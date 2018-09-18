Госдума сократила на 20 тысяч рублей штраф депутатам за прогулы пленарных заседаний

Согласно принятому сегодня постановлению, в случае отсутствия парламентария без уважительной причины, в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат на одну девятую за каждое пропущенное заседание.

В среднем зарплата депутата составляет 360 тысяч рублей в месяц. Таким образом, каждое отсутствие может стоить народному избраннику около 40 тысяч рублей.