказали ведь - уничтожен ПВО Сирии.
Или чукча не читатель, а пейсатель?

kottigr1 18 сентября 2018 | 13:52

mikluho_m: Про ПВО Сирии будете дебилам рассказывать.. Можете им так же рассказать про "донбасских шахтеров и трактористов" с их "военторгами"..

progulkin 18 сентября 2018 | 13:55

mikluho_m: а кто поставил ракеты ПВО Сирии, кто поучал и науськивал??? Доигрались!

seva1223 18 сентября 2018 | 13:54

kottigr1: Блин, стройно гутаришь! Не передраться, тронь евреев, ответят так что не останется там не одногорусского. и так вывернут, что еще должен будешь! Американца хрен собьешь, даже если сам упадет то санкциями сговят! А своих скок хочешь мачи!

serhio_25__ 18 сентября 2018 | 13:54

kottigr1: Тупая Лживая Крыса новости не читает. Тупая Лживая Крыса озвучивает методички из УкропАгитПропа.

platonnekafrin 18 сентября 2018 | 13:36

Ну и наглый посол оказался! "А вы - говорит, - докажите! Может, он у вас сам грохнулся! А может, утонул. У вас же тонет всё!"

hihi2raza 18 сентября 2018 | 13:36

Русские опять обосрались по уши, а виноваты евреи.

lenin3 18 сентября 2018 | 13:49

hihi2raza: дык,надо было послов ВСЕХ стран вызывать,может,кто и признался бы,особенно Науру всякие...

seva1223 18 сентября 2018 | 13:56

hihi2raza: Это вообще из разряда - русской народной мудрости.

za_stalina 18 сентября 2018 | 13:37

У нас не хватит духу ответить Израилю. Если не можем то хотя бы помогите гуманитарной помощью Ливану и Палестине

rifles 18 сентября 2018 | 13:41

za_stalina: Продай все и вышли бабло свое в Ливан и Палестину.
Нех народные деньги тратить на всякую бесконечную "помощь",когда полно нуждающихся в России.

hiryrg 18 сентября 2018 | 13:40

Считаете вы. А "вы" это кто?

yuriykyvich 18 сентября 2018 | 13:42

Есле в кране нет воды. воду выпили ЖИДЫ. Евреи, Евреикругом одни ЕВРЕИ! А что этот ИЛ-20 в Средиземном море делал? и Как этот ИЛ-18/20 Туда долетел? А за парней, погибших, морда лица не скукожится? И этим МУДАКАМ, которые не могут понять чем БОИНГ от ИЛА отличается

pomeranche 18 сентября 2018 | 13:49

yuriykyvich: он там был. Это самолёт электронной разведки. Есть модификации для создания электронных помех. Они создавали электронные помехи. Сирийцы пустили ракету в направлении самолётов а она сама его и выбрала.

zloy_sok 18 сентября 2018 | 13:43

Сами не сообщили Израилю о полетах, так же не сообщили ПВО Сирии, Сами курировли ПВО Сирии которое сбило самолет, но виноват конечно Израиль))
Когда же Обаму будут судить?

tks 18 сентября 2018 | 13:43

Танцор и яйца.

mikluho_m 18 сентября 2018 | 13:45

Какие "адекватные действия"?!
Карлик вытрет оплёывнную в очередной раз рожу и запретит поставки подгузников из Израиля.
Тьфу.

tv_victim 18 сентября 2018 | 13:49

mikluho_m: И морковь.... В супермаркетах морковь из Израиля. У нас не растет, а в пустыне - в промышленных масштабах....

andrejs 18 сентября 2018 | 13:46

Стреляли сирийцы, а виноваты евреи.
Как это все по-русски.

gennady_77 18 сентября 2018 | 13:47

что характерно, внутри россии не будет ничего. не выйдут родственники 15-ти человек на площадь, не спросят, за что погибли их сыновья, мужья и отцы. кинут косточку - ипотеку за мертвого выплатят или еще что. даже не бараны. овощи.

dedmoroz 18 сентября 2018 | 13:48

Этим картонным воеводам только фанерный Рейхстаг штурмовать толку хватает.

seva1223 18 сентября 2018 | 13:49

В Израиле не показывали "Бригаду" !? Как там " Могут стрелять по мне, а зацепят Вас", умные люди должны понимать! А вообще как там система свой чужой, не работает!? Или наоборот, бей своих чтоб чужие боялись?

posta2006 18 сентября 2018 | 13:50

Вот идиоты! а самое печальное, что, возможно, этим комплексом С-300 управляли россияне. Поэтому срочно Израиль сделали крайним

vasya_von_smetankin 18 сентября 2018 | 13:57

Это всё придумал Троцкий в 18-м году.

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