Роскомнадзор проведет проверку Твиттера и Фейсбука на исполнение законодательства о локализации БД пользователей РФ

Роскомнадзор проведет проверку Твиттера и Фейсбука на исполнение законодательства о локализации баз данных российских пользователей. Об этом предупредил глава ведомства Александр Жаров.

Он напомнил, что ранее руководство этих соцсетей обещало выполнить предъявляемые условия.