Посол Израиля Гарри Корен вызван в МИД России

Это связано с ситуацией вокруг российского самолета-разведчика Ил-20, сбитого в Сирии, — заявили журналистам на Смоленской площади.

Министерство обороны России считает Израиль виновным в гибели российского самолета в Сирии. Ил-20 был сбит из комплекса С-200 сил противовоздушной обороны Сирии, но под удар его подставили израильские летчики, система отражала удар израильской авиации, — заявили в Министерстве обороны. В результате погибли 15 российских военнослужащих. В Москве рассматривают действия Израиля как враждебные. По данным Минобороны, Израиль не уведомил заранее о своих действиях командование российских сил в Сирии – информация поступила буквально за минуту до удара.

Также в министерстве заявили о праве на адекватные ответные действия.