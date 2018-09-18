Госдума сократила на 20 тысяч рублей штраф депутатам за прогулы пленарных заседаний
Согласно принятому сегодня постановлению, в случае отсутствия парламентария без уважительной причины, в отношении него устанавливается ответственность в виде уменьшения размера ежемесячных выплат на одну девятую за каждое пропущенное заседание.
В среднем зарплата депутата составляет 360 тысяч рублей в месяц. Таким образом, каждое отсутствие может стоить народному избраннику около 40 тысяч рублей.
Комментарии15
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tv_victim 18 сентября 2018 | 13:10
Интересно, а за очередное увеличение какого-нибудь штрафа для народа или ужесточение наказания за пустяки сегодня не голосовали? Вот как к ним теперь относиться-то?
rom8883 18 сентября 2018 | 13:15
Они в ресторанах за вечер больше просаживают.
zemljanka 18 сентября 2018 | 13:15
"Гуляй, рванина..."
stichirichi 18 сентября 2018 | 13:16
издеваются уже как хотят и как могут...ощущение, что сидят и думают - а сколько они еще будут терпеть, а может вот так?, всё равно скушают...эх страна...
amrigo 18 сентября 2018 | 13:16
Зачем эти бездельники вообще ходят на заседания, как будто они что-то решают, сборище кремлёвских подстилок, ждущих когда им фюрер скажет какую кнопочку нажимать.
tv_victim 18 сентября 2018 | 13:24
amrigo: Самое интересное, что они себе придумали некую "партийную дисциплину", согласно которой фракция должна голосовать одинаково! То есть можно просто оставить там четверых бездельников, а остальных спокойно разогнать ко всем чертям. Все равно одинаково кнопки давят, нафига тогда их столько?
ly4_sveta 18 сентября 2018 | 13:27
И в чью копилку пойдут эти деньги?
А зарплата у них не 360 тысяч, а пятьсот
с чем-то. Совсем заврались.
polsan 18 сентября 2018 | 13:31
По В. Далю совесть – это нравственное внутреннее сознание, тайник души, в котором происходит разделение поступков на достойные одобрения или порицания, чувство, рожающее любовь к добру и ненависть к злу.
aleks50 Алексей Клубников 18 сентября 2018 | 13:32
Наоборот им надо премии выписывать, чтобы этот ополоумневший орган перестал выдавать на гора античеловеческие законы во имя окурка питерского.
not_old_teacher 18 сентября 2018 | 13:35
КТО ВЫБИРАЛ ЭТИХ ДЕПУТАНОВ? ВЫ ЗА ЭТО В ОТВЕТЕ!!!
ed10075 18 сентября 2018 | 13:35
А не проще было бы за прогулы увольнять с работы? Не хочешь работать, - иди хозяйство поднимай!
zhrv 18 сентября 2018 | 13:39
Ну а граждане за это "сокращение" - будут дольше работать
isnowanaarene 18 сентября 2018 | 13:40
Во как. А нас за 3 часа прогула увольняют.
alexandr400 18 сентября 2018 | 13:42
Мало. надо чтобы они едва в ноль выходили, а если не выходили, то открывать кредитную линию под 25% (обычная ставка любого банка, не смотря на рекламу). Но если и это не поможет, то еще и розги (заранее отмоченные, естественно, Володин проследит). Куда инициативу подать? Сто тысяч за 3 часа наберется подписей.
galina6837 18 сентября 2018 | 13:44
и компота за 10 копеек в буфете лишат. Будет 14 копеек !