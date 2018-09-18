Роскомнадзор проведет проверку Твиттера и Фейсбука на исполнение законодательства о локализации БД пользователей РФ
Роскомнадзор проведет проверку Твиттера и Фейсбука на исполнение законодательства о локализации баз данных российских пользователей. Об этом предупредил глава ведомства Александр Жаров.
Он напомнил, что ранее руководство этих соцсетей обещало выполнить предъявляемые условия.
Комментарии1
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olenenok_zed 18 сентября 2018 | 13:18
"БД" бэдэмс )