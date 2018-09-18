Глава российского Минобороны обвинил Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии
В результате инцидента погибли 15 военнослужащих.
Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Авигдором Либерманом возложил вину за гибель самолета на израильскую сторону. В ходе беседы действия ВВС страны были названы «безответственными». Москва утверждает, что пилоты, наносившие удары по объектам в Сирии, использовали российский самолет для прикрытия и подставили его под огонь сирийских ПВО. По утверждению Шойгу, командование российской группировки войск предупредили об ударе истребителей F-16 Израиля всего за минуту до его нанесения. «Мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги», — подчеркнул российский министр, слова которого приводит ТАСС. Израильская сторона содержание разговора Шойгу и Либермана не комментирует.
Российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО вчера вечером и упал в Средиземное море. Сейчас в районе крушения проходит поисковая операция. На борт российских кораблей подняты обломки самолета, а также фрагменты тел погибших и их личные вещи.
В Кремле выразили обеспокоенность в связи с инцидентом и принесли соболезнования родным и сослуживцам погибших военных.
Комментарии63
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apsisik34_ 18 сентября 2018 | 13:37
Этих товарищей сам Аллах руками Асада отправил в рай к гуриям- там лучше чем в Сирии...
cypher 18 сентября 2018 | 13:39
Объясните мне, неспециалисту, а что делало на борту судна 15 (пятнадцать ) человек?
Согласно открытым данным, экипаж там 5 /6 человек + обслуживание самой радиотехнической станции 5/6 человек (в зависимости от модификации).
А остальные 3/4 человека там ЧТО делали? Измеряли шпиль Солберецкого собора в пинтах?!
aleksey5 18 сентября 2018 | 13:40
Возможно следует рассмотреть возможность перенести разведывательные полёты самолётами РФ где-то в другое место, там где нет взрослых парней на современных самолётаз.
alexandr400 18 сентября 2018 | 13:49
aleksey5: Не подавайте идею, Эхо изучают. Начнут самолетами митинги разгонять, это, как раз по безопасности полетов им самый раз.А на войне - стреляют, а уворачиваться, как израильтяне, не научили.
nikola_st 18 сентября 2018 | 13:42
Было бы не понятно, если бы сбит был гражданский самолет над территорией РФ, а тут военный самолет России над территорией не РФ. А что он там разведывал? У нас не чем заняться кроме войны в Сирии, пенсионной реформы, подкормки Донецка и ....?
balya 18 сентября 2018 | 13:55
nikola_st: Было бы ещё более понятней, если бы самолёт сбили израильтяне, но увы, российский самолёт сбили свои же российские "специалисты" российской армии, а теперь и не виноватые мы.
alexandr400 18 сентября 2018 | 13:46
Сирийцам так-то надо еще из катапульт поучится палить, потом переходить к баллистам....
andreyroma 18 сентября 2018 | 13:48
перепутать порш с уазиком, надо чегото покурить
teleo 18 сентября 2018 | 13:51
"На базе ильюшинского пассажирского лайнера в 1968 году был разработан самолёт-разведчик Ил-20. В марте этого же года лётчик-испытатель А.Г. Близнюк вместе с экипажем впервые поднял в воздух и опробовал машину в полёте. После начались лётные испытания, осенью 1969 года Ил-20 был сдан в эксплуатацию и пошёл в серию....
Самолёт Ил-20 является первым советским самолётом-разведчиком. Создание этой машины стало настоящим прорывом в области воздушной разведки. В наши дни Ил-20 стал платформой для радиоэлектронного разведывательного оборудования и считается главным разведчиком российских ВВС.
http://aviarf.ru/samolyot-zagadka-il-20/
Я сильно сомневаюсь, что на поражение воздушной цели команду дает местный начальник ПВО.
elenaprekrasnaya2009 18 сентября 2018 | 13:53
Глупая смерть... погибнуть фактически от своего же оружия.
Жаль людей.
О них забудут через несколько дней