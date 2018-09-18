Издатель Медиазоны и участник панк-группы Pussy Riot Пётр Верзилов вероятнее всего был отравлен

Об этом сообщил врач берлинской клиники, куда Верзилова в прошлые выходные привезли из Москвы на лечение.

Предположение родных и друзей Петра Верзилова о его отравлении врач клиники Шарите назвал весьма правдоподобным. Правда, какой именно препарат привёл к резкому ухудшению состояния Кай-Уве Эккардт уточнить не смог. Со дня предполагаемого отравления прошла неделя, шансы узнать причины невысоки. По словам врача в организм участника Pussy Riot попала субстанция семейства холиноблокаторов. Симптомы указывают на то, что у мужчины поражена часть нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов. Верзилов по словам врача в сознании. Ему постепенно становится лучше. Приборы для поддержки жизнеобеспечения не нужны. Мы уверены в том, что он полностью поправится, сказал немецкий медик.

Верзилов попал в реанимацию в Москве неделю назад. По словам его подруги, участницы Pussy Riot Вероники Никульшиной внезапно начались проблемы со зрением и речью, он не смог двигаться. Российские врачи не нашли в организме Верзилова следов отравляющего вещества. В субботу его привезли медицинским транспортным самолётом в Берлин.

Сколько времени займёт лечение Петра Верзилова в Германии неизвестно.