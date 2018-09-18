Удальцов: В Москве проходят пикеты в поддержку избирателей Приморья
У здания администрации президента РФ проходят пикеты представителей движения «Левый фронт» против фальсификаций во втором туре выборов губернатора в Приморье, поддержку кандидата от КПРФ в губернаторы региона Андрея Ищенко. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» лидер движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
По его словам, пикетирующие стоят с плакатами у дверей здания администрации, периодически сменяя друг друга. На плакатах звучат такие лозунги как: «Позор фальсификаторам выборов Приморья», «Приморье, мы с вами», «Единая Россия позорит Россию».
С.Удальцов отметил, что несмотря на то, что пикеты одиночные, приехало уже два автобуса полиции, пикетирующих окружили. Однако задержаний пока не было.
«Мы считаем, что акция абсолютно легальная, хотим выразить солидарность с людьми, которые противостоят попыткам украсть голоса избирателей», — подчеркнул Удальцов.
Он добавил, что подобные акции в Москве будут продолжаться. В частности, планируются пикеты у здания ЦИК.
16 сентября в КПРФ заявили о фальсификациях при подсчете результатов голосования в Приморье.
Комментарии3
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andreykochnev 18 сентября 2018 | 13:07
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zemljanka 18 сентября 2018 | 13:11
Молодцы.
ansh 18 сентября 2018 | 13:18
Сергей, а представь пикетчиков у логова вашего Сталина?
Протестующих против того, что коммунисты получили на выборах в УС менее четверти голосов избирателей, а правят страной, уничтожив другие партии?
Все вы одним миром мазаны.