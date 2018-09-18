Глава российского Минобороны обвинил Израиль в причастности к крушению Ил-20 в Сирии

В результате инцидента погибли 15 военнослужащих.

Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главой Минобороны Израиля Авигдором Либерманом возложил вину за гибель самолета на израильскую сторону. В ходе беседы действия ВВС страны были названы «безответственными». Москва утверждает, что пилоты, наносившие удары по объектам в Сирии, использовали российский самолет для прикрытия и подставили его под огонь сирийских ПВО. По утверждению Шойгу, командование российской группировки войск предупредили об ударе истребителей F-16 Израиля всего за минуту до его нанесения. «Мы оставляем за собой право на дальнейшие ответные шаги», — подчеркнул российский министр, слова которого приводит ТАСС. Израильская сторона содержание разговора Шойгу и Либермана не комментирует.

Российский Ил-20 был сбит сирийскими ПВО вчера вечером и упал в Средиземное море. Сейчас в районе крушения проходит поисковая операция. На борт российских кораблей подняты обломки самолета, а также фрагменты тел погибших и их личные вещи.

В Кремле выразили обеспокоенность в связи с инцидентом и принесли соболезнования родным и сослуживцам погибших военных.