Издатель Медиазоны и участник панк-группы Pussy Riot Пётр Верзилов вероятнее всего был отравлен
Об этом сообщил врач берлинской клиники, куда Верзилова в прошлые выходные привезли из Москвы на лечение.
Предположение родных и друзей Петра Верзилова о его отравлении врач клиники Шарите назвал весьма правдоподобным. Правда, какой именно препарат привёл к резкому ухудшению состояния Кай-Уве Эккардт уточнить не смог. Со дня предполагаемого отравления прошла неделя, шансы узнать причины невысоки. По словам врача в организм участника Pussy Riot попала субстанция семейства холиноблокаторов. Симптомы указывают на то, что у мужчины поражена часть нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов. Верзилов по словам врача в сознании. Ему постепенно становится лучше. Приборы для поддержки жизнеобеспечения не нужны. Мы уверены в том, что он полностью поправится, сказал немецкий медик.
Верзилов попал в реанимацию в Москве неделю назад. По словам его подруги, участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной внезапно начались проблемы со зрением и речью, он не смог двигаться. Российские врачи не нашли в организме Верзилова следов отравляющего вещества. В субботу его привезли медицинским транспортным самолётом в Берлин.
Сколько времени займёт лечение Петра Верзилова в Германии неизвестно.
Комментарии8
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tv_victim 18 сентября 2018 | 13:06
А скорее всего просто очередное паскудство затеял под сурдинку. Он так же отравлен, как Сенцов голодает.
kottigr1 18 сентября 2018 | 13:07
Снова этот "Новичок" - злой, кремлевский старичок.. ?
zemljanka 18 сентября 2018 | 13:09
Спасибо всем, кто спасает парня. Выздоровления.
kara 18 сентября 2018 | 13:13
как можно верить доктору с именем КАЙ?!
да,этот же Кай, еще 2008 году про Чингиза Айтматова рассказывал.
venezianez49 18 сентября 2018 | 13:16
СБ ООН уже высказал обеспокоенность регулярными отравлениями в исполнении российских спецслужб ?
aluksejsilver 18 сентября 2018 | 13:25
Небось наркотой обдолбался этот наследник медвежонка.
prof57 18 сентября 2018 | 13:32
Не отравлен, а отравился наркоман...
tcheslav 18 сентября 2018 | 13:49
Все симптомы говорят о некачественном спирте, т.е. денатурате.